«Στα εγκαίνια της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ δεν έγινε καμία ονομαστική αναφορά προς τον πρώην δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη από τον νυν Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο αλλά ούτε και από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι το γεγονό αυτό «μας απογοήτευσε».

Η ανακοίνωση

Ως Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Λευκωσίας εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, για την εγκαθίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας και για την ολοκλήρωση των φοιτητικών εστιών του Δήμου Λευκωσίας.

Εκ παραδρομής σήμερα στα εγκαίνια της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ δεν έγινε καμία ονομαστική αναφορά προς τον πρώην δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη από τον νυν Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο αλλά ούτε και από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, κάτι το οποίο μας απογοήτευσε.

Οι σημαντικές αυτές εξελίξεις αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια, επί δημαρχίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, με συγκεκριμένες ενέργειες και αποφάσεις του προηγούμενου αλλά και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα των δημοτικών ομάδων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και ΕΔΕΚ.

Σημαντική υπήρξε η συνδρομή του τότε Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη και φυσικά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Η εντός των τειχών Λευκωσία ενισχύεται σημαντικά, μέσα από συνεχείς προσπάθειες και έργα που περιλαμβάνουν, τη δημιουργία δημοτικών φοιτητικών εστιών, την παροχή κινήτρων για δημιουργία ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, τη μεταφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου στο ιστορικό κτήριο της Φανερωμένης, την ίδρυση του ερευνητικού κέντρου CYENS και τώρα την εγκαθίδρυση του ΕΚΠΑ.

Όλες οι ενέργειες υπηρετούν τον πρωταρχικό μας στόχο που είναι η αναζωογόνηση και η ακαδημαϊκή, πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας.