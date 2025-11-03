Ιστορική μέρα και μέρα ορόσημο χαρακτήρισε την σημερινή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τελώντας το μεσημέρι της Δευτέρας τα εγκαίνια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών -Παράρτημα Κύπρου, στην παλιά Λευκωσία.

Το ΕΚΠΑ, ιδρυθέν το 1837, διαθέτει στην Κύπρο τέσσερις Σχολές και οκτώ Τμήματα και θα προσφέρει μαθήματα στα ελληνικά και αγγλικά σε Λευκωσία και Λάρνακα. Είναι το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί παράρτημα εκτός Ελλάδας.

Σήμερα τελέστηκαν τα εγκαίνια της Ιατρικής Σχολής, της πρώτης που λειτουργεί στην Κύπρο, και των Φοιτητικών Εστιών, στην καρδιά της παλιάς πόλης, πλησίον του Δημαρχείου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, της Προέδρου της Βουλής, του τέως ΠτΔ, Υπουργών και Υφυπουργών, των πρυτανικών αρχών και άλλων επισήμων και των πρώτων φοιτητών και φοιτητριών που έλαβαν τις ιατρικές τους ποδιές ως πρωτοετείς και άρχισαν ήδη μαθήματα σήμερα.

Το ΕΚΠΑ διαθέτει επίσης δύο γραφεία στο Ελένειο Δημοτικό Σχολείο και θα κάνει χρήση της Αχιλλείου Βιβλιοθήκης, διαθέτοντας εξοπλισμένα αναγνωστήρια, εργαστήρια, φοιτητικές εστίες και αίθουσες διδασκαλίες.

ΠτΔ: Η λειτουργία του Καποδιστριακού συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων μας στην εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, απόφοιτος και ο ίδιος του ΕΚΠΑ, τελώντας τα εγκαίνια ανέφερε ότι αρχίζει τη λειτουργία του στη χώρα μας το μεγαλύτερο και αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το πρώτο ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, με παγκόσμια αναγνώριση και κύρος.

Πρόσθεσε ότι η λειτουργία αποτελεί ορόσημο στη μεγάλη μας προσπάθεια για την περαιτέρω διεθνοποίηση και αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο και ενισχύει τον στρατηγικό στόχο να καταστεί η χώρα μας περιφερειακό κέντρο Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με σημαντικά, πολυεπίπεδα οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα οφέλη της παρουσίας του ΕΚΠΑ σε θέματα συνεργασιών, διεύρυνσης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής ανάπτυξης, δημιουργίας προοπτικών για φοιτητές, ερευνητές και την κοινωνία στο σύνολό της και συμβολής στην ενδυνάμωση ακόμη περισσότερο των ακατάλυτων δεσμών με την Ελλάδα.

Επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει ουσιαστικά κάθε προσπάθεια που αναβαθμίζει την Ανώτερη Εκπαίδευση και διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, με όραμα η Κύπρος να αναδειχθεί σε αναγνωρισμένο κόμβο αριστείας και καινοτομίας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

“Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διεθνείς εξελίξεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας, ενισχύουμε τη διασύνδεση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, υλοποιώντας στοχευμένες πολιτικές για την παρακολούθηση των τάσεων της απασχόλησης και την αποτύπωση των δεξιοτήτων που απαιτεί η σύγχρονη οικονομία, στοχεύοντας στη διαμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς”, ανέφερε ο Πρόεδρος.

Αναφέρθηκε επίσης στην έμπρακτη στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας υψηλών προδιαγραφών.

“Πρώτος και κύριος στόχος μας είναι η Κύπρος να καθιερωθεί ως ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο αριστείας, ικανό να προσελκύει φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο, μέσα από τη διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων μας, τη σύναψη διεθνών συνεργασιών και τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ίδρυση και λειτουργία, στην Κύπρο, του Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων μας”, τόνισε.

Aνεκτίμητη η προσφορά του ΕΚΠΑ στον Κυπριακό Ελληνισμό είπε ο Aρχιεπίσκοπος Γεώργιος

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, επίσης απόφοιτος του ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε στην ανεκτίμητη προσφορά του στον Κυπριακό Ελληνισμό λέγοντας ότι για πολλά χρόνια το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεχόταν χιλιάδες Κύπριους χωρίς εξετάσεις, ανεξαρτήτως βαθμού απολυτηρίου και μόρφωσε πολλές γενιές με το ελληνικό ήθος, σε εποχές που οι Άγγλοι έστελναν αποφοίτους στα δικά τους Πανεπιστήμια «με στόχο τον ανθελληνισμό».

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου αναφέρθηκε στο ψηλό επίπεδο του ΕΚΠΑ και στις ψηλές επιδόσεις ανά το κόσμο που λαμβάνουν και σήμερα εύφημο μνεία από μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Μίλησε ακόμη για τη σημασία της ελληνικής παιδείας σε ένα νησί όπως η Κύπρος που γνώρισε τόσους κατακτητές στη μακρόχρονη ιστορία της. Ήταν τόνισε, ο κύριος παράγοντας αποτυχίας του αφελληνισμού μας που σε αυτόν στόχευαν οι κατακτητές μας και χωρίς τη συμβολή της δεν θα επιβιώναμε και θα είχαμε αφανιστεί.

Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος: Γράφεται άλλο ένα κεφάλαιο στην μακραίωνη ιστορία Κύπρου -Ελλάδας

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος αναφέρθηκε στον ρόλο του Πανεπιστημίου στη στήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού διαμέσου των χρόνων με διάφορες ενέργειες και δράσεις και προώθηση προγραμμάτων και διατριβών, αποστολών και ανασκαφών.

Μίλησε για ιστορικό βήμα με την ίδρυση του παραρτήματος στην Κύπρο και πρόσθεσε ότι μετά την Ιατρική Σχολή, το 2026 ξεκινούν στη Λευκωσία τα μαθήματα του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, το αγγλόγλωσσο πρόγραμμα Κλασσικών Σπουδών και στη Λάρνακα το Τμήμα Ψυχολογίας και το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας.

Ο Πρύτανης Σιάσος είπε ότι στο μέλλον θα λειτουργήσουν και άλλα προπτυχιακά προγράμματα με προώθηση της έρευνας και την προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες.

Ευχαρίστησε ιδιαιτέρως όσους εργάστηκαν σκληρά σε Ελλάδα και Κύπρο για να γίνει εφικτό το βήμα αυτό σήμερα και τόνισε ότι η αμφίδρομη αγάπη της Κύπρου για το ΕΚΠΑ και η σχέση Ελλάδας και Κύπρου δια μέσω των αιώνων δεν άφηνε περιθώριο ολιγωρίας για μη υλοποίηση του ιστορικού αυτού εγχειρήματος.

Η Λευκωσία ανοίγει την αγκαλιά της και αγκαλιάζει το ΕΚΠΑ είπε ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος σημείωσε τα τεράστια οφέλη που έχει για τη μοιρασμένη Λευκωσία η λειτουργία του παραρτήματος του κορυφαίου Ελληνικού Πανεπιστημίου, αναφέροντας ότι η πόλη ανοίγει μια φιλόξενη αγκαλιά σε καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό και η παρουσία του ΕΚΠΑ τιμά την πόλη.

Ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι η παρουσία του ΕΚΠΑ στη Λευκωσία έχει εξαιρετική σημασία γιατί συμβολίζει την εμβάθυνση των εκπαιδευτικών σχέσεων των δύο χωρών και ενισχύει το ρόλο της Λευκωσίας ως κόμβου εκπαίδευσης.

Ανέφερε ότι με την έγκριση της αίτησης για ίδρυση του παραρτήματος το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Λευκωσία έχει αποκτήσει ”μορφή χιονοστιβάδας” και κάλεσε τον ΠτΔ να αξιολογήσει την επέκταση του σχεδίου επιδότησης φοιτητικών εστιών που λειτούργησε κάτω από το ταμείο ανάκαμψης.

Είπε ότι η Λευκωσία προχωρεί μπροστά με αυτοπεποίθηση και διαβεβαίωσε τους φοιτητές ότι η πόλη θα είναι δίπλα τους και θα τους στηρίζει σε ό,τι χρειαστούν.

