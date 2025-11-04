Μια νέα αποστολή 940 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο έφτασε στο λιμάνι του Ασντόντ και θα παραδοθεί σε πολίτες της Γάζας μέσω του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Προγραμμάτων (UNOPS), ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τρίτη.

A new shipment of 940 tons of humanitarian aid sent from Cyprus arrived at the port of Ashdod and is to be delivered to the civilians in Gaza via @UNOPS.



These humanitarian supplies consist of food items and shelter equipment, and are added to the 27,000 tons of aid that have… pic.twitter.com/oelGMgb0Vi November 4, 2025

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, τα ανθρωπιστικά αυτά είδη περιλαμβάνουν τρόφιμα και εξοπλισμό για την κατασκευή καταλυμάτων και προστίθενται στις 27.000 τόνους βοήθειας που έχουν ήδη διανεμηθεί στη Γάζα μέσω του Θαλάσσιου Ανθρωπιστικού Διαδρόμου της Κύπρου.

Προστίθεται ότι η εφαρμογή του Σχεδίου Αμάλθεια συνεχίζεται, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε συντονισμό με το UNOPS και διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

«Η Κύπρος θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στον ανθρωπιστικό τομέα σε συντονισμό με τους εταίρους της, πάντα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών», καταλήγει το Υπουργείο.

ΚΥΠΕ