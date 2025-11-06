Την άμεση απομάκρυνση των αφισών που τοποθετεί η φοιτητική παράταξη του ΑΚΕΛ στους δρόμους ζητά ο Δημοκρατικός Συναγερμός από τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, τονίζοντας ότι «η συγκεκριμένη οργάνωση εξακολουθεί να επαναλαμβάνει μια τακτική που μόνο όχληση και ρύπανση προκαλεί».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Για ακόμη μια φορά, η Λευκωσία βρέθηκε το πρωί καλυμμένη από παράνομες αφίσες, τοποθετημένες πρόχειρα σε κάθε γωνιά, κολώνα και κεντρική αρτηρία της πόλης.

Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί ούτε υπεύθυνη επικοινωνία ούτε πολιτική διεκδίκηση. Αντίθετα, αποδεικνύει απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τους δημότες και τους επισκέπτες, υποβαθμίζοντας την εικόνα της πόλης και επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Η συγκεκριμένη οργάνωση εξακολουθεί να επαναλαμβάνει μια τακτική που μόνο όχληση και ρύπανση προκαλεί.

Καλούμε τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας να προχωρήσουν άμεσα στην απομάκρυνση των αφισών και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να τερματιστεί επιτέλους η ανοχή σε πρακτικές ατιμωρησίας που επιφέρουν πρόσθετο κόστος στους δημότες και καταστρατηγούν τη δημόσια τάξη και αισθητική.