Είναι σχετική και με το πρόγραμμα της ΕΕ, SAFE η χθεσινή απόφαση της Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο του Ιδρυτικού Συνεδρίου του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου – Ελλάδας – Απανταχού Ελληνισμού «Των Ελλήνων οι κοινότητες», που άρχισε στην Αγία Νάπα, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

“Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας ζήτησε να μιλήσει μαζί μου τηλεφωνικά για να με ενημερώσει για την απόφαση. Τη θεωρώ ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη λαμβάνοντας υπόψη ότι ως Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρήσαμε στο παρελθόν να αγοράσουμε στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Νορβηγία κάτι που δεν επιτρεπόταν ακριβώς λόγω αυτής της απόφασης από το 1959″, ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί την εξέλιξη αυτή ως σχετική και με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε σχέση με το SAFE και την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους από την Ευρωπαϊκή Ενωση πόρους, αλλά και ως αναγνώριση του ρόλου της στην περιοχή ως ενός προβλέψιμου και αξιόπιστου εταίρου.

Ενεργειακά

Σε ερώτηση για το σχήμα 3+1 ανέφερε ότι ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η ταύτιση των συμφερόντων μας όχι μόνο με τα γειτονικά κράτη, αλλά και με ισχυρούς δρώντες του διεθνούς συστήματος όπως είναι οι ΗΠΑ.

“Ο τομέας της ενέργειας είναι ένας τέτοιος τομέας στον οποίο συνεργαζόμαστε στενά, είναι ένας τομέας που είναι βασικός πυλώνας και της εξωτερικής μας πολιτικής και προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και νέες εξελίξεις να ανακοινώσουμε”, ανέφερε.

Ο Πρόεδρος είπε ότι στόχος είναι να αξιοποιηθεί ο τομέας της ενέργειας για να αντιμετωπίσουμε μια εσωτερική πρόκληση που έχουμε σε σχέση με τον ηλεκτρισμό αλλά και αξιοποίηση ως παράγοντα, που θα φέρει κοντά τα κράτη της περιοχής.

“Και μια τέτοια διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική, η ανατολική Μεσόγειος να αναπτυχθεί ως ένας εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη”, τόνισε.

Αθώωση Ε/κ

Ερωτηθείς εξάλλου για την εξέλιξη χθες στα κατεχόμενα με τους πέντε Ε/κ ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν έχει γίνει ακόμη η απελευθέρωσή τους.

Επανέλαβε ότι γίνονται πάρα πολλές ενέργειες, οι οποίες όμως δεν δημοσιοποιούνται για ευνόητους λόγους “γιατί ο στόχος μας ειδικότερα στην παρούσα φάση είναι να απελευθερωθούν οι πέντε συμπατριώτες μας”.

Ακατάλυτοι οι δεσμοί Ελλάδας – Κύπρου

Ο Πρόεδρος είπε ότι είμαστε περήφανοι που βρίσκονται αυτοί οι Έλληνες αδελφοί μας στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι οι δεσμοί είναι ακατάλυτοι και οι προκλήσεις κοινές.

“Ο πολιτιστικός τομέας είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να κάνουμε σαφώς περισσότερα, ειδικότερα σε μια εποχή που οι αξίες, τα ιδανικά, όλα αυτά που ο ελληνικός πολιτισμός έχει βοηθήσει να είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο, να είναι οικουμενικές αξίες και αρχές, αμφισβητούνται σε ένα διεθνές περιβάλλον που επικρατεί η απαξίωση η αμφισβήτηση”, ανέφερε.

Ο ΠτΔ μίλησε για μοναδική ευκαιρία για να αναδείξουμε αυτά τα χαρακτηριστικά και τους δεσμούς “και ως Κυπριακή Πολιτεία είμαστε εδώ, είμαι εδώ για να στηρίζουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια”.