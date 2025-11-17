Ένα ευρύ φάσμα θεμάτων θα αυζητήσουν λίγο πριν το μεσημέρι (τοπική ώρα) οι υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάρκο Ρούμπιο και Κωνσταντίνος Κόμπος. Η θεματολογία αφορά τόσο διμερή όσο και περιφερειακά ζητήματα, τα ενεργειακά καθώς και οι προσπάθειες για αναβίωση του σχήματος 3+1 με στόχο την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Η ατζέντα Κόμπου-Ρούμπιο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ 2026, για την οποία ΗΠΑ επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

2026, για την οποία ΗΠΑ επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέματα διμερούς ατζέντας και προτεραιότητες για την κυπριακή πλευρά: Η ένταξή στο Αμερικανικό Πρόγραμμα απαλλαγής θεωρήσεων/Visa Waiver Program (Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται ότι θα τονίσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ολοκληρώσει όλα τα τεχνικά προαπαιτούμενα για ένταξη στο πρόγραμμα από τον Ιούλιο 2025). Η πραγματοποίηση του Δεύτερου Στρατηγικού Διαλόγου. Θέματα άμυνας και ασφάλειας και πρόσβαση της ΚΔ σε αμυντικά προγράμματα ΗΠΑ (Foreign Military Sales/FMS, Excess Defense Articles/EDA, Tittle-10) για απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού και υπηρεσίες.

Η ένταξή στο Αμερικανικό Πρόγραμμα απαλλαγής θεωρήσεων/Visa Waiver Program (Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται ότι θα τονίσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ολοκληρώσει όλα τα τεχνικά προαπαιτούμενα για ένταξη στο πρόγραμμα από τον Ιούλιο 2025). Η πραγματοποίηση του Δεύτερου Στρατηγικού Διαλόγου. Θέματα άμυνας και ασφάλειας και πρόσβαση της ΚΔ σε αμυντικά προγράμματα ΗΠΑ (Foreign Military Sales/FMS, Excess Defense Articles/EDA, Tittle-10) για απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού και υπηρεσίες. Εξελίξεις στο Κυπριακό .

. Τρέχοντα περιφερειακά ζητήματα: Γάζα και τρόποι συμβολής Κυπριακής Δημοκρατίας στο σχέδιο για ειρήνη, ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση της Γάζας, Συρία, Λίβανος, Ιράν, Τουρκία και Ουκρανία.

Γάζα και τρόποι συμβολής Κυπριακής Δημοκρατίας στο σχέδιο για ειρήνη, ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση της Γάζας, Συρία, Λίβανος, Ιράν, Τουρκία και Ουκρανία. Θέματα ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας και projects διασυνδεσιμότητας στο πλαίσιο της συζήτησης κατά τη συνάντηση υπουργών Ενέργειας 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ) στην Αθήνα στις 6/11/25.

και projects διασυνδεσιμότητας στο πλαίσιο της συζήτησης κατά τη συνάντηση υπουργών Ενέργειας 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ) στην Αθήνα στις 6/11/25. Επόμενα βήματα του Σχήματος συνεργασίας 3+1 για προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας.

Διπλωματικοί κύκλοι, μιλώντας στον «Φ», τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία της σημερινής συνάντησης στην Ουάσιγκτον ανάμεσα σε Κόμπο και Ρούμπιο. Υποδεικνύοντας πως αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη Κόμπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ από αναλήψεως των καθηκόντων του.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη συνάντηση ΥΠΕΞ ΗΠΑ-ΚΔ είχε δώσει την αναβάθμιση της σχέσης των δύο χωρών σε στρατηγική. Από την ημέρα αναλήψεως των καθηκόντων του (21 Ιανουαρίου 2025) ο Μάρκο Ρούμπιο είχε ήδη τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Κ. Κόμπο, στις 5 Μαρτίου, 20 Ιουνίου και 10 Σεπτεμβρίου.

Οι ίδιοι διπλωματικοί κύκλοι υπογραμμίζουν παράλληλα πως η επίσκεψη κρίνεται ως σημαντική τόσο επειδή επιβεβαιώνει τη στρατηγική φύση των κυπροαμερικανικών σχέσεων, αλλά και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιείται αμέσως μετά από επίσκεψη Τούρκου ΥΠΕΞ και Σύριου Προέδρου και ΥΠΕΞ στην Ουάσιγκτον (10/11/25).

Είχε προηγηθεί επίσκεψη του ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ (8-9/11/25), συνάντηση του με τον Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ Doug Burgum στην Μάναμα του Μπαχρέιν (1/11/25), συνάντηση 3+1 υπουργών Ενέργειας στην Αθήνα (6/11/25) και επίσκεψη της υφυπουργού Εξωτερικών για θέματα Ευρώπης των ΗΑΕ στην Κύπρο (7/11/25).