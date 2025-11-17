Ο Τουφάν Έρχιουρμαν καταδίκασε το κάψιμο της σημαίας του ψευδοκράτους, υπογραμμίζοντας ότι το φαινόμενο εκδηλώνεται και στις δύο πλευρές του νησιού και αποτελεί έκφραση βαθιάς δυσαρέσκειας και μίσους. Ο Τ/κ ηγέτης σημείωσε ότι όσοι καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες «είναι δέσμιοι πρωτόγονων βίαιων παρορμήσεων», τονίζοντας ότι η ουσία δεν περιορίζεται στο μεμονωμένο συμβάν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο κ. Έρχιουρμαν έγραψε ότι ενώ το κάψιμο μιας σημαίας μπορεί να έχει ως στόχο να προσβάλει και να ταπεινώσει την καμένη σημαία ή τους κατόχους της, συχνά δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό «από το να καταδείξει ότι όσοι διαπράττουν αυτή την πράξη είναι δέσμιοι του μίσους, της δυσαρέσκειας και των πρωτόγονων βίαιων παρορμήσεων. Το ίδιο ισχύει και εδώ!»

Φυσικά, συνέχισε, καταδικάζει αυτή την ενέργεια με τον πιο έντονο τρόπο. «Αλλά πιο σημαντικό και απ΄ το ότι αυτές οι ‘ενέργειες’, οι συμπεριφορές δεν εμποδίστηκαν, είναι ζωτικής σημασίας πιστεύω να αμφισβητηθεί η νοοτροπία που δημιουργεί και τροφοδοτεί αυτό το μίσος και τη δυσαρέσκεια. Αυτά αναμφίβολα θα βρίσκονται στην ατζέντα μας τις επόμενες ημέρες και θα συζητηθούν. Ας μην το αμφιβάλλει κανείς», ανέφερε.

Τ/κ εφημερίδες προβάλλουν επίσης γραπτή δήλωση του προέδρου του ΚΕΕ και «πρωθυπουργού», Ουνάλ Ουστέλ πως είναι επίθεση και προσβολή εναντίον του τ/κ «λαού» το κάψιμο της σημαίας του ψευδοκράτους. Αναφέρθηκε και στις εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους που έγιναν στην ε/κ πλευρά κοντά σε οδοφράγματα με ελληνικές σημαίες.

Υποστήριξε ότι η άνοδος του «ακροδεξιού, φασιστικού κόμματος ΕΛΑΜ, το οποίο ασκεί πολιτική βασισμένη στην εχθρότητα προς τους Τούρκους στην Κύπρο, είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα είναι μια συγκεκριμένη ένδειξη της έκτασης της απειλής και του κινδύνου. Δεν έχουμε πολιτικό κόμμα ισοδύναμο με το ΕΛΑΜ στη Βόρεια Κύπρο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο τουρκοκυπριακός λαός έχει μια ειρηνική, σύγχρονη δημοκρατική κουλτούρα».

Υποστήριξε επίσης ότι το ε/κ εκπαιδευτικό σύστημα, «που ελέγχεται από την ορθόδοξη ε/κ εκκλησία», εμπεδώνει εχθρότητα προς τους Τ/κ σε κάθε επίπεδο του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.

«Είμαστε δύο γειτονικά κράτη στο νησί της Κύπρου. Τα δύο κράτη θα αποτελέσουν τη βάση οποιασδήποτε βιώσιμης λύσης. Ακόμα κι αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύση με αμοιβαία συμφωνία, θα ζήσουμε και θα υπάρχουμε στο νησί της Κύπρου ως δύο γειτονικά κράτη με καλές σχέσεις. Το πιστεύουμε ειλικρινά αυτό. Και οι Ελληνοκύπριοι, επίσης, θέλουμε να το πιστέψουν».

Ο κ. Ουστέλ πρόσθεσε ότι τείνουν το χέρι τους «όχι για να μας σπάσει, αλλά για ειρήνη. Η συμπεριφορά εκείνων που έστειλαν Ελληνοκύπριους νέους στα σύνορά μας με ελληνικές σημαίες και έκαψαν την σημαία της τδβκ αποτελεί προσβολή και επίθεση κατά του τουρκοκυπριακού λαού».

ΚΥΠΕ