Στο ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών του 2026 δεν θα επιτρέπεται η συμπερίληψη παρωνυμίων των υποψηφίων. Αυτό ξεκαθαρίστηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, όπου συζητήθηκε ο τρόπος αναγραφής των ονομάτων στο ψηφοδέλτιο. Εκείνο που θα επιτρέπεται, είναι υποκοριστικό το οποίο απορρέει από το μικρό όνομα (π.χ Χαράλαμπος – Χαμπής). Αυτό προνοούσε εξ αρχής και το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση. Το κεντρικό ζήτημα που απασχόλησε τους συμμετέχοντες στη συνεδρία ήταν η περίπτωση συνωνυμίας και η εξεύρεση μιας κοινώς αποδεκτής λύσης ώστε να μπορεί εύκολα ο ψηφοφόρος να ξεχωρίσει αυτόν που θέλει να στηρίξει όταν θα βρίσκεται πίσω από το παραβάν. Υπαρκτό παράδειγμα στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές αυτό των δύο υποψηφίων με όνομα Δημήτρης Δημητρίου στο ψηφοδέλτιο Λευκωσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Του νυν βουλευτή του ΔΗΣΥ και του τέως Υπαρχηγού της Αστυνομίας.

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, η Εισαγγελέας Γιάννα Χατζηχάννα τόνισε αρχικά ότι δεν μπορεί να περιλαμβάνεται παρωνύμιο των υποψηφίων. Αυτά τα οποία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, σύμφωνα με την ίδια, είναι το παρωνύμιο, το αξίωμα (π.χ. βουλευτής), τοπωνύμιο (π.χ. Αγλαντζίωτης) ή άλλο κείμενο. Από την άλλη, από τη Νομική Υπηρεσία μπορούν να γίνουν αποδεκτά για όλους τους υποψηφίους το υποκοριστικό μικρού ονόματος (π.χ. Χαράλαμπος – Χαμπής), το επώνυμο συζύγου και το αρχικό γράμμα του πατέρα ανάμεσα στο όνομα και το επίθετο.

Το ζήτημα περιπλέκεται στην εξαιρετική περίπτωση συνωνυμίας, όπου η κ. Χατζηχάννα ανέφερε πως επιτρέπεται όνομα πατρός, ιδιότητα ή επάγγελμα. Όσον αφορά την ιδιότητα, αν και εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας είναι να αφαιρεθεί εντελώς, θα μπορούσε, σύμφωνα με την κ. Χατζηχάννα, να παραμείνει μόνο αν συνάδει με το αξίωμα. Προσωπική της εισήγηση, όπως είπε ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών, είναι, σε περίπτωση συνωνυμίας, οι υποψήφιοι να επιλέγουν μόνο από όνομα πατρός και επάγγελμα.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, τον οποίο το ζήτημα αφορά άμεσα, αντέδρασε με έντονο τρόπο, αφού θεωρεί πως το πατρώνυμο δεν είναι αρκετός λόγος διαχωρισμού. «Ο ψηφοφόρος σε οποιοδήποτε μέρος της επαρχίας δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει πώς λέγεται ο πατέρας του καθενός», υπογράμμισε στην παρέμβασή του. Σημείωσε πως το αξίωμα ενός εκάστου είναι «τίτλος τιμής που τον πήρε με ιδρώτα και κόπο», υποστηρίζοντας πως θα πρέπει να μπορεί να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο σε περίπτωση συνωνυμίας. Εξέφρασε την άποψη ότι η αφαίρεση αυτής της δυνατότητας θα ήταν για τον ίδιο ατόπημα και προσπάθεια διαχωρισμού προς τους ψηφοφόρους.

Στην εισήγηση της κ. Χατζηχάννα ώστε στις εξαιρέσεις συνωνυμίας να επιλέγουν από όνομα πατρός ή επάγγελμα, ο κ. Δημητρίου διερωτήθηκε τι γίνεται όταν κάποιου το επάγγελμά του είναι βουλευτής, το οποίο είναι και πολιτειακό αξίωμα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, υπογράμμισε πως δεν θα πρέπει να τιμωρείται κάποιος που επιλέγει να ασκεί μόνο το επάγγελμα του βουλευτή, ωστόσο θα πρέπει η Νομική Υπηρεσία να δώσει έγκριση. Από την πλευρά της η κ. Χατζηχάννα είπε πως θα πρέπει να εξεταστούν μερικά ζητήματα, στα οποία δεν μπορεί να αναφερθεί δημόσια, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον. Ο κ. Δημητρίου της απάντησε πως δεν χρειάζεται να την απασχολεί το μέλλον, αφού της εγγυάται ο ίδιος πως τέτοιο ζήτημα δεν θα ξανασυζητηθεί γιατί δεν πρόκειται να ξανασυμβεί στο μέλλον κάποιο κόμμα να βάλει στο ίδιο ψηφοδέλτιο δύο υποψηφίους με το ίδιο όνομα και επίθετο.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, πρότεινε να επιτρέπεται η συμπερίληψη ολόκληρου του μικρού ονόματος του πατέρα και όχι μόνο το αρχικό του ονόματος. Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, είπε ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν οι έννοιες της ιδιότητας, του αξιώματος και του επαγγέλματος, τονίζοντας ότι το αξίωμα θα πρέπει να είναι πολιτειακό και το επάγγελμα να είναι εκείνο που ασκεί ο καθένας σήμερα και όχι στο παρελθόν.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Άριστος Δαμιανού, είπε πως υπάρχει πλέον η εικόνα για την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας και θα πρέπει τώρα να διαβουλευτούν οι βουλευτές μεταξύ τους. «Εμείς θα αποφασίσουμε πολιτικά και εσείς θα κάνετε το καθήκον σας», ανέφερε απευθυνόμενος στη Γιάννα Χατζηχάννα.