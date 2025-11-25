Η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε ότι δεν θεωρεί ορθό να τοποθετηθεί σε ζητήματα που αφορούν δημοσιεύματα ή δηλώσεις, εφόσον δεν υπάρχει σχετική τοποθέτηση από τα πρόσωπα στα οποία αποδίδονται οι αναφορές. Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και την Αρχή, με την ίδια να διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να σχολιάσει πληροφορίες ή ισχυρισμούς χωρίς επίσημες δηλώσεις των εμπλεκομένων.

Ενόψει των πιο πάνω Δημοσιευμάτων, η Αρχή αναφέρει ότι “έχουν ασκηθεί στην Αρχή πιέσεις από πολιτικούς και δημοσιογράφους σε σημερινές εμφανίσεις τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπως τοποθετηθεί επί των εν λόγω Δημοσιευμάτων, ιδιαίτερα γι’ αυτά που αφορούν στην Αρχή”.

Τονίζει ότι όλα τα Δημοσιεύματα “στηρίζονται σε φήμες οι οποίες, σε κάποιες περιπτώσεις, ανακαλούνται και αντικαθίστανται με άλλες φήμες”.

“Ουδεμία επίσημη τοποθέτηση έχει γίνει επί του θέματος από τους ενδιαφερομένους, γι’ αυτό και η Αρχή θεωρεί λάθος να τοποθετηθεί επί των εν λόγω θεμάτων εφόσον δεν υπάρχει σχετική δήλωση από τα άτομα στα οποία αποδίδονται οι δηλώσεις” αναφέρει.

Πρόνοιες που αφορούν στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των Καταγγελιών

Στα ίδια πλαίσια, αναφέρει, κατηγορήθηκε η Αρχή ότι παραλείπει να ενημερώνει το κοινό για τις Καταγγελίες που διερευνά και διεκπεραιώνει.

Τονίζεται ότι δυνάμει της Νομοθεσίας και Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της Αρχής, όλες οι ενέργειες που γίνονται στα πλαίσια της αποστολής της, δεν δημοσιοποιούνται.

Σημειώνει ότι οι διαδικασίες εξέτασης των Καταγγελιών αποτελούνται από δύο στάδια. Πρώτον, την Προκαταρκτική Εξέταση, όπου με βάση τις πιο πάνω πρόνοιες, σε περίπτωση απόρριψης κάποιας Καταγγελίας από αυτό το στάδιο, η υποχρέωση της Αρχής είναι να ενημερώνει τον Καταγγέλλοντα. Δεν υπάρχει πρόνοια για ενημέρωση του Καταγγελλομένου και δεύτερον την Έρευνα όπου σε περίπτωση διεξαγωγής Έρευνας, τότε η Αρχή ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους.

Επομένως, αναφέρει, είναι σε συμμόρφωση με τις πιο πάνω πρόνοιες που η Αρχή δεν ενημερώνει τους Καταγγελλομένους σε περίπτωση απόρριψης της Καταγγελίας εναντίον τους, από το στάδιο της Προκαταρκτικής Εξέτασης.

Τονίζεται, ότι η πιο πάνω πρόνοια ενσωματώθηκε στη Νομοθεσία, εν τη σοφία του νομοθέτη, πριν τα Μέλη της Αρχής διοριστούν, επομένως δεν μπορεί να τους αποδοθεί οποιαδήποτε ευθύνη για την πιθανή αυτή παράλειψη.

ΚΥΠΕ