ΒΗΡΥΤΟΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ένα άκρως σημαντικό ταξίδι, που αφορά μεταξύ άλλων και τα ενεργειακά θέματα, θα πραγματοποιήσει σήμερα στη Βηρυτό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ο οποίος ευθύς μετά την άφιξή του στη λιβανική πρωτεύουσα θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο όπου θα έχει συνομιλίες με τον Λιβάνιο ομόλογό του Τζοζέφ Αούν.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται στη διάρκεια της τρίωρης επίσκεψης Χριστοδουλίδη στη Βηρυτό θα προχωρήσουν στην υπογραφή δύο σημαντικών συμφωνιών με ευρύτερη γεωπολιτική σημασία.

Η πρώτη συμφωνία αφορά την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τον Λίβανο. Μια συμφωνία η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα από το 2007 και η οποία δεν προχωρούσε λόγω των παρεμβάσεων από πλευράς Τουρκίας προς τις κυβερνήσεις του Λιβάνου.

Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που η Λευκωσία θέλησε χθες να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της ως προς τη συμφωνία που θα υπογραφεί, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κινήσεις της τελευταίας στιγμής που θα ανέτρεπαν τον όλο σχεδιασμό.

Η δεύτερη συμφωνία αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες, ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο χώρες. Ο Λίβανος αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και αναζητεί τρόπους ανάπτυξης ενός αξιόπιστου ηλεκτρικού δικτύου με τη Λευκωσία να δηλώνει έτοιμη να συζητήσει προτάσεις της Βηρυτού και να βοηθήσει τη γειτονική χώρα .

Σημειώνεται ότι στις 24 Οκτωβρίου το υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου. Όπως αναφέρθηκε τότε με ανάρτηση του «Observe Lebanon», η κίνηση αυτή θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές εξελίξεις στην περιφερειακή εξερεύνηση και συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

Κλειστά χαρτιά για πολιτικούς λόγους

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε χθες για τη σημερινή επίσκεψη στο Λίβανο και για το κατά πόσο θα αφορά την κύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών και εάν αναμένεται και κάποια άλλη ανακοίνωση για ενεργειακή συνεργασία. Η απάντηση που έδωσε ήταν πως μεταβαίνει την Τετάρτη στον Λίβανο «για δύο σημαντικά θέματα, τα οποία θα ανακοινώσω όταν βρίσκομαι στον Λίβανο».

«Να μου επιτρέψετε να μην τα ανακοινώσω σήμερα για πολλούς λόγους. Όχι μόνο λόγους που, αν θέλετε, άπτονται της επικοινωνίας, αλλά και πολιτικούς λόγους», είπε.

Ενεργειακή συνεργασία ευρύτερων περιφερειακών πτυχών

Στην γραπτή δήλωση που εξέδωσε αργότερα ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρεται πως η επίσκεψη του ΠτΔ στο Λίβανο θα αφορά ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας και ευρύτερων περιφερειακών πτυχών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φτάνει σήμερα στο Λίβανο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Τζοζέφ Αούν, για μια επίσκεψη “ιδιαίτερης σημασίας, σε μια περίοδο, όπου η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα”.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βηρυτό εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τις χώρες της περιοχές και τον Λίβανο συγκεκριμένα, έναν σημαντικό εταίρο “με τον οποίο μοιραζόμαστε ιστορικά φιλικούς δεσμούς, κοινές προκλήσεις και στρατηγικά συμφέροντα“, όπως αναφέρει.

Θα υπάρξουν ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της διαρκούς εμβάθυνσης των σχέσεων και της ενίσχυσης της συνεργασίας με τον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βηρυτό, θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις που αφορούν ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας και ευρύτερων περιφερειακών πτυχών, που, σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Περαιτέρω ανέφερε ότι «η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια μιας ιδιαίτερα έντονης και παραγωγικής περιόδου επαφών μεταξύ των δύο χωρών, που αποτυπώνουν την αναβαθμισμένη δυναμική των διμερών μας σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, για ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και για την πορεία της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Τέλος σημείωσε πως «η Κύπρος αποδίδει σταθερή σημασία στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας του Λιβάνου, στοιχείο που χαρακτηρίζει καθοριστικό για το σύνολο της περιοχής». Και ότι οι δύο Προέδροι θα συζητήσουν σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Λιβάνου, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα τρίωρο στην Βηρυτό

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η συνοδεία του αναμένεται φτάσει στη Βηρυτό γύρω στις 11 το πρωί. Στο αεροδρόμιο θα τον υποδεχθεί ο υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών του Λιβάνου, Φαγιέζ Ρασάμνι. Θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο όπου μετά την επίσημη υποδοχή θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Αούν.

Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τις δύο χώρες και γύρω στις 12.30 αναμένονται δηλώσεις από τους Προέδρους Χριστοδουλίδη και Αούν. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας. Η αναχώρηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη από το Προεδρικό Μέγαρο αναμένεται γύρω στις 2 μμ.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα έρθουν στον Λίβανο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Τάσος Τζιωνής, ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του ΠτΔ, Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.