«Δεν οδηγεί πουθενά» και ότι απαιτείται σεβασμός στα πορίσματα, «χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες», ήταν η απάντηση στις τοποθετήσεις του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδη, από τον Εκπρόσωπο Τύπου και βουλευτή του ΔΗΣΥ Ονούφριο Κουλλά, αναφορικά με το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να συνδέουν εισφορές συγκεκριμένων προσώπων στον ΔΗΣΥ με τις πολιτογραφήσεις. Ο κ. Χριστοφίδης, νωρίτερα έκανε λόγο για υπέρμετρη καθυστέρηση στην εξέταση της υπόθεσης από την Αρχή, κάτι που, όπως υποστηρίζει, υπονόμευσε τη δυνατότητα τεκμηρίωσης των καταγγελιών του. Επιπλέον, ο κ. Χριστοφίδης υποστήριξε ότι υπήρξε και σύγκρουση συμφέροντος διορισμένων για τη διερεύνηση τους.

Ο κ. Κουλλά σημείωσε πως η διαφάνεια και η αποτροπή φαινομένων διαφθοράς επιτυγχάνονται μέσω θεσμικών αλλαγών, της στήριξης των ανεξάρτητων θεσμών και μέσα από νηφάλιο δημόσιο λόγο και συναινέσεις.

Κατηγόρησε ορισμένους ότι «δηλητηριάζουν συνεχώς την κοινωνία» με στόχο πολιτικά οφέλη ή την προσωπική τους ανέλιξη, προειδοποιώντας ότι τέτοιες πρακτικές εκτρέπουν την πολιτική ζωή «σε επικίνδυνα μονοπάτια».

Καταλήγοντας, επανέλαβε τη σταθερή θέση του κόμματος, για «διαφάνεια παντού, έλεγχος σε όλα και μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε αποδειχθεί μεμπτό», υπογραμμίζοντας ότι δεν θα εμπλακούν «στο τοξικό κλίμα που συχνά καλλιεργείται».