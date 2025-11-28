Για πρώτη φορά, στα 13 χρόνια ύπαρξης τους, το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, μετά από ομόφωνη απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε συνεργασία με ένα «νέο, αδέσμευτο και μη κοινοβουλευτικό πολιτικό σχηματισμό» ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι το κόμμα επιλέγει «με θεσμική ευθύνη και καθαρή πολιτική βούληση» να ανοίξει έναν νέο δρόμο που «τιμά τους θεσμούς της Δημοκρατίας και θωρακίζει το μέλλον της χώρας». Υπογραμμίζεται ότι η κοινωνία έχει κουραστεί από «απαξίωση, σκιές και βάρη ενός παλαιού πολιτικού μοντέλου» και ζητά πολιτικές χωρίς διαπλοκή και προνόμια, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την πραγματική προσφορά προς τους πολίτες.

Η συνεργασία, όπως σημειώνεται, στοχεύει σε μια «πράσινη, σύγχρονη και αξιοπρεπή Κύπρο», με πολιτικό πρόγραμμα που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τα ζώα και τη φύση – τρεις πυλώνες που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθορίζουν την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό της χώρας.

Η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 11:00, στη Δημοσιογραφική Εστία, όπου οι πρόεδροι των δύο σχηματισμών θα αναλύσουν το κοινό όραμα και τις βασικές προγραμματικές θέσεις.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, στην ανακοίνωση του, δηλώνει ότι προχωρά με σοβαρότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, επιδιώκοντας ένα μοντέλο ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Παράλληλα καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι η συστράτευση όλων αποτελεί τη δύναμη του εγχειρήματος και το θεμέλιο μιας «νέας εποχής» που φιλοδοξεί να οικοδομήσει.