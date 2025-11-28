«Καλή» ήταν η συζήτηση του διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαου Μενελάου, και του εκπροσώπου του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, την Παρασκευή, σε συνέχεια αυτής των ηγετών.

Ο κ. Μενελάου και ο κ. Ντανά είχαν δίωρη συνάντηση την Παρασκευή, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι έγινε «καλή συζήτηση» σε συνέχεια αυτής των ηγετών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προεργασίας που γίνεται ενόψει της επίσκεψης, στις αρχές Δεκεμβρίου, στην Κύπρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Στις 11 Δεκεμβρίου η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν-Ολγκίν

Στις 11 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 04:00μμ, ενώ νωρίτερα Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν θα επισκεφθούν από κοινού τη Διερευνητική Επιτροπή για τους αγνοούμενους (ΔΕΑ), στις 03:00μμ.

Μετά τη συνάντηση με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, οι δύο ηγέτες θα παρευρεθούν σε ανεπίσημη δεξίωση που θα παραθέσει ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), κ. Khassim Diagne.

Η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών προκύπτει μετά τη συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο πλευρών, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ