Η κυπριακή λίστα με όσα χρειάζεται η Κύπρος για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας των Κυπρίων Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού SAFE, έχει κατατεθεί, όπως ανέφεραν στον «Φ» πηγές του υπουργείου Άμυνας. Στην κυπριακή λίστα περιλαμβάνονται όλα όσα χρειάζεται η κυπριακή άμυνα, από σφαίρες μέχρι drones και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

Στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE η Κυπριακή Δημοκρατία στοχεύει σε απόκτηση πυρομαχικών διαφόρων τύπων: Σφαίρες, πυραύλους για τα άρματα μάχης και πυροβόλα, καθώς όλμους.

Επιπρόσθετα στη λίστα της Κύπρου περιλαμβάνονται: Τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, drones, διόπτρες και άλλα σκοπευτικά, καθώς και υλικά για τις επικοινωνίες της Εθνικής Φρουράς.

Στη λίστα η Κύπρος τοποθέτηση και την αναβάθμιση των δύο βάσεων της, αεροπορική στην Πάφο και ναυτική στο Μαρί. Ωστόσο για την αναβάθμιση των βάσεων υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σ’ αυτή την περίπτωση των υπολογιζόμενο ποσό για την αναβάθμιση των βάσεων θα πάει σε άλλα εξοπλιστικά προγράμματα.

Τα όσα περιλαμβάνονται στη λίστα για χρηματοδότηση μέσω του κανονισμού SAFE αφορούν την αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς σε βάθος πενταετίας, δηλαδή μέχρι και το 2030. Το ποσό που έχει εγκριθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέρχεται στο 1,2 δισ. ευρώ. Το ύψος του ποσού που έχει εγκριθεί δεν δίνει το ελεύθερο στα κράτη μέλη να ξοδεύουν αλόγιστα. Αλλά η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι το ποσό που θα ξοδεύεται ετησίως θα πρέπει να είναι ισοζυγισμένο με το δημόσια οικονομικά.

Εν ολίγοις, τα όποια χρήματα θα δαπανώνται στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE θα πρέπει να επιτρέπεται από τα δημόσια οικονομικά της κάθε χώρας. Επιπρόσθετα η έγκριση της απόκτησης οπλικών αφού πάρει «πράσινο φως» από το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να τύχει και της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εκτιμάται ότι τα πρώτα χρήματα, στο πλαίσιο του κανονισμού, η Λευκωσία θα μπορέσει να τα έχει στα χέρια της για να τα δαπανήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως κατ’ επανάληψη έχει τονιστεί από πλευράς της κυβέρνησης, του υπουργού Άμυνας και του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η ενίσχυση της άμυνας και της αποτρεπτικής της ικανότητας. Υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι η Εθνική Φρουρά δεν είναι επιθετικός στρατός αλλά υπάρχει ως δύναμη αποτροπής και ασφάλειας.