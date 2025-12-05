Νέα πρόσωπα αλλά και παλιούς γνώριμους περιλαμβάνει η λίστα που δημοσιοποίησε η Προεδρία με την οποία ανακοινώθηκε ανασχηματισμός της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης καθηκόντων των νέων υπουργών και αξιωματούχων της Κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός

Παλιός γνώριμος ο μέχρι πρότινος Υπουργός Υγείας, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο κ. Μιχάλης Δαμιανός γεννήθηκε στη Λευκωσία (Αρχάγγελο) με καταγωγή από τον Πολύστυπο και τη Λάρνακα. Είναι δικηγόρος, κάτοχος πτυχίου Nομικής (LLB) με άριστα από το Πανεπιστήμιο του Southampton (κάτοχος βραβείου καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης από το ίδιο πανεπιστήμιο), κάτοχος μεταπτυχιακού πτυχίου Nομικής (LLM) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο (κάτοχος βραβείου καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης από το Fitzwilliam College του Πανεπιστημίου του Cambridge) και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Solicitor του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αγγλίας & Ουαλίας. Εργάστηκε στους διεθνείς νομικούς οίκους Simmons & Simmons και Hogan Lovells στο Λονδίνο, με εξειδίκευση στα εταιρικά, εμπορικά και ενεργειακά θέματα. Με την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο της Λευκωσίας και το 2010 ίδρυσε το δικηγορικό γραφείο που φέρει το όνομά του. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Στροβόλου (2011-2016). Είναι Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος από το 2018. Είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας αναλαμβάνει τα ηνία του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Γεννήθηκε στο Καϊμακλί, το 1964. Γονείς του ο Νίκος Μουσιούττας, γνωστός αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ιδρυτικό μέλος και ηγετικό στέλεχος του ΔΗΚΟ και η Νίνα Κοιλαρά. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο State University of New York. Κατέχει μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης. Εργάστηκε στο Υπ. Οικονομικών, Υπ. Εργασίας και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Διετέλεσε Δημοτικός Γραμματέας στο Δήμο Λευκωσίας και διαχειρίστηκε χρηματοδοτικά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Υπήρξε αξιωματούχος και Βουλευτής του ΔΗΚΟ. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και μέλος άλλων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Είναι Πρόεδρος του ΔΣ του αθλητικού σωματείου «Αχιλλέας Καϊμακλίου». Τον Ιούλιο του 2020 αποχώρησε από το ΔΗΚΟ λόγω πολιτικών διαφωνιών και ίδρυσε μαζί με άλλα στελέχη, την πολιτική πλατφόρμα «Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων». Είναι παντρεμένος με την Θεοδώρα Μιχαήλ, από την Αμμόχωστο και έχουν τρία παιδιά.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κωνσταντίνος Φυτιρής

Νέα προσθήκη στο Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί ο Κωνσταντίνος Φυτιρής, που αναλαμβάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Ο Κώστας Φυτιρής γεννήθηκε στο Παραλίμνι στις 28 Δεκ 1960. Σπούδασε στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Εθνική Φρουρά έκανε και σπουδές Πολιτικού Μηχανικού. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά για 40 έτη σε διάφορες καίριες θέσεις. Αφυπηρέτησε από την Εθνική Φρουρά το 2018 με τον Βαθμό του Υποναυάρχου και τον Ιανουάριο 2019 ανέλαβε Διευθυντής της νέας Μαρίνας Αγίας Νάπας.

Ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης

Ένα επίσης νέο πρόσωπο προστίθεται στα μέλη της Κυβέρνησης. Ο λόγος για τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη που αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας.

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1978. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου Masters στη Νομική. Το 2003 αναγορεύτηκε σε Barrister από το Gray’s Inn. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναγέννησης Ηνωμένου Βασιλείου. Εντάχθηκε στο Κυπριακό Δικηγορικό Σώμα το 2004 και έκτοτε ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στη δικηγορική Εταιρεία των κ.κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., στη Λεμεσό. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας (BAR COUNCIL) και του Συλλόγου Δικηγόρων Προσωπικών Τραυματισμών του Ηνωμένου Βασιλείου (APIL). Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού για 2 συνεχόμενες θητείες. Ταυτόχρονα με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, έχει αναπτύξει έντονη πολιτική και κομματική δράση, αρχικά ως Οργανωτικός Γραμματέας της ΝΕ.ΔΗ.Κ Λεμεσού (2005-2008) και στη συνέχεια ως Πρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.Κ Λεμεσού (2008-2011). Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕ.ΔΗ.Κ (2005-2011) και τον Μάρτιο του 2009 εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος.

Τον Φεβρουάριο του 2014 επανεξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος και εξελέγη στην Επαρχιακή Επιτροπή ΔΗ.ΚΟ Λεμεσού, και στις δύο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Στις Δημοτικές Εκλογές του 2011 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λεμεσού, θέση στην οποία επανεξελέγη το 2016. Διετέλεσε Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗ.ΚΟ στον Δήμο Λεμεσού. Είναι πρώτος επιλαχών Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος στη Λεμεσό. Τον Ιούνιο του 2021 εξελέγη Αντιδήμαρχος Λεμεσού και τον Ιούλιο του 2021 Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι νυμφευμένος με τη Στάλω Κοκκονή με την οποία έχουν αποκτήσει δύο θυγατέρες, τη Μαρία και τη Στυλιάνα-Αγάπη.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα

Η νέα Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας είναι η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Είναι μόνιμο μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή και είναι μέλος του Συμβουλίου Αθλητισμού του Πανεπιστημίου. Βασικές σπουδές (Β.Α.) στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Μπέρκλεϋ (Berkeley) της Αμερικής στη Φυσική Αγωγή (1984-1988). Απέκτησε τον τίτλο Master of Arts στη Φυσική Αγωγή από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Chico της Αμερικής μετά διακρίσεως (1989-1990). Τέλος πήρε το διδακτορικό της με Άριστα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Φυσική Αγωγή ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας (1992-1996). Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ασχολείται με θέματα Ολυμπισμού, Ολυμπιακής Παιδείας και Διοίκησης Αθλητισμού. Έχει μακροχρόνια εθελοντική συμμετοχή στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και ήταν Γενική Συντονίστρια του Γραφείου «Αθήνα 2004» της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με επίκεντρο τον Εθελοντισμό, την Λαμπαδηδρομία, την Πολιτιστική Ολυμπιάδα και την Ολυμπιακή Παιδεία. Ήταν επίσης μέλος της Επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ και εκπροσώπησε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή σε διεθνή συνέδρια ως σύνεδρος και ως ομιλήτρια. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής «Τεχνική Συνεργασία και Ανάπτυξη του Αθλητισμού» των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και της Επιτροπής «Γυναίκα και Ισότητα στον Αθλητισμό» του ίδιου φορέα. Διετέλεσε Υπεύθυνη του προγράμματος Προώθησης Κληρονομιάς και Πολιτισμού της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων. Το 2003 διορίστηκε από τον ΚΟΑ «Πρέσβειρα του Fair Play» για το έτος 2004. Με αυτή την ιδιότητα εκπροσώπησε την Κύπρο στο Συμβούλιο της Ευρώπης και δραστηριοποιήθηκε έντονα σε τοπικό επίπεδο με στόχο την προώθηση του μηνύματος του «ευ αγωνίζεσθαι» στην πράξη. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού και της Εθνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Διετέλεσε Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.), Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Βοηθός Κοσμήτορας της Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου και Υπεύθυνη Ολυμπιακής Παιδείας της ΚΟΕ. Ήταν επίσης η Ολυμπιακή Ακόλουθος της Κυπριακής Αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και υπήρξε μέλος σε πολλές αποστολές. Είναι Επίτιμο Μέλος της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και Αντεπιστέλλον Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητιατρικής.

Ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης

Στη θέση του Επιτρόπου Προεδρίας διορίζεται ο μέχρι πρότινος Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης.

Ο κ. Μάριος Χαρτσιώτης γεννήθηκε στη Λευκωσία και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε την πρακτική του εξάσκηση στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ενεγράφη στο μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το 1988. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MA) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο κλάδο της Θεολογίας. Από το 1990 διατηρεί το δικό του δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό. Παρακολούθησε πολλά σεμινάρια και πέτυχε σε εξετάσεις του ευρύτερου νομικού κλάδου. Είναι εγγεγραμμένος Διαιτητής στο Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης και είναι επίσης εγγεγραμμένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας (insolvency practinioner). Διετέλεσε μέλος του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και μέλος του Αθλητικού Εφετείου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ). Συμμετέχει και συμμετείχε είτε ως Πρόεδρος είτε ως μέλος σε αριθμό σωματείων και ιδρυμάτων. Είναι νυμφευμένος και έχει ένα γιο.