«Η διαφθορά συνιστά μια πραγματική γάγγραινα στη δημόσια ζωή της χώρας που μολύνει τους θεσμούς, διαβρώνει τη δημοκρατία, και πλήττει τον ηθικό ιστό της κοινωνίας», αναφέρει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά της Διαφθοράς. Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι «η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, συγκρινόμενη με την προηγούμενη κυβέρνηση Αναστασιάδη, επί των ημερών της οποίας άνθησε η διαφθορά εξευτελίζοντας την Κύπρο, είναι καλύτερη. Αυτό όμως απέχει πολύ από το να μπορεί να ισχυριστεί ότι πολεμά τη διαφθορά».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Στις 9 Δεκεμβρίου, τιμούμε την Παγκόσμια Μέρα κατά της Διαφθοράς. Αν και η διαφθορά είναι σύμφυτη με την άσκηση της εξουσίας, λαμβάνει διαφορετική έκταση, μορφή και ένταση σε διαφορετικές χώρες. Στους συναφείς δείκτες διεθνών οργανισμών, οι χώρες που έχουν ελάχιστη διαφθορά, όπως οι Σκανδιναβικές, έχουν αναπτύξει ρωμαλέους θεσμούς: λειτουργικά θεσμικά αντίβαρα, μηχανισμούς ελέγχου, και ισχυρή κουλτούρα ακεραιότητας. Το αντίθετο ισχύει σε χώρες με υψηλό δείκτη διαφθοράς. Στην Κύπρο, μετά από πληθώρα σκανδάλων και αποκαλύψεων, η κοινή γνώμη κατατάσσει τη διαφθορά ως ένα από τα τρία βασικότερα προβλήματα. Η διαφθορά συνιστά μια πραγματική γάγγραινα στη δημόσια ζωή της χώρας που μολύνει τους θεσμούς, διαβρώνει τη δημοκρατία, και πλήττει τον ηθικό ιστό της κοινωνίας.

Η διαφθορά δεν περιορίζεται μόνο στις μίζες. Συμπεριλαμβάνει τη διαπλοκή, το ρουσφέτι, το νεποτισμό και την κάθε είδους ευνοιοκρατία. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε γύρω μας: αθέμιτος πλουτισμός, διάβρωση αξιών, και αδυναμία του κράτους να προσφέρει στους πολίτες του τα αυτονόητα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που φυγαδεύονται στις Σεϋχέλλες, ούτε τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα που αγοράζονται με μαύρο χρήμα. Διάφορες μορφές διαφθοράς ευθύνονται και για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος, τα ακριβά ενοίκια, τη φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης που πλήττεται από την αδιάκοπη άνοδο των τιμών, τις καθυστερήσεις στο ΓΕΣΥ που στοιχίζουν ζωές, και την έξαρση της εγκληματικότητας. Η διαφθορά φτωχαίνει τη ζωή μας και εξαρθρώνει τους θεσμούς που μπορούν να την κάνουν καλύτερη. Ένα σύστημα που ανέχεται και καλλιεργεί τη διαφθορά τρέφεται από την ατιμωρησία, την έλλειψη λογοδοσίας και την αδυναμία ισχυρών θεσμών. Δυστυχώς αυτή είναι, εν πολλοίς, η περίπτωση της Κύπρου. Η διαφθορά έχει συντελέσει τα μέγιστα στη διεθνή αμαύρωση του ονόματος της Κύπρου.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ισχυρίζεται ότι πολεμά τη διαφθορά. Συγκρινόμενη με την προηγούμενη κυβέρνηση Αναστασιάδη, επί των ημερών της οποίας άνθησε η διαφθορά εξευτελίζοντας την Κύπρο, είναι καλύτερη. Αυτό όμως απέχει πολύ από το να μπορεί να ισχυριστεί ότι πολεμά τη διαφθορά. Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς εξακολουθεί να μην έχει ανακριτικές εξουσίες, στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δεν έχει δοθεί καμία αρμοδιότητα όταν πρόκειται για διορισμούς ανώτερων αξιωματούχων, και συγγενείς, ευνοούμενοι και υποστηρικτές του Προέδρου καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις, την ώρα που σκάνδαλα όπως το Βασιλικό και το ηλεκτρικό καλώδιο GSI μολύνουν το δημόσιο βίο. Η υποκρισία είναι φανερή όταν η ίδια η κυβέρνηση επιδιώκει ουσιαστικά να εξαπατήσει τους πολίτες με κλιμάκια του FBI για «εκπαίδευση» της Αστυνομίας, την ίδια στιγμή που πλήττει κάθε προσπάθεια διαφάνειας και καταργεί τον θεσμικό έλεγχο.

Για εμάς στο Άλμα, η λύση είναι ξεκάθαρη:

Εμπέδωση ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας, αρχίζοντας από την κορυφή.

Θεσμικά αντίβαρα και στιβαροί μηχανισμοί ελέγχου

Συστηματική προσπάθεια για την αλλαγή κουλτούρας, που θα φέρει την ελπίδα για το μέλλον.

Έχουμε προτείνει λεπτομερείς και ριζοσπαστικές για την αναθέσμιση της χώρας – δέσμη τολμηρών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη ριζική αναμόρφωση του κράτους.

Η διαφθορά μπορεί να μοιάζει με τη Λερναία Ύδρα αλλά η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι δεν είναι ανίκητη. Αρκεί να υπάρχει βούληση και σχέδιο.

Στο «Άλμα» ξέρουμε, θέλουμε, μπορούμε. Το μέλλον είναι στα χέρια των πολιτών.