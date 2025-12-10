Δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα που της τέθηκε, όμως η ερμηνεία της απάντησης που έδωσε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ήταν πέραν από ξεκάθαρη. Η αναφορά της στη συνέπεια της πολιτικής της πορείας παραπέμπει στη στάση της έναντι της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη. Συνεπώς, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφια και να συμμετέχει σε ένα κόμμα που στηρίζει την Κυβέρνηση, υπερασπιζόμενη το κυβερνητικό έργο. Ως εκ τούτου, το κεφάλαιο ΔΗΚΟ φαίνεται να κλείνει για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία ήταν χθες φιλοξενούμενη στη μεσημβρινή εκπομπή του Άλφα με την Κάτια Σάββα και κλήθηκε να απαντήσει εκ νέου γύρω από τις προθέσεις της για το πολιτικό της μέλλον.

Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται από τη χθεσινή τηλεοπτική της παρέμβαση, καθώς το δεύτερο αφορά τους υπαινιγμούς που άφησε για ακόμη μία φορά για την ηγεσία του ΑΚΕΛ, παρόλο που δεν την κατονόμασε. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Ούτε σούζεται η θέση μου, ούτε θα χάσω την αρχηγεία κάποιου κόμματος εάν πέσουν ή ανεβούν τα ποσοστά, ούτε με ενδιαφέρει η εξουσία. Έχει μεγάλη φθορά και προσωπικό και οικογενειακό κόστος αυτό που κάνω στη Βουλή. Συνεπώς, εάν ο κόσμος με θέλει εκεί, θα μείνω εκεί. Εάν δεν με θέλει, θα πάω σπίτι μου για να ζήσω όμορφα και ήρεμα με την οικογένειά μου».

Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «κανένας δεν μπορεί να αποστρατεύσει κάποιον από την πολιτική», πέραν του λαού που ασκεί το δημοκρατικό δικαίωμα της ψήφου. Αναφορές οι οποίες ουσιαστικά αφορούν την απόφαση της ηγεσίας του ΑΚΕΛ, η οποία, ακολουθώντας το καταστατικό του κόμματος, δεν την περιέλαβε στο ψηφοδέλτιό του για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Συνεπώς, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, χωρίς να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, έκλεισε χθες το θέμα της μεταγραφής της στο ΔΗΚΟ και ουσιαστικά έδειξε την ενόχλησή της προς την ηγεσία του ΑΚΕΛ. Με την τελευταία διατηρεί τις μεταξύ τους ισορροπίες, καθώς παραμένει βουλευτής του κόμματος μέχρι και τον Μάιο του 2026.

Θα πάει στο Άλμα;

Το ερώτημα που εγείρεται σε κάθε περίπτωση είναι ποιο θα είναι το επόμενό της βήμα στην πολιτική. Η ίδια, πάντως, αναφέρθηκε σε προσωπικές καταστάσεις που καθυστερούν τις αποφάσεις της. Πέραν της προσωπικής διάστασης, υπάρχει και η πολιτική διάσταση του θέματος.

Προς το παρόν εκκρεμεί δεύτερη συνάντηση με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, με τον οποίο είχε ήδη μία συνάντηση χωρίς κατάληξη. Από την άλλη, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι γνωστό ότι μελετά προσεκτικά κάθε της κίνηση και, ως εκ τούτου, δεν θα βιαστεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση, προτού δει πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό σκηνικό το επόμενο χρονικό διάστημα.

Συνεπώς, η περίπτωση ένταξής της στο Άλμα δεν είναι η μόνη επιλογή της. Χρονικά, πάντως, παρέπεμψε τις αποφάσεις της στην άνοιξη, λέγοντας πως η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι στις 6 Μαΐου.

Καρογιάν: Η ΔΗΠΑ πορεύεται με αυτονομία

Νέα αρνητική απάντηση στον Νικόλα Παπαδόπουλο έδωσε χθες ο Μάριος Καρογιάν, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή εκπομπή του Αντ1.

Κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια και τις αναφορές για πρόταση συνεργασίας στον ενδιάμεσο χώρο από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, ο κ. Καρογιάν ξεκαθάρισε ότι «η ΔΗΠΑ πορεύεται με αυτονομία, σοβαρότητα και σταθερές θέσεις».

Υπογράμμισε πως η πολιτική δεν ασκείται με τακτικισμούς της τελευταίας στιγμής, αλλά με συνέπεια αρχών. «Η ΔΗΠΑ λειτουργεί πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και όχι τις ευκαιριακές συμμαχίες», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τη χρονική συγκυρία και τη σκοπιμότητα τέτοιων «προτάσεων».

Για το ψηφοδέλτιο των Βουλευτικών Εκλογών

Ο κ. Καρογιάν εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη δυναμική της Παράταξης ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Ανέφερε ότι το ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑ θα απαρτίζεται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, συνδυάζοντας την εμπειρία με την ανανέωση. Στόχος είναι η συγκρότηση μιας ισχυρής ομάδας που θα εκφράζει τις ανάγκες της κοινωνίας.

Για τον Κυβερνητικό Ανασχηματισμό και τον Μαρίνο Μουσιούττα

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ χαιρέτισε την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την υπουργοποίηση του βουλευτή της Παράταξης, κ. Μαρίνου Μουσιούττα. Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως αναγνώριση του ήθους, της εργατικότητας και της κοινοβουλευτικής προσφοράς του. Τόνισε πως, αν και η Κοινοβουλευτική Ομάδα χάνει ένα δραστήριο στέλεχος, η εκτελεστική εξουσία κερδίζει έναν άνθρωπο με αποδεδειγμένη ικανότητα προσφοράς και αποτελεσματικότητας.

Αναφερόμενος στην πλήρωση της βουλευτικής έδρας, ο κ. Καρογιάν καλωσόρισε την ανάληψη των κοινοβουλευτικών καθηκόντων από τον κ. Γιώργο Πενηνταέξ. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία, η γνώση και η ευαισθησία του κ. Πενηνταέξ εγγυώνται την άμεση και ουσιαστική συμβολή του στο κοινοβουλευτικό έργο της Παράταξης, συνεχίζοντας επάξια την προσφορά προς τον πολίτη.