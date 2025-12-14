Η φορολογική μεταρρύθμιση θα έπρεπε να φοροαπαλλάσσει ή να φοροελαφρύνει τα χαμηλομεσαία και μεσαία στρώματα και να φορολογεί περισσότερο τα υψηλά εισοδήματα και τον συσσωρευμένο πλούτο, δηλώνει κατηγορηματικά ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, προσθέτοντας ότι η πρόταση της Κυβέρνησης κάνει ακριβώς το αντίθετο. Μιλά για παρασυναγωγή των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΠΑ και ΔΗΚΟ και τονίζει πώς εξαρχής το ΑΚΕΛ υπέδειξε πώς δεν το ικανοποιεί η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Η αύξηση του αφορολόγητου ποσού, υποστηρίξει ότι δεν είναι αρκετή και θα πρέπει να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, όπως η μείωση του Φ.Π.Α σε βασικά αγαθά. Ο γγ του ΑΚΕΛ αναφέρεται και στον πρόσφατο ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, δηλώνοντας πώς αυτός έγινε για να εξυπηρετηθούν πολιτικές και εκλογικές σκοπιμότητες και όχι για να βελτιωθεί η αποδοτικότητά της Κυβέρνησης. Σημειώνει ακόμα ότι οι επικρίσεις του ΑΚΕΛ για ενίσχυση της σχέσης της κυβέρνησης με το ΕΛΑΜ, γίνονται ακόμα και από στελέχη κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, υποδεικνύοντας πώς το ΕΛΑΜ με τη συμπεριφορά και τον τρόπο που πολιτεύεται σε διάφορες περιπτώσεις διευκολύνει την έγκριση και την υλοποίηση πολιτικών από μέρους της κυβέρνησης.

– Στο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης. Είδαμε ότι υπήρξε μια συμφωνία της κυβέρνησης με ΔΗΣΥ. ΔΗΠΑ και ΔΗΚΟ και ακολούθησε η δική σας έντονη αντίδραση. Γιατί;

– Το τι συμφωνήθηκε εν αγνοία μας στην παρασυναγωγή που έκαναν αυτά τα κόμματα θα το δούμε στη συνέχεια. Εμείς ευθύς εξ αρχής δηλώσαμε ότι δεν μας ικανοποιεί η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της φορολογικής μεταρρύθμισης έτσι όπως την κατέθεσε η κυβέρνηση. Η φορολογική μεταρρύθμιση κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που θα έπρεπε. Θα έπρεπε αυτή να φοροαπαλλάσσει ή φοροελαφρύνει τα χαμηλομεσαία και μεσαία στρώματα και να φορολογεί περισσότερο τα υψηλά εισοδήματα και τον συσσωρευμένο πλούτο. Η πρόταση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Είναι γι’ αυτό που καταθέσαμε μια σειρά από τροπολογίες για να γίνει δικαιότερο το σύστημα. Την ίδια ώρα, καταθέσαμε προτάσεις για να μειωθούν έμμεσες φορολογίες σε βασικά αγαθά που ταλαιπωρούν τον κόσμο.

– Εννοείτε το ΦΠΑ;

– Κυρίως το ΦΠΑ, αλλά όχι μόνο. Το ποσοστό των εσόδων του κράτους από έμμεσες φορολογίες είναι από τις ψηλότερες στην Ευρώπη, τη στιγμή που η συνεισφορά του πλούτου είναι πολύ μικρή. Είναι γι’ αυτό που χρειάζεται να αλλάξει δραστικά η πρόταση. Πρέπει να μεγαλώσει η συνεισφορά του πλούτου και των υψηλών εισοδημάτων στα έσοδα και να μειωθεί αυτή των χαμηλομεσαίων στρωμάτων. Εισηγούμαστε την αύξηση του αφορολόγητου ποσού. Εισηγούμαστε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας αξίας 3 εκατ. ευρώ και πάνω, όπως άλλωστε ήταν μια από τις προτάσεις που έκανε η επιτροπή που διόρισε η Κυβέρνηση για να διαμορφώσει την εισήγηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Αυτή η πρόταση χάθηκε στην πορεία -δεν ξέρουμε ποιοι έβαλαν το χέρι τους γι’ αυτό. Αυτή είναι μια πρόταση που σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς θα συνεισφέρει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ στα δημοσιονομικά, η οποία θα αντισταθμίσει τη μείωση της συνεισφοράς των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων. Ζητούμε με σχετικές προτάσεις νόμου τη μονιμοποίηση του μειωμένου φόρου προστιθέμενης αξίας στον ηλεκτρισμό από 19% σε 5%. Είναι κάτι το οποίο όχι απλά επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το συστήνει κιόλας. Όπως επίσης έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου για να υπάρχει μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε βασικά αγαθά μαζικής κατανάλωσης και μια σειρά από άλλα μέτρα που έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό.

– Ναι, κάποιος θα σας πει όμως ότι η αύξηση του αφορολογήτου εισοδήματος ευνοεί και τα χαμηλά εισοδήματα.

– Η αύξηση του αφορολόγητου δεν είναι αρκετή. Πρέπει να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα. Αυτά τα στρώματα που έτσι κι αλλιώς δεν φορολογούνται γιατί έχουν χαμηλά εισοδήματα θα πρέπει να στηριχθούν με άλλους τρόπους. Και ένας βασικός τρόπος είναι η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Καταθέσαμε πρόταση για αύξηση του αφορολόγητου στις 22.500 ευρώ. Εάν έχω ενημερωθεί σωστά υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των συγκυβερνώντων κομμάτων για να πάει το αφορολόγητο στις 22.000 ευρώ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Την πρότασή μας για αύξηση του αφορολόγητου τη συνοδεύουμε με τις προτάσεις μας για μείωση του ΦΠΑ.

– Ναι, αλλά κάποιοι μπορεί να σας αντιτείνουν ότι είναι δεν είναι στοχευμένο μέτρο η κατάργηση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, σε βασικά αγαθά. Είναι οριζόντιο μέτρο.

– Και εδώ υπάρχει ευρωπαϊκή εμπειρία. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αναγκαία η οριζόντια μείωση, ειδικά όταν πρόκειται για βασικά αγαθά και ο ηλεκτρισμός είναι βασικό αγαθό και επηρεάζει οριζόντια την οικονομία και την κοινωνία. Άρα, με το να μειώνεις το συντελεστή του ΦΠΑ σε τέτοιες περιπτώσεις βοηθάς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία είναι το ψηλό κόστος ενέργειας που μειώνει την ανταγωνιστικότητα και βάζει πίεση στις επιχειρήσεις. Αν λάβουμε υπόψη ότι το 94% των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε αντιλαμβανόμαστε και το μέγεθος του προβλήματος.

Και το πιο σημαντικό, για το ψηλό κόστος στον ηλεκτρισμό δεν ευθύνεται ο κόσμος. Ευθύνεται η πολιτεία γιατί δεν έκαμε εκείνα που έπρεπε να κάνει τόσο διάστημα για να έχουμε φτηνό ηλεκτρισμό. Και εννοώ ότι τόσο η προηγούμενη όσο και η σημερινή κυβέρνηση δεν κατάφεραν να φέρουν φυσικό αέριο γεγονός που θα μείωνε κατά 30% το κόστος του ηλεκτρισμού. Σήμερα πληρώνει ο Κύπριος καταναλωτής το δεύτερο ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του μισθού. Επομένως, όταν συζητάς για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας, πρέπει όλα να τα βάζεις μέσα στα συνολικότερα δεδομένα της κοινωνίας και της οικονομίας. Δυστυχώς, δεν έκανε αυτή την εργασία η κυβέρνηση. Ήρθε αργοπορημένα κι ας μου επιτρέψετε να πω με έναν εκβιαστικό τρόπο θέλει εδώ και τώρα να περάσει τη μεταρρύθμιση, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και συζήτηση.

– Άρα να θεωρήσουμε ότι θα καταψηφίσετε.

– Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα και λογικά δεν έχουμε αποφασίσει διότι γίνεται μια συζήτηση για την τελική διαμόρφωση της πρότασης. Όταν θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα θα δούμε τι θα αποφασίσουμε.

– Όσον αφορά το προϋπολογισμό, ετοιμάζετε κάποιες τροπολογίες συγκεκριμένες;

Ναι, έχουμε ετοιμάσει διάφορες τροπολογίες, όπως κάνουμε κάθε φορά. Βέβαια, όπως ομόφωνα έχει αποφασίσει η ΚΕ του Κόμματος, θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό γιατί αυτός δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και δεν δημιουργεί προοπτική για την ανάπτυξη. Είναι ένας διαχειριστικός προϋπολογισμός που δεν δημιουργεί προοπτική για την κοινωνία.

– Οι τροπολογίες αφορούν την κοινωνικοοικονομική ατζέντα;

– Δεν είναι εύκολο να καταθέτεις τέτοιου τύπου τροπολογίες από τη στιγμή που συνταγματικά η Βουλή δεν μπορεί να αυξάνει τις δαπάνες. Επομένως, δεν είναι εφικτό να προτείνονται κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες. Με τις τροπολογίες μας μειώνουμε δαπάνες που θεωρούμε ότι είναι υπερβολικές έτσι ώστε να μειώνονται τα έξοδα του κράτους, χωρίς να μειώνεται η κοινωνική πολιτική ή η παραγωγική και αναπτυξιακή πολιτική του κράτους. Με τις τροπολογίες μας ενισχύουμε τον έλεγχο της Βουλής στην εκτελεστική εξουσία, εμποδίζουμε πολιτικές -όπως είναι οι ιδιωτικοποιήσεις- με τις οποίες διαφωνούμε ή πολιτικές που προσβάλλουν την ιστορική μνήμη -όπως είναι τα μνημεία και οι εκδηλώσεις για τον Γρίβα ή άλλες πολιτικές που βλάπτουν την κοινωνία.

– Το ΑΚΕΛ ασκεί έντονη κριτή και κατηγορεί τη Κυβέρνηση για συμμετοχή σε αυτή μελών του ΕΛΑΜ μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό. Πώς το εξηγείτε αυτό, σε τι αναφέρεστε συγκεκριμένα, σε κάποιους υπουργούς;

– Κατ’ αρχάς να πω ότι η αντίδρασή μας στον τελευταίο ανασχηματισμό ήταν ότι αυτός έγινε με σκοπό να εξυπηρετηθούν πολιτικές και εκλογικές σκοπιμότητες και όχι για να βελτιωθεί η αποδοτικότητά της, η οποία βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι αναφορές περί ενίσχυσης της σχέσης της κυβέρνησης με το ΕΛΑΜ, δεν είναι μόνο δικές μας, αλλά και άλλων κομμάτων, ακόμα και από στελέχη κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Αν δε παρατηρήσει κάποιος τη συμπεριφορά και τον τρόπο που πολιτεύεται το ΕΛΑΜ, θα δει ότι σε διάφορες περιπτώσεις το ΕΛΑΜ όχι μόνο δείχνει ανοχή, αλλά διευκολύνει την έγκριση και την υλοποίηση πολιτικών από μέρους της κυβέρνησης.

– Τι αναμένετε από το Κυπριακό. Αλλάζει κάτι;

– Ήδη εντάθηκε η κινητικότητα και όχι τυχαία. Διότι ακριβώς η ετυμηγορία των Τ/κ στην τελευταία ψηφοφορία επιβεβαίωσε ότι ένα μεγάλο μέρος τους δεν δέχεται την λύση των δύο κρατών αλλά επιμένει σε αυτό που οι δύο κοινότητες έχουν συμφωνήσει από το 1977, δηλαδή για λύση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα.

Αυτή η ετυμηγορία έχει ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ν’ αναλάβει πρωτοβουλία με στόχο τη διάρρηξη του αδιεξόδου και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν. Αυτό είπε ο Γενικός Γραμματέας στους ηγέτες των δύο κοινoτήτων ακόμα από τον περασμένο Σεπτέμβρη και το επανέλαβε στη συγχαρητήρια επιστολή που απέστειλε στον κύριο Έρχιουρμαν. Άρα έτσι και αλλιώς βλέπουμε μια εντατικοποίηση των προσπαθειών. Ήρθε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, έγινε η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, άρα αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι αν αυτή η εντατικοποίηση της κινητικότητας θα οδηγήσει τελικά σε διάρρηξη του αδιεξόδου. Θεωρώ ότι ακόμα είναι λίγο νωρίς να γνωρίζουμε αν τελικά θα αποδώσει αυτή η προσπάθεια, αλλά σίγουρα η δική μας πλευρά θα πρέπει να επιδιώξει να υπάρχουν αποτελέσματα. Και, σίγουρα, θα πρέπει να προετοιμαστούμε ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις εξελίξεις.

Σύμπτωση ψήφου με το ΕΛΑΜ – κανένα σημείο επαφής

– Κάποιοι σας κατηγορούν ότι τυχαίνει πολλές φορές να ψηφίζετε το ίδιο πράγμα με το ΕΛΑΜ στη Βουλή.

– Το να συμπίπτει κάποιες φορές -όχι πολλές- η ψήφος αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε σημεία επαφής ή συμφωνούμε με την ακροδεξιά, γιατί το ΕΛΑΜ είναι ακροδεξιά. Και με τον ΔΗΣΥ συμπίπτει η ψήφος μας σε διάφορα ζητήματα. Σημαίνει ότι έχουμε συνεργασία; Αυτό από μόνο του δεν δείχνει οτιδήποτε. Το τι εκπροσωπεί φαίνεται και κρίνεται από τι υποστηρίζει, τι ψηφίζει και ποιων τα συμφέροντα. Όλοι γνωρίζουν ότι αν έχει μία δύναμη που από την αρχή βρέθηκε απέναντι από την ακροδεξιά, αν έχει μια δύναμη που ποτέ δεν συνεργάστηκε με την ακροδεξιά είναι το ΑΚΕΛ.

«Απολύτως εφικτός ο στόχος της αύξησης των ποσοστών μας»

– Τέλειωσαν οι διεργασίες για τις βουλευτικές εκλογές. Ποια είναι η πρόταση του προς την κοινωνία.

– Το ΑΚΕΛ είναι κόμμα της κοινωνίας. Αναπόφευκτα και αντικειμενικά, λοιπόν, η πρόταση του ΑΚΕΛ προς την κοινωνία έχει ως κεντρικό άξονα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που την ταλαιπωρούν. Πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, η οποία συνδέεται με τις ψηλές τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι η ενέργεια και η στέγη, σε συνδυασμό με τα καθηλωμένα και χαμηλά εισοδήματα και το ανεπαρκές κοινωνικό κράτος. Είναι γι’ αυτό που η Κύπρος στους κοινωνικούς δείχτες βρίσκεται στον πάτο της ΕΕ.

– Σχολιάζεται το γεγονός ότι τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ έχουν έντονο κομματικό στοιχείο, σε συνδυασμό με το ότι δεν έχει επιτευχθεί ως στόχος της διεύρυνσης μέσω της κοινωνικής συμμαχίας.

– Δεν θα συμφωνήσω με τα σχόλια. Εδώ μιλούν οι αριθμοί. Οι εκπρόσωποι της Κοινωνικής Συμμαχίας στα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ είναι στο 20%. Επομένως, η διεύρυνση έχει επιτευχθεί. Στα ψηφοδέλτια συμμετέχουν επίσης στελέχη, μέλη και υποστηρικτές του ΑΚΕΛ. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Παρεμπιπτόντως, επειδή με ρωτάτε για τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ, να πω ότι είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι γιατί υλοποιήσαμε όλους τους στόχους που έχουμε θέση. Στα ψηφοδέλτια υπάρχει ένας συνδυασμός της εμπειρίας των παλαιότερων και του δυναμισμού της νέας γενιάς, είναι πολύ αυξημένη η συμμετοχή των γυναικών ενώ το 70% των υποψηφίων διεκδικούν για πρώτη φορά. Αυτό σημαίνει ανανέωση.

– Ο εκλογικός στόχος παραμένει ο ίδιος;

– Ναι, ο εκλογικός στόχος είναι η αύξηση της εκλογικής μας δύναμης. Ο στόχος είναι απολύτως εφικτός και θα τον πετύχουμε.

– Οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, δείχνουν ότι πιέζονται τα ποσοστά σας, όπως και όλων των υπόλοιπων κομμάτων και του ΑΚΕΛ.

– Οι δημοσκοπήσεις απεικονίζουν την εικόνα της στιγμής που γίνονται. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και οι δημοσκοπήσεις της περιόδου δείχνουν ότι ο εκλογικός στόχος που έχουμε θέσει είναι απολύτως εφικτός. Κι αυτό το λέω συγκρίνοντας δημοσκοπήσεις της ίδιας περιόδου των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών. Είμαστε σε καλή αφετηριακή θέση που μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.

– Η σύνθεση της νέας Βουλής σας ανησυχεί δεδομένου την ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού;

– Αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο είναι πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την απαξίωση προς την πολιτική ζωή. Η απαξίωση της πολιτικής οδηγεί ένα μέρος της κοινωνίας να μην ασχολείται με την πολιτική, δηλαδή παύει να παρακολουθεί τι υποστηρίζει ο καθένας, ποιες πολιτικές προωθεί, ποιοι επωφελούνται και ποιοι βλάπτονται από αυτές τις πολιτικές. Γιατί δεν είναι όλα τα κόμματα τα ίδια, ούτε και υποστηρίζουν τις ίδιες πολιτικές. Για παράδειγμα, δεν υποστήριξαν όλα τα κόμματα το ίδιο, όταν το ΑΚΕΛ έθεσε πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Ούτε υποστήριξαν το ίδιο, όταν το ΑΚΕΛ έφερε προτάσεις νόμου για προστασία των δανειοληπτών από τις εκποιήσει. ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ τουλάχιστον, είναι συνεχώς υπέρ των τραπεζών και των συμφερόντων τους. Το ΑΚΕΛ είναι συνεχώς υπέρ των συμφερόντων της κοινωνίας. Εμείς είμαστε πολύ πεπεισμένοι ότι αν οι πολίτες αξιολογήσουν τι λέει και τι πράττει η κάθε πολιτική δύναμη, τότε το ΑΚΕΛ θα βγει ακόμα πιο ισχυρό γιατί υπερασπίζεται όλους εκείνους που πραγματικά βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και δεν τα βγάζουν πέρα.

– Σας ρωτώ, γιατί ακριβώς επειδή τούτο είχα υπόψη μου, πολλές φορές σε δηλώσεις σας κάμνετε αυτόν τον διαχωρισμό, ότι είναι το ΑΚΕΛ από τη μία, η ΔΗΠΑ, ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, εννοείται και το ΕΛΑΜ από την άλλη πλευρά. Την επόμενη μέρα με ποιους θα κάνει συνεργασίες το ΑΚΕΛ;

– Εμείς πάντοτε είμαστε υπέρ των συνεργασιών αλλά αυτές δεν μπορούν να γίνονται στον αέρα. Πρέπει να στηρίζονται σε συνάφεια θέσεων, αντιλήψεων και πολιτικών πάνω σε βασικά θέματα. Το ΑΚΕΛ ποτέ δεν έβαλε το θέμα της συνεργασίας ως αυτοσκοπό. Αλλιώς θα μπορούσαμε και στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές και στις ακόμα πιο προηγούμενες εκλογές να πηγαίναμε με τα φαβορί για να έχουμε πρόσβαση στην κυβέρνηση. Κάποιοι προτεραιοποιούν τις καρέκλες εξουσίας, εμείς δίνουμε έμφαση και κρίνουμε στη βάση πολιτικών προς όφελος της κοινωνίας. Απ’ εκεί και πέρα, δεν είναι ήσσονος σημασίας η συνεργασία με την κοινωνία, με κοινωνικές οργανώσεις, κινήματα και πρωτοβουλίες. Αυτό κάναμε το 2023 στις προεδρικές εκλογές. Αυτό κάνουμε και με τη συνομολόγηση της Κοινωνικής Συμμαχίας, η οποία αποτελεί πολιτική πλατφόρμα για συνεργασία με ένα ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

– Ο λογαριασμός γίνεται στην κάλπη…

– Ασφαλώς. Ο τελικός λογαριασμός γίνεται στην κάλπη παρόλο που για εμάς, όσο και εάν φαίνεται παράλογο, η κάλπη δεν είναι το απόλυτο κριτήριο. Σημασία έχει επίσης πόσο ισχυρές είναι οι σχέσεις με την κοινωνία, ποια είναι η δυνατότητα που έχουν κόμματα να επηρεάζουν ή να διαμορφώνουν αποφάσεις. Το ΑΚΕΛ, αν και κόμμα αντιπολίτευσης, κατάφερε με τη λαϊκή ισχύ και επιρροή που διαθέτει, να υποχρεώσει την κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις προς όφελος της κοινωνίας. Έτσι έγινε για παράδειγμα με την απόφαση της Κυβέρνησης να μειώσει τον ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό. Αυτή ήταν μια πρόταση του ΑΚΕΛ που ενώ στην αρχή αντιμετώπισε την άρνηση της κυβέρνησης, στο τέλος αυτή υποχρεώθηκε να την υιοθετήσει.

– Υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα το θέμα της κ. Χαραλαμπίδου και του κ. Κώστα. Διευθετήθηκε άλλη συνάντηση μετά τη συνάντηση του περασμένου Σεπτεμβρίου;

– Με τον Κώστα θέλουμε να γίνει ό,τι έγινε με όλους τους προηγούμενους βουλευτές του Κόμματος που συμπληρώνοντας τις τρεις θητείες συνέχισαν να συμμετέχουν, να αξιοποιούνται και να προσφέρουν από άλλα εφαλτήρια. Με τον Κώστα ξανασυναντηθήκαμε, συζητήσαμε, επαναβεβαιώσαμε τη θέση μας ότι θέλουμε να τον αξιοποιήσουμε, καταθέσαμε τις προτάσεις μας, ανταλλάξαμε απόψεις. Εναπόκειται στον ίδιο πλέον.

Είναι γεγονός ότι εκκρεμεί η επόμενη συνάντηση με την Ειρήνη. Δεν την έχουμε κάνει αλλά σύντομα θα την κάνουμε αν και η Ειρήνη δηλώνει ότι ακόμα δεν έχει πάρει τις αποφάσεις της. Είναι γνωστό ότι στην Ειρήνη είπαμε τις σκέψεις μας για το πώς θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Αυτό είναι που επιδιώκουμε. Αυτή τη συζήτηση θα τη συνεχίσουμε.