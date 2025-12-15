Άξονας στρατηγικών συμμαχιών από την Κυπριακή Δημοκρατία που επεκτείνεται από την περιοχή του Κόλπου μέχρι τη Γαλλία. Μετά την ιστορική επίσκεψη του Προέδρου των ΗΑΕ στη Λευκωσία ο Νίκος Χριστοδουλίδη μεταβαίνει σήμερα στο Παρίσι για την υπογραφή νέας συμφωνίας με τον Εμανουέλ Μακρόν. Η επίσκεψη του Αλ Ναχάν στη Λευκωσία αποτελεί ένα στρατηγικό ορόσημο με στρατηγικό βάθος.

Ιστορικό ορόσημο με στρατηγικό βάθος

Η επίσκεψη του σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν στην Κύπρο αποτελεί από μόνη της ένα ιστορικό ορόσημο και ταυτόχρονα αναδεικνύει το στρατηγικό βάθος στις σχέσεις Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Παράλληλα, η επίσκεψη του Προέδρου των ΗΑΕ σηματοδοτεί τη μετάβαση των διμερών σχέσεων από τη στρατηγική σύγκλιση στη στρατηγική υλοποίηση.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι στον «Φ», η Κυπριακή Δημοκρατία, ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα ως αξιόπιστος εταίρος που μπορεί να φέρνει εις πέρας δύσκολες αποστολές, να λειτουργεί ως θεσμικός δίαυλος προς τις Βρυξέλλες και να μετατρέπει τις σχέσεις σε απτά αποτελέσματα.

Για τα ΗΑΕ, η επίσκεψη ενισχύει την επιδίωξή τους για ενεργότερη παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, με οικονομικό και επενδυτικό προσανατολισμό και με συνεργασίες που έχουν σταθερότητα, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και προοπτική κλίμακας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών, τη δρομολόγηση κοινών επιχειρηματικών δομών, τη συζήτηση για ώριμα έργα και την προώθηση εργαλείων θεσμικής θωράκισης επενδύσεων.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο φιλόδοξης, πρακτικής και στρατηγικής συνεργασίας, όπου η διπλωματία μεταφράζεται σε επενδύσεις, η πολιτική εμπιστοσύνη μετατρέπεται σε ανάπτυξη και η Κύπρος αναδεικνύεται ως σταθερός και αξιόπιστος κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο, μια χώρα που μπορεί να προσελκύει επενδύσεις και ταυτόχρονα να ενισχύει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη γειτονιά της.

Σημαντική παράμετρος, την οποία κυβερνητικοί κύκλοι στη Λευκωσία επισημαίνουν, είναι πως τα ΗΑΕ είχαν καταστήσει σαφές ότι μια τέτοια επίσκεψη θα πραγματοποιούνταν μόνο όταν οι σχέσεις θα είχαν φτάσει σε στρατηγικό σημείο που να τη δικαιολογεί. Είναι σαφές ότι η πραγματοποίησή της αποτυπώνει ακριβώς αυτό: η σχέση Κύπρου και ΗΑΕ διαθέτει πλέον το απαιτούμενο πολιτικό κεφάλαιο, τη θεσμική βαρύτητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη ώστε να παράγει συγκεκριμένα παραδοτέα, υπογραφές και ορίζοντα υλοποίησης.

Η αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου και ΗΑΕ τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα από το 2023 μέχρι σήμερα, υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική και μετρήσιμη και αποτελεί αποτέλεσμα συγκεκριμένων και μεθοδικών εργασιών. Η εντατικοποίηση των επαφών σε όλα τα επίπεδα, σε συνδυασμό με την εξαίρετη προσωπική σχέση της ηγεσίας των δύο κρατών, λειτούργησε καταλυτικά, δημιουργώντας ένα επίπεδο εμπιστοσύνης που επιτρέπει πλέον όχι μόνο πολιτική σύγκλιση, αλλά και πρακτική σύμπραξη με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Στην κοινή τους δήλωση, οι δύο Πρόεδροι τόνισαν μεταξύ άλλων πως αυτή «επιβεβαιώνει τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Κύπρου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων». Και οι δύο Πρόεδροι υπογράμμισαν με ικανοποίηση την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επέκταση της διμερούς συνεργασίας και στη διερεύνηση συγκεκριμένων συνεργασιών σε διάφορους τομείς, όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια, ο πολιτικός διάλογος, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι θαλάσσιες μεταφορές και τα μεγάλα έργα υποδομής.

Περαιτέρω, οι δύο Πρόεδροι χαιρέτισαν την ισχυρή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και κατέληξαν στο συμπέρασμα να αναπτύξουν ένα κοινό σχέδιο δράσης που θα ενισχύει περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και θα υποστηρίζει την υλοποίηση νέων έργων, υπό την εποπτεία του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Κύπρος και τα ΗΑΕ εξέφρασαν την ισχυρή δέσμευσή τους για την επανέναρξη των προσπαθειών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίτευξη μιας συνολικής και διαρκούς λύσης στο Κυπριακό, με βάση μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με το συμφωνηθέν πλαίσιο του ΟΗΕ και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στην κοινή δήλωση καταγράφονται οι κοινές θέσεις των δύο χωρών σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης

Στην υπογραφή Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, με αιχμή την άμυνα, την οικονομία και τον ευρωπαϊκό συντονισμό, προχωρούν σήμερα στο Παρίσι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, λίγες εβδομάδες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα Κυριακή στο Παρίσι, όπου σήμερα θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρον, στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων στις 11πμ (ώρα Κύπρου).

Όπως αναφέρεται, επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης πολιτικής και ευρωπαϊκής ευθύνης για την Κύπρο, λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου 2026, και εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύει συμμαχίες ουσίας, με ευρωπαϊκό αποτύπωμα και πρακτικό αποτέλεσμα, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων και της ανάγκης διατήρησης της ενότητας και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.

Η κεντρική σημασία της επίσκεψης, ωστόσο, όπως αναφέρει ο Εκπρόσωπος, είναι η υπογραφή Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση και στη διάρθρωση των διμερών σχέσεων και στη θεσμική τους αναβάθμιση, με συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας, ιδίως στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας, της πολιτιστικής συνεργασίας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού σε ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα.

Η Συμφωνία αυτή αντανακλά την κοινή βούληση των δύο χωρών να μεταβούν από τη στρατηγική σύγκλιση στη στρατηγική υλοποίηση, μέσα από ένα πιο δομημένο, πιο επιχειρησιακό και πιο στοχευμένο πλαίσιο συνεργασίας, που ενδυναμώνει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφάλειας, ενεργειακής ανθεκτικότητας και ευρωπαϊκής συνοχής.