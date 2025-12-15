Την πρόθεση του Δημοκρατικού Συναγερμού να υπερψηφίσει τον κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στις κυβερνητικές προτεραιότητες, διατύπωσε η Πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως ανέφερε, ο Προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και προβλέπει ανάπτυξη και μείωση του δημόσιου χρέους, αποτέλεσμα όπως σημείωσε των μεταρρυθμίσεων και των δύσκολων αποφάσεων του παρελθόντος. Ωστόσο, τόνισε ότι «διαφωνήσαμε με την τεράστια αύξηση των ανελαστικών δαπανών και την αλόγιστη αύξηση του κρατικού μισθολογίου κατά €1,1 δισ. σε μια τριετία».

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι «με την οικονομία δεν παίζουμε», ξεκαθαρίζοντας πως ο ΔΗΣΥ θα λειτουργήσει υπεύθυνα, στηρίζοντας τον Προϋπολογισμό, χωρίς να αποδέχεται τις επιλογές της κυβέρνησης.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έθεσε την ομιλία της στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμες προκλήσεις σε ενέργεια, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια.

«Ζούμε ίσως στην πιο κρίσιμη περίοδο της μεταπολεμικής μας ιστορίας», ανέφερε, εκφράζοντας ανησυχία για το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για χώρες όπως η Κύπρος.

Για το Κυπριακό, χαρακτήρισε θετικό βήμα τη συνάντηση των δύο ηγετών και το κοινό ανακοινωθέν στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ θα σταθεί υπεύθυνα υπέρ της επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι θέσεις εκτός συμφωνημένου πλαισίου «υπονομεύουν την αξιοπιστία μας και ενισχύουν το διχοτομικό αφήγημα της Τουρκίας».

Κριτική για τους χειρισμούς της Κυβέρνησης

Ιδιαίτερη κριτική άσκησε η κ. Δημητρίου στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε κρίσιμους τομείς πολιτικής.

Για την ενέργεια, έκανε λόγο για έλλειψη επάρκειας και καθυστερήσεις, προειδοποιώντας ότι «αν συνεχίσουμε έτσι, οι διακοπές ρεύματος το 2026 θα είναι συχνότερες». Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι «τα φωτοβολταϊκά για όλους ήταν για λίγους», λόγω απουσίας αποθήκευσης ενέργειας.

Για το υδατικό, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποτίμηση της κρισιμότητας της κατάστασης, σημειώνοντας ότι «το κόστος στους γεωργούς και την ύπαιθρο είναι τεράστιο».

Στον τομέα της άμυνας, επισήμανε ότι ενώ παραδόθηκε από προηγούμενη διακυβέρνηση το πιο φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός για άμυνα και ασφάλεια μειώθηκε στο 1,7% του ΑΕΠ, τη στιγμή που η ΕΕ ανεβάζει τον στόχο στο 3%.

Οι προτάσεις του ΔΗΣΥ – Φορολογία, κοινωνική πολιτική και στέγη

Κεντρικό άξονα της παρέμβασης αποτέλεσαν οι προτάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού, με έμφαση στη φορολογική μεταρρύθμιση και τη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Η κ. Δημητρίου επανέλαβε ότι ο ΔΗΣΥ «δεν αποδέχεται καμία νέα φορολογία», καταθέτοντας τροπολογίες που προβλέπουν:

Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22.000

Διεύρυνση των φορολογικών κλιμάκων 20% και 25%

Αύξηση εισοδηματικών κριτηρίων και εκπτώσεων για οικογένειες με παιδιά

Κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου

Σαφές και διαφανές φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις

Παράλληλα, ζήτησε ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής για χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρίες και φοιτητές, καθώς και την άμεση κατάθεση νομοσχεδίων για το νέο συνταξιοδοτικό.

Για το στεγαστικό, μίλησε για «κρίση που γιγαντώθηκε τα τελευταία χρόνια», προτείνοντας:

Αύξηση του στεγαστικού αποθέματος

Κίνητρα για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών

Αναδιαμόρφωση του ρόλου του ΚΟΑΓ για παροχή προσιτής στέγης

Περισσότερα δημοσιονομικά περιθώρια μέσω συγκράτησης ανελαστικών δαπανών

Κατά του λαϊκισμού – Υπέρ της σταθερότητας

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ προειδοποίησε για τον κίνδυνο λαϊκισμού και τοξικότητας στο πολιτικό σύστημα, σημειώνοντας ότι «η πραγματική ανασφάλεια των πολιτών εργαλειοποιείται» και ότι «ο λαϊκισμός δεν λύνει ποτέ κανένα πρόβλημα».

«Συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο κόσμος της λογικής και της υπευθυνότητας με τον κόσμο του καταστροφικού λαϊκισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δύναμη ευθύνης και σταθερότητας, «για να διορθώσουμε ό,τι μας ενοχλεί χωρίς να γκρεμίσουμε τις βάσεις της ευημερίας μας».