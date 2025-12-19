ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής κατέδειξε από νωρίς τη δύσκολη ατζέντα που θα έχει να διαχειριστεί η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνόδου σημείωσε το γεγονός ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «σε μια καθοριστική και δύσκολη συγκυρία, όπως απέδειξε η αποψινή νύχτα».

Η Κυπριακή Προεδρία καλείται να διαχειριστεί διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις κάτι που την αναγκάζει να ψάξει για τη χρυσή τομή και να βρει λύσεις για να προχωρήσει μπροστά η ΕΕ.

Μεταξύ των δύσκολων θεμάτων που θα κληθεί να διαχειριστεί η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ είναι «το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, έχουμε τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, τα θέματα που αφορούν την Ουκρανία, θέματα που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια. Έχουμε τα θέματα της διεύρυνσης, της μετανάστευσης. Όλα αυτά είναι μόνο μερικά από τα θέματα, στα οποία η Προεδρία μας θα κληθεί, όχι απλά να διαχειριστεί, αλλά επαναλαμβάνω να βρει λύσεις, για να προχωρήσει περισσότερο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ότι υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας είναι η ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Και όλα τα πιο πάνω εμπίπτουν τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ «και την προσπάθειας της να ηγείται των εξελίξεων και όχι απλά να ακολουθεί. Ο ΠτΔ τόνισε πως η κυβέρνηση δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι «μια ισχυρή ΕΕ, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στρατηγικά αυτόνομη, σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία».

Δεύτερη προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία, σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι η ουσιαστική και θεσμική ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής: «Η περιοχή, η ευρύτερη Μέση Ανατολή, είναι μια περιοχή που γειτνιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κοινές προκλήσεις, έχουμε κοινά στρατηγικά συμφέροντα. Αποτελεί σημείο ενδεχόμενης σύγκλισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε σαφώς περισσότερα, να θεσμοθετήσουμε τη συνεργασία μας, αλλά και να αποδείξουμε στην πράξη αυτό που λέμε συχνά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια οπτική 360 μοιρών».

Με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως «δεν υπάρχει άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία που μπορεί να ηγηθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής της προσπάθειας, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση αλλά και τις άριστες διμερείς μας σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής».

Εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την Κύπρο, στις 7 Ιανουαρίου, θα επισκεφθεί κράτη της ευρύτερης Μέσης Ανατολή μετά από παρότρυνση της Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον ΠτΔ, τρίτη βασική προτεραιότητα είναι να δώσουμε πειστικές και μόνιμες απαντήσεις σε θέματα της καθημερινότητας, θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των ευρωπαίων πολιτών. Αναφέρομαι, ανάμεσα σε άλλα, στο στεγαστικό, στο κόστος της ενέργειας, την προστασία των παιδιών μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέματα υγείας και θέματα παιδείας. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Θέλω να σας πω ότι οι προσδοκίες των [ευρωπαϊκών] θεσμών αλλά και των κρατών μελών είναι μεγάλες και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα κερδίσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα, θα αποδείξουμε στην πράξη ακόμη περισσότερο τη διεθνώς αναγνωρισμένη αντίληψη για την Κυπριακή Δημοκρατία ως έναν αξιόπιστο, έναν προβλέψιμο, σοβαρό και αποτελεσματικό εταίρο.

Ο διορισμός έγινε κόντρα στις εκτιμήσεις

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ικανοποιημένος για τις αναφορές στα συμπεράσματα της Προεδρίας για τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν ως απεσταλμένου της Επιτροπής για το Κυπριακό.

«Θέλω να χαιρετίσω την αναφορά, για πρώτη φορά, στην ανάγκη στενής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον κ. Χαν. Να σας θυμίσω ότι ήταν ένας στόχος που είχαμε θέσει από την αρχή, ένας στόχος που κάποιοι θεωρούσαν ότι ήταν ουτοπία. Όχι μόνο έγινε o διορισμός, αλλά έχουμε και αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά για την ανάγκη συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον κ. Χαν, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ επίσης σημαντική την αναφορά -στην παρούσα συγκυρία- στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, στον ρόλο της Τουρκίας, στις κυπρογενείς υποχρεώσεις, όπως επίσης και την αναφορά στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. Όλα αυτά φυσικά και θα τα αξιοποιήσουμε μέσα στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για επανέναρξη των συνομιλιών».

Υπάρχει ειδική ρήτρα που εξαιρεί χώρες

Στη συζήτηση για την Ουκρανία ο ΠτΔ αναφέρθηκε στην επίσκεψή του και στις συζητήσεις που είχε με τον Πρόεδρο της χώρας, «στο θέμα της παραβίασης των κυρώσεων από τρίτα κράτη, παραβίαση των κυρώσεων, οι οποίες επηρεάζουν και την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων».

Μετά από μια εξάωρη συζήτηση σε σχέση με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε ικανοποιημένος γιατί «υπάρχει ειδική αναφορά στο θέμα της αγοράς εξοπλισμού από την Ουκρανία με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξαιρεί χώρες όπως η Τουρκία».

Ατυχέστατες οι δηλώσεις Φιντάν

Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε ως ατυχέστατες τις δηλώσεις Φιντάν ως προς τη λύση του Κυπριακού και την αναφορά του για «λύση δύο κρατών».

Σημείωσε ότι στη διάρκεια της συνόδου έγινε αρκετή συζήτηση για το θέμα της διεύρυνσης αλλά κανείς από τους συμμετέχοντες, πλην της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν αναφέρθηκε στο θέμα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Στην παρέμβασή του ο ΠτΔ ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα στηρίξει τον θεσμικό της ρόλο ως Προεδρία του Συμβουλίου και μάλιστα εκφράζοντας την εθνική μας θέση ότι εμείς θέλουμε να δούμε συγκεκριμένη πρόοδο στα ευρωτουρκικά, εάν και εφόσον η Τουρκία επιθυμεί να υπάρξει πρόοδος.

Αναφέρθηκε επίσης στις δημόσιες δηλώσεις που είχε κάνει «αλλά και σε συζητήσεις με κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με το ενδεχόμενο συμμετοχής Τούρκων αξιωματούχων, δηλαδή στο επίπεδο του Προέδρου, του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε άτυπες συναντήσεις που θα γίνουν κατά διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας».