Μερικά αθώα μυστικά και μια άλλη όψη για Κύπριες που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας προσφέρει στους αναγνώστες λεύκωμα με 162 γυναίκες σε θέσεις κλειδιά. Η Αννίτα Δημητρίου θα ήθελε 20 εκατοστά ύψος. Η Φιλίππα Καρσερά επιδιώκει να μένει ανεπηρέαστη στα κακοπροαίρετα σχόλια. Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου βρίσκει την υπομονή μια υπερεκτιμημένη αρετή. Η Σάββια Ορφανίδου επαναλαμβάνει συχνότερα ημερησίως τη φράση «Δέσποινα, μην το κάνεις αυτό!», απευθυνόμενη στην κόρη της. Η Βασιλική Κασσιανίδου θαυμάζει την Κλεοπάτρα.

Το λεύκωμα αποτελεί πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) με αφορμή τα 65 χρόνια λειτουργίας της και εκδόθηκε σε συνεργασία με το γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων. Στόχος του, η ανάδειξη Κύπριων γυναικών που κατείχαν κορυφαία κρατικά, πολιτικά ή θεσμικά αξιώματα στις αρχές του 2025, μεταξύ των οποίων Υπουργοί, Βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων, δήμαρχοι, Επίτροποι, Έφοροι κ.ο.κ.

Η ΟΕΒ και η Επίτροπός Ισότητας συνυπέγραψαν, μάλιστα, και Μνημόνιο Συνεργασίας για την έμφυλη ισότητα στην εργασία με 6 δράσεις, μία εκ των οποίων είναι το εν λόγω λεύκωμα.

Καρσέρα και ο θόρυβος των ανθρώπων

Πρώτο πρόσωπο του λευκώματος παρουσιάζεται η Φιλίππα Κάρσερα, διπλωμάτης και σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Απαντώντας τι είναι για την ίδια η απόλυτη ευτυχία, η κ. Καρσερά ξεκαθαρίζει πως δεν πιστεύει στην τελειότητα. Ξεχωρίζει την «αγάπη και τη στήριξη της οικογένειας, το να μοιράζεσαι πολύτιμες στιγμές με ανθρώπους που αγαπάς, να μεγαλώνεις μαζί τους».

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας; «Να μην είμαι αρκετά δυνατή ώστε να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε πρόκληση ή εμπόδιο προκύψει και να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου», απαντά η κ. Καρσερά, ενώ δείχνει και έντονη ανησυχία για την προσκόλληση των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην εικόνα.

Ποιον εν ζωή άνθρωπο θαυμάζετε περισσότερο και γιατί; «Τις γυναίκες της Κύπρου που επέδειξαν αξιοσημείωτη δύναμη και ανθεκτικότητα μετά το 1974», απαντά διευκρινίζοντας πως «μία από αυτές είναι η μητέρα μου, η Δέσπω, και φυσικά η εκλιπούσα γιαγιά μου, η Άννα», οι οποίες εκτοπίστηκαν από την Αμμόχωστο.

Η κ. Καρσερά δεν θεωρεί πως υπάρχει υπερεκτιμημένη αρετή, εφόσον διατηρείται ισορροπία. Μία από τις πιο αγαπημένες της φράσεις είναι: «“Ακόμη και ένα ταξίδι χιλίων μιλίων ξεκινά με ένα μόνο βήμα”. Πιστεύω πραγματικά ότι η ουσιαστική αλλαγή γίνεται σταδιακά, βήμα προς βήμα».

Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στον εαυτό σας, τι θα ήταν αυτό; Προσπαθεί και έχει σχεδόν πετύχει να παραμένει στοχοπροσηλωμένη στο όραμα, τη δουλειά της, ανεπηρέαστη «από τον “θόρυβο” ανθρώπων που δεν έχουν καλή πρόθεση ή από τα ψευδή νέα».

Ως μεγαλύτερο επίτευγμα, αν και τη θεωρεί βαριά τη λέξη, θα χαρακτήριζε το ρόλο της ως μητέρα, αναφέροντας πως «είμαι εξαιρετικά περήφανη για τις κόρες μου», οι οποίες έγιναν συμπονετικοί, ταπεινοί και ευσυνείδητοι άνθρωποι.

Περισσότερο εκτιμά στους ανθρώπουςτην ενσυναίσθηση.

Με ποια ιστορική προσωπικότητα ταυτίζεστε περισσότερο; «Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο», ο οποίος, όπως αναφέρει, ανάμεσα σε άλλα καθόρισε τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Ποιο είναι το μότο σας; Πάντοτε θαύμαζα τον Νίκο Καζαντζάκη, απαντά και επικαλείται την φράση του: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες “Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω”».

Αννίτα Δημητρίου: Θα ήθελε χρόνο για τους αγαπημένους της

Από τα πρόσωπα του λευκώματος δεν απουσιάζει η Πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Η απόλυτη ευτυχία για την ίδια είναι να αφήσει πίσω της έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που βρήκε. Ο μεγαλύτερος φόβος της κ. Δημητρίου είναι να σταματήσει να ελπίζει. Να αποτύχει χωρίς να προσπαθήσει.

Θαυμάζει όποιον αγωνίζεται για το κοινό καλό, χωρίς να επιδιώκει ανταλλάγματα. «Η Μαλάλα Γιουσαφζάι είναι ένα καλό παράδειγμα», λέει.

Ποια αρετή θεωρείτε την πιο υπερεκτιμημένη; «Την αμετακίνητη βεβαιότητα. Για να εξελιχθεί κανείς, χρειάζεται να αμφισβητεί», απαντά. Ποιο συχνά χρησιμοποιεί τις λέξεις «“Μαζί μπορούμε”. Γιατί είναι η πεποίθησή μου», αναφέρει.

Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στον εαυτό σας, τι θα ήταν αυτό; «Να έχω περισσότερο χρόνο για τους ανθρώπους που αγαπώ. Και 20 εκατοστά παραπάνω ύψος!», σημειώνει η κ. Δημητρίου.

Ως το μεγαλύτερο επίτευγμά της θεωρεί την εμπιστοσύνη και την αγάπη του κόσμου, ενώ επαγγελματικά το γνώρισμά της θεωρεί πως είναι η ικανότητα να ακούει πραγματικά τους άλλους και η προσπάθεια να είναι η φωνή για κάθε πολίτη.

Τι εκτιμάτε περισσότερο στους ανθρώπους; «Το θάρρος να υπερασπίζονται τις αρχές τους, ακόμη και με προσωπικό κόστος». Ποιο είναι το μότο σας; «Να αγκαλιάζεις την ευθύνη», κατέληξε.

Σάβια Ορφανίδου: Η πολιτική και η μητρότητα

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, θεωρεί ως απόλυτη ευτυχία το να κοιμάται με ασφάλεια στην αγκαλιά της η Δέσποινα, η πεντάχρονη κόρη της. Αυτό που φοβάται περισσότερο, εξάλλου, είναι να συμβεί κάτι κακό στο παιδί της.

Ποιον εν ζωή άνθρωπο θαυμάζετε περισσότερο και γιατί; «Τη Γιώλα Μάρκου, ογκολόγο, για τις αδιάκοπες προσπάθειές της να δίνει ελπίδα σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού», απαντά.

Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιείτε πιο συχνά; «Δέσποινα, μην το κάνεις αυτό!», αναφέρει η κ. Ορφανίσου και προσθέτει πως αν μπορούσε να αλλάξει κάτι στον εαυτό σας, αυτό θα ήταν να γίνει πιο υπομονετική.

Το μεγαλύτερο επίτευγμά της είναι η κόρη της «και το ότι τη μεγαλώνω μόνη μου», αναφέρει.

Το πιο χαρακτηριστικό επαγγελματικό της γνώρισμα είναι η αξιοπιστία και πολύ καλή οργάνωση. Στους ανθρώπους εκτιμά περισσότερο την αξιοπιστία και την καλοσύνη.

Με ποια ιστορική προσωπικότητα ταυτίζεστε περισσότερο; «Με τον Γλαύκο Κληρίδη, για τη σταθερή του προσήλωση στις οικουμενικές αξίες και αρχές», απαντά.

Ποιο είναι το μότο σας; «Αν κάποιος σου πει ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι, απάντησέ του: “Κοίτα και μάθε”».

Μαρίνα Νικολάου και η έμπνευση από τον Νίκο Μπελογιάννη

Το να αγαπά, να χαμογελά, να δέχεται και να λαμβάνει καλοσύνη, είναι η απόλυτη ευτυχία για τη βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολόυ. Περισσότερο από οτιδήποτε φοβάται τον πόλεμο και «τις βαθύτερες αιτίες που οδηγούν σε αυτόν».

Θαυμάζει την Ανδρούλα Χριστοφίδου Ενρίκες, «για αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων».

Ποια αρετή θεωρείτε την πιο υπερεκτιμημένη; «Ορισμένοι θαυμάζονται επειδή είναι καλοί ρήτορες, όμως πιστεύω ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια».

Αν μπορούσε να αλλάξει κάτι στον εαυτό της, θα ήταν τα επίπεδα άγχους της.

Μεγαλύτερα επιτεύγματά της θεωρεί τις αποστολές στην Παλαιστίνη και την ψήφιση της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ που καθιέρωσε το Δικαίωμα στη Λήθη για επιζώντες του καρκίνου.

Στους άλλους εκτιμά περισσότερο την ειλικρίνεια και την ανθρωπιά. Με ποια ιστορική προσωπικότητα ταυτίζεστε περισσότερο; Εμπνέεται από αρκετές προσωπικότητες, μία από αυτές «ο Νίκος Μπελογιάννης, ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο».

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου φοβάται τον θάνατο

Η βουλεύτρια του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, θεωρεί τη ψυχική γαλήνη την απόλυτη ευτυχία, ενώ περισσότερο από οτιδήποτε φοβάται τον θάνατο.

Ποιον εν ζωή άνθρωπο θαυμάζετε περισσότερο και γιατί; «Τον σύζυγό μου. Τον θεωρώ τον πιο ευφυή άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Η πνευματική του οξύτητα είναι εντυπωσιακή», επισημαίνει και προσθέτει πως η πιο υπερεκτιμημένη αρετή είναι η υπομονή. «Η ανυπομονησία είναι το μεγαλύτερο κίνητρο».

Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιείτε πιο συχνά; «Ρωτώ “πού είναι;”», καθώς βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση και αναζητά αντικείμενά της.

Ο ισχυρός οικογενειακός δεσμός με τα παιδιά της είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά της, αναφέρει.

Το πιο χαρακτηριστικό επαγγελματικό της γνώρισμα, είναι ότι εντοπίζει γρήγορα το πρόβλημα. Στους ανθρώπους εκτιμά περισσότερο το να κάνουν πράξεις και να φέρνουν αποτελέσματα.

Με ποια ιστορική προσωπικότητα ταυτίζεστε περισσότερο; «Με τον Ότο φον Μπίσμαρκ».Μότο της κ. Ερωτοκρίτου είναι η φράση του Ουίνστον Τσόρτσιλ ότι «Η συνεχής προσπάθεια – και όχι η δύναμη ή η ευφυΐα – είναι το κλειδί για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων μας».

Η Επίτροπος Διοικήσεως λέει συχνότερα τη λέξη «νομίζω»

Η λέξη που χρησιμοποιεί περισσότερο από κάθε άλλη είναι το «νομίζω», αναφέρει η Επίτροπος Διοικήσεως, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη.

Ευτυχία για εκείνη είναι οι στιγμές απόλυτης γαλήνης, ενώ εκείνο που την τρομάζει περισσότερο είναι «ο έλεγχος που συνδέει την τεχνολογία και την παγκοσμιοποίηση».

Περισσότερο θαυμάζει την «Μάργκαρετ Άτγουντ, καθώς το έργο της επηρεάζει παγκόσμια κινήματα για τα δικαιώματα των γυναικών και την ελευθερία του λόγου».

Η ποιο υπερεκτιμημένη αρετή είναι η υπομονή, αναφέρει, ενώ στους ανθρώπους εκτιμά περισσότερο την καλοσύνη.

Ως το μεγαλύτερο της επίτευγμα θεώρει την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του θεσμού που εκπροσωπεί. Ταυτίζεται περισσότερο με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ.

Ποιο είναι το μότο σας; «Ό,τι δεν φέρνει ο χρόνος, το φέρνει η στιγμή».

Η Βασιλική Κασσιανίδου θα ήθελε να κάνει γυμναστική

Η απόλυτη ευτυχία για την υφυπουργό Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, βρίσκεται στα ταξίδια με τον σύζυγό και τους δύο γιους τους, στην γνωριμία με μια νέα κουλτούρα.

Μεγαλύτερος της φόβος είναι η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ή ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που θα στέκονταν εμπόδιο στα όνειρο.

Θαυμάζει ιδιαίτερα την Κάθριν Ελίζαμπεθ Φλέμινγκ, ιστορικό και καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Πιο υπερεκτιμημένη αρετή θεωρεί την υπομονή, καθώς πιστεύει πως τα άτομα πρέπει να δρουν και να φέρνουν αποτέλεσμα.

Χρησιμοποιεί συχνά τις φράσεις: «Πάμε να το καταφέρουμε, πάμε να το κάνουμε», όπως επίσης και το «Χρειάζομαι μία ακόμη μέρα».

Αν άλλαζε κάτι στον εαυτό σας, θα ήταν η στάση της απέναντι στη σωματική άσκηση, «το οποίο θα με βοηθούσε να χάσω βάρους», αναφέρει.

Μεγαλύτερό της επίτευγμα θεωρεί ότι της προτάθηκε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδης να ενταχθεί στην κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εμπλακεί στην πολιτική.

Στους άλλους εκτιμά περισσότερο την ειλικρίνεια, την καλοσύνη και τους καλούς τρόπους.

Αν και δεν ταυτίζει τον εαυτό της με την Κλεοπάτρα, είναι μια προσωπικότητα που πάντα θαύμαζε. Ποιο είναι το μότο σας; «Όποιος επιμένει, νικά, και όποιος αναζητά, βρίσκει».

Τζόζη Χριστοδούλου: Καθοριστικός ο επιχειρηματικός κόσμος για την άρση ανισοτήτων

Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αποτελεί ένα ουσιαστικό και στρατηγικό βήμα για την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας. Είναι ένας οδικός χάρτης με συγκεκριμένες, μετρήσιμες δράσεις, που αγγίζουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, από την ενημέρωση και την αυτο-αξιολόγηση μέχρι την κατάρτιση, την προβολή προτύπων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην επιχειρηματικότητα. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιωμάτων, αλλά και προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το λεύκωμα «Leading the way: Cypriot women who inspire», μια εξαιρετική πρωτοβουλία της ΟΕΒ υπό την αιγίδα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, αναδεικνύει τη συμβολή των γυναικών στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Οι ιστορίες αυτών των γυναικών λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές, σπάζοντας στερεότυπα και ανοίγοντας δρόμους.

Η συνεργασία με την ΟΕΒ, μέσα από το Μνημόνιο και το λεύκωμα, επιβεβαιώνει ότι ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην άρση των ανισοτήτων. Μαζί, χτίζουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς στερεότυπα και αποκλεισμούς, όπου κάθε γυναίκα και κάθε άνδρας έχουν ίσες ευκαιρίες να εξελιχθούν, να δημιουργήσουν και να ηγηθούν.

Πρόεδρος ΟΕΒ: Ανάδειξη σύγχρονων προτύπων εργασίας

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης σε δήλωσή του στο «Φ» τονίζει:

“Βασικός στόχος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας και το Λεύκωμα «Leading the Way: Cypriot Women Who Inspire», είναι η προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών στον πυρήνα της επιχειρηματικής κουλτούρας. Η ΟΕΒ επιδιώκει να μετατρέψει την αρχή της ισότητας από θεωρητική δέσμευση σε καθημερινή πρακτική, με απτό αντίκτυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, μέσα από την συνομολόγηση του Μνημονίου με το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων στόχος είναι η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων με εργαλεία και γνώσεις, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν έμφυλες ανισότητες στον χώρο εργασίας. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η καλλιέργεια ηγετικών ικανοτήτων και η διεύρυνση των ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης για τις γυναίκες, ιδίως σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων.

Με το Λεύκωμα, η ΟΕΒ επιδιώκει την ανάδειξη σύγχρονων προτύπων ηγεσίας μέσα από την προβολή πραγματικών ιστοριών γυναικών που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν τον δημόσιο και θεσμικό βίο της χώρας με παράλληλη αποδόμηση στερεοτύπων και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των νεότερων γενεών.

Η επιλογή της αγγλικής γλώσσας για το Λεύκωμα και η δωρεάν διάθεσή του, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξυπηρετούν την αξιοποίησή του σε διεθνές επίπεδο, μαρτυρώντας την πρόοδο της Κύπρου στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Στο πλαίσιο του Καταστατικού της και των όρων εντολής της επί 65 χρόνια αφότου ιδρύθηκε και λειτουργεί ως η πιο αντιπροσωπευτική, ανεξάρτητη Εργοδοτική Οργάνωση της χώρας, η ΟΕΒ επιδιώκει τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην αξιοκρατία, τη συμπερίληψη και τον αμοιβαίο σεβασμό, όπου γυναίκες και άνδρες έχουν ίσες δυνατότητες να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να ηγηθούν”.