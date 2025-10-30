Ακαδημία Ισότητας των Φύλων, ψηφιακή εφαρμογή και εργαλείο αυτοέλεγχου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το μνημόνιο έξι δράσεων, το οποίο υπέγραψαν η ΟΕΒ και η Επίτροπος Ισότητας. Στόχος η δημιουργία έμφυλης κουλτούρας στο εργασιακό περιβάλλον σε εταιρείες και οργανισμούς, όπως επίσης και η εδραίωση της ισότητας στην επιχειρηματικότητα, τη διοίκηση και την ηγεσία.

«Οι γυναίκες παραμένουν υποεκπροσωπούμενες σε ηγετικές θέσεις, βιώνουν ανισότητες στις αμοιβές, συναντούν εμπόδια στην ανέλιξη και συχνά λειτουργούν εντός ενός εργασιακού περιβάλλοντος που δυστυχώς δεν είναι απαλλαγμένο από στερεότυπα και προκαταλήψεις», υπογράμμισε η Επίτροπος Τζόζη Χριστοδούλου, κατά την τελετή υπογραφής.

Το μνημόνιο τίθεται θα ισχύει για δύο έτη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης του.

Αναλυτικά οι 6 δράσεις:

Δημιουργία εφαρμογής (application) για θέματα ισότητας στην αγορά εργασίας.

Το application θα λειτουργεί ως one-stop shop για ενημέρωση, πληροφόρηση και πρόσβαση σε έντυπα, νομοθεσίες και υλικό για την ισότητα των φύλων στην εργασία. Σκοπός, η παροχή εύκολης και άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων όσον αφορά την ισότητα των φύλων.

Αναμενόμενα οφέλη: Ενίσχυση της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης για τις βασικές έννοιες της ισότητας και ενίσχυση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Δημιουργία εργαλείου αυτοελέγχου (Self – Assessment Tool) για τις επιχειρήσεις.

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης απευθύνεται κυρίως στις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες– με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο. Θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκτιμούν τη δική τους κατάσταση αναφορικά με την ισότητα των φύλων και να εντοπίζουν σημεία βελτίωσης.

Αναμενόμενα οφέλη: Ενίσχυση της αυτονομίας των επιχειρήσεων και βελτίωση της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές ισότητας των φύλων.

Δημιουργία Ακαδημίας Ισότητας των Φύλων με έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές.

Η Ακαδημίας Ισότητας των Φύλων (Gender Equality Academy) θα παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα ισότητας των φύλων. Η πρώτη εκστρατεία θα στοχεύει στην κατάρτιση ατόμων σε απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη πληροφόρηση και κατάρτιση.

Αναμενόμενα οφέλη: Βελτίωση της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων σε όλη τη χώρα, με εξειδικευμένα προγράμματα για περιοχές που έχουν μικρότερη πρόσβαση σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Εκστρατεία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφημιστικές εταιρείες.

Αφορά την οργάνωση εκστρατείας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και τις διαφημιστικές εταιρείες με σκοπό να ενισχυθεί η κατανόηση και η εφαρμογή της ισότητας των φύλων, στις διαφημίσεις και στη δημοσιογραφία, ώστε να μην αναπαράγονται έμφυλες προκαταλήψεις.

Αναμενόμενα οφέλη: Προώθηση ισότιμης και αντιπροσωπευτικής εικόνας των φύλων στα μέσα ενημέρωσης και τη διαφήμιση, μειώνοντας τις στερεοτυπικές και προκατειλημμένες απεικονίσεις.

Female Entrepreneurship Mentoring Scheme: «Γίνομαι Επιχειρηματίας για Μία Μέρα».

Καθιέρωση προγράμματος mentoring για γυναικείες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση των γυναικών που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη δράση «Γίνομαι Επιχειρηματίας για Μία Μέρα», στο οποίο οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία διαχείρισης και διοίκησης μιας επιχείρησης από κοντά.

Αναμενόμενα οφέλη: Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των γυναικών και αύξηση του ποσοστού γυναικών στην επιχειρηματικότητα μέσω mentoring και πρακτικής καθοδήγησης.

Female Role Model Day στα Σχολεία.

Καθιέρωση ειδικής ημέρας, του Female Role Model Day, στις σχολικές μονάδες, κατά την οποία θα προσκληθούν γυναικείες προσωπικότητες που διακρίνονται σε διάφορους τομείς (επιχειρηματικότητα, επιστήμες, τέχνες κ.λπ.) για να μοιραστούν την εμπειρία τους με τους μαθητές. Σκοπός, να αποτελέσουν θετικά πρότυπα γυναικών ηγέτιδων και επιτυχημένων επαγγελματιών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν να επιδιώξουν τις δικές τους επαγγελματικές και προσωπικές φιλοδοξίες.

Αναμενόμενα οφέλη: Ενίσχυση της εικόνας και της αυτοεκτίμησης των μαθητριών και προώθηση του ισότιμου ρόλου των γυναικών σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες και επαγγελματικά πεδία.