Το νέο φορολογικό πλαίσιο, όπως εγκρίθηκε σήμερα από τη Βουλή, είναι κατώτερο των περιστάσεων και των προσδοκιών που η ίδια η Κυβέρνηση δημιούργησε με τις εξαγγελίες της.

Μετά από 23 χρόνια, υπήρχε η δυνατότητα για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας. Ωστόσο, η κυβέρνηση με τους χειρισμούς της και την απουσία ολοκληρωμένης διαβούλευσης πέταξε μια χρυσή ευκαιρία για αλλαγές που θα οδηγούσαν σε ένα πιο απλό, αποτελεσματικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα.

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε έγκαιρα ολοκληρωμένες προτάσεις στο δημόσιο διάλογο με στόχο την προοδευτική μετεξέλιξη του φορολογικού συστήματος, την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους.

Εντούτοις, η κυβέρνηση, τα συγκυβερνώντα κόμματα, ο ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ απέρριψαν τις προτάσεις του ΑΚΕΛ για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών με αυξημένη συνεισφορά των πολύ ψηλών εισοδημάτων και του μεγάλου πλούτου, αποστερώντας από το κράτος πολλά εκατομμύρια που θα στήριζαν τα χαμηλομεσαία εισοδήματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Το ΑΚΕΛ λειτούργησε για άλλη μια φορά με συνέπεια έναντι της κοινωνίας και της οικονομίας, βελτιώνοντας το φορολογικό πλαίσιο με προτάσεις όπως είναι οι αυξήσεις στις φορολογικές εκπτώσεις για τα τέκνα και τις δαπάνες στέγασης. Κέρδισε με την επιμονή του την απαλλαγή των Ταμείων Προνοίας και υπερψήφισε τις πρόνοιες για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Ενώπιον της Βουλής θα βρεθούν με τον νέο χρόνο οι προτάσεις του ΑΚΕΛ για μείωση έμμεσων φορολογιών, όπως είναι επιβολή μόνιμα μειωμένου ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό και ο μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

Παράλληλα, θα επανέλθουν οι προτάσεις για φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών και εταιρειών ενέργειας.

Το δίλημμα παραμένει σαφές: στήριξη της κοινωνίας ή εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων.

Το ΑΚΕΛ τάχθηκε στο πλευρό της κοινωνίας με πράξεις και αυτό θα συνεχίσει να κάνει.