Έντονη δυσαρέσκεια και εκνευρισμό προκάλεσε στον φιλοκυβερνητικό Τύπο της Τουρκίας η τριμερής συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη – Νετανιάχου, με τουρκικά μέσα να τη χαρακτηρίζουν εχθρική προς την Άγκυρα και να κάνουν λόγο για κοινό «αντιτουρκικό μέτωπο».

Ενδεικτικά είναι τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών Μέσων με την Hurriyet να αναφέρει «συναντήθηκαν με κοινό αντιτουρκικό συναίσθημα». Από την πλευρά της η Milliyet, γράφει χαρακτηριστικά «κοινοί λογαριασμοί για τη συμμαχία του κακού».

Οι Τούρκοι βλέπουν μια πολεμική συμμαχία, καθώς υπάρχουν ήδη τα ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα στην Κύπρο, ενώ αναφέρουν ότι τα ίδια θα τοποθετηθούν και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα νησιά του Αιγαίου.

«Το όνειρο του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Νότιας Κύπρου για την Ανατολική Μεσόγειο! “Θα τους στριμώξουμε με μια διαδρομή που παρακάμπτει την Τουρκία”», αναφέρει χαρακτηριστικά η Milliyet και συμπληρώνει: «Το Channel 7 με έδρα το Τελ Αβίβ , στο ρεπορτάζ του με τίτλο “Μήνυμα Νετανιάχου προς τον Ερντογάν”, ερμήνευσε τα λόγια του Ισραηλινού πρωθυπουργού – “Σε όσους φαντάζονται ότι μπορούν να ελέγξουν τα εδάφη μας, λέω ξεχάστε το. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Μην το σκέφτεστε καν. Είμαστε αποφασισμένοι να αμυνθούμε” – ως μήνυμα προς την Άγκυρα».

«Η Ελλάδα σχεδιάζει να αναπτύξει πέντε διαφορετικούς τύπους πυραυλικών συστημάτων, αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά μήκος των ελληνοτουρκικών χερσαίων συνόρων, στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να αγοράσει 36 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων και πυραύλων πολλαπλών κάννων Puls (Precision Universal Launch System), μαζί με τους πυραύλους και τα βλήματα τους, από το Ισραήλ έναντι 691 εκατομμυρίων ευρώ ως πρώτη φάση αυτού του έργου. Εξετάζεται επίσης η αγορά άλλων πυραυλικών συστημάτων για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» από το Ισραήλ», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

H Hurriyet



Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και επενδύσεις τα τελευταία χρόνια

Σε άλλο σημείο, αναφέρει: «Το Ισραήλ και η Ελλάδα διεξάγουν προγραμματισμένες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια. Το Ισραήλ έχει επίσης πραγματοποιήσει ορισμένες αξιοσημείωτες επενδύσεις στην Ελλάδα. Μια κοινοπραξία που αποτελείται από την SK Group και την Plasan Sasa απέκτησε το 79% των μετοχών της Hellenic Vehicle Industries (ELVO) στη Θεσσαλονίκη, μιας εταιρείας κατασκευής στρατιωτικών οχημάτων, με δέσμευση 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά και 90 εκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις.

Η ισραηλινή εταιρεία Elbit ανέλαβε το έργο εκσυγχρονισμού του Κέντρου Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα, στη χερσόνησο της Πελοποννήσου, στη νότια Ελλάδα, μετατρέποντάς το σε Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων».

Η Milliyet



Νέα ισραηλινή βάση στην Κύπρο;

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος σχεδίαζαν να δημιουργήσουν μια κοινή δύναμη ταχείας αντίδρασης σε επίπεδο ταξιαρχίας, αποτελούμενη από αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, μαζί με το Ισραήλ, εναντίον της Τουρκίας. Το κέντρο που θα ιδρυθεί στην Κύπρο θα είναι ουσιαστικά μια ισραηλινή βάση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας με έδρα το Ισραήλ συρρέουν στην κυπριακή κυβέρνηση και την Ελλάδα, δηλώνοντας: «Δεν ζηλεύω. Αυτές οι εταιρείες ενισχύουν τη σχέση μεταξύ των χωρών μας. Έμαθα από τον Χριστοδουλίδη ότι υπάρχουν 180 αμοιβαίες πτήσεις κάθε εβδομάδα μεταξύ Λευκωσίας και Ισραήλ. Αυτός είναι ένας φανταστικός αριθμός».

iefimerida.gr