Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε σήμερα το ΚΕΝ Λάρνακας με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας κ. Βασίλη Πάλμα.

Μιλώντας στους αξιωματικούς και οπλίτες του ΚΕΝ Λάρνακας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εύχομαι Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλους σας, στις οικογένειες σας, στους αγαπημένους σας με όλη τη σημασία των λέξεων που θα αναφέρω. Θέλω να σας πω, βλέποντας σας στα μάτια ότι είμαστε περήφανοι για την Εθνική μας Φρουρά. Είμαστε περήφανοι για τα στελέχη, τις γυναίκες, τους άνδρες, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους κληρωτούς. Είμαστε περήφανοι και επενδύουμε σε εσάς καθημερινά, ώστε να ενισχύεται ουσιαστικά η αποτρεπτική ισχύς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και η επένδυση στην Εθνική Φρουρά ξεκινά μέσα από την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς, στους όρους εργασίας, στα ωφελήματα, σε όλα αυτά που δικαιούστε και είναι από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου που λαμβάνουμε αποφάσεις προς ενίσχυση όλων αυτών των θεμάτων.

Από εκεί και πέρα, όσο η πατρίδα μας είναι υπό κατοχή, η ουσιαστική ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος είναι υποχρέωση μας. Μια υποχρέωση την οποία εκπληρώνουμε καθημερινά. Πέραν, όμως, από την κατοχή, υπάρχει η διάσταση του γεγονότος ότι η χώρα μας είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με αφορμή και την ανάληψη της Προεδρίας σε πολύ λίγες ημέρες, θέλω να σας πω ότι τα θέματα άμυνας και ασφάλειας είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Και ο τρίτος λόγος που μας οδηγεί στη συνεχή αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς είναι η περιοχή μας. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, η οποία μαστίζεται από πολλές προκλήσεις και η χώρα μας είναι υποχρεωμένη, πάντοτε ως μέρος των λύσεων και ποτέ μέρος των προβλημάτων, όπως έχουμε αποδείξει στην πράξη, να ενισχύουμε την Εθνική Φρουρά.

Ερχόμενος από το Ισραήλ χθες βράδυ, όπου συμμετείχα στη 10η Τριμερή Διάσκεψη ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, αλλά έχοντας και διμερείς συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της χώρας και θεωρώντας ότι τα θέματα άμυνας και ασφάλειας ήταν πολύ ψηλά στις συζήτησής μας, πιο συγκεκριμένα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με περισσότερες κοινές ασκήσεις ανάμεσα στις τρεις χώρες αλλά και σε διμερές επίπεδο.

Συζητήσαμε θέματα εξοπλισμών, επαναλαμβάνω, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος μέσα και από την αγορά εξοπλισμών είναι βασική μας προτεραιότητα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται και η προσπάθεια μας για αξιοποίηση του σχεδόν 1.2 δις ευρώ που μας έχει δοθεί μέσα από το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, SAFE.

Και το τρίτο που συμφωνήσαμε χθες είναι η δημιουργία συνεργειών ανάμεσα σε εταιρείες, ισραηλινές εταιρείες για την αμυντική βιομηχανία, αλλά και της πολύ υποσχόμενης κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, έτσι ώστε μέσα από συνέργειες να πετύχουμε και κοινές παραγωγές.

Δεν επισκέπτομαι τα στρατόπεδα μόνον όταν υπάρχουν γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα, πολύ περισσότερο ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς. Επισκέπτομαι τα στρατόπεδα μας με κάθε ευκαιρία και όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου, ως ελάχιστη ένδειξη της εκτίμησης, του σεβασμού αλλά και της αναγνώρισης της σημαντικής δουλειάς που επιτελείτε.

Κλείνω επαναλαμβάνοντας κάτι που νιώθω ιδιαίτερα έντονα. Είμαστε περήφανοι για όλους εσάς και για το σημαντικό έργο που επιτελείτε. Καλή λευτεριά και χρόνια πολλά σε όλους».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι σήμερα ανακοινώθηκαν 231 προαγωγές σε όλους τους βαθμούς των μονίμων υπαξιωματικών του στρατού ξηράς, περιλαμβανομένων και δύο γυναικών, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια.

Εξάλλου, στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τη μοναδική γυναίκα η οποία ασκεί στρατιωτική θητεία στην Εθνική Φρουρά, εκφράζοντας προς αυτή μεγάλη περηφάνεια για το γεγονός ότι έχει καταταγεί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε μαζί της, ρωτώντας την για την εμπειρία της στην Εθνική Φρουρά και τι θα συμβούλευε άλλες γυναίκες, με τη νεαρή να απαντά ότι θα συμβούλευε και άλλες γυναίκες να καταταγούν.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χάρισε στο ΚΕΝ Λάρνακας τέσσερεις συσκευές τηλεόρασης ως δώρα για τις εορτές.