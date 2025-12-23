Υπό 4ήμερη κράτηση τέθηκαν τρία άτομα στα κατεχόμενα, τα οποία συνελήφθησαν γιατί μετέφεραν παράνομα στα κατεχόμενα από τις ελεύθερες περιοχές εννέα μικρά βοοειδή, με τον τ/κ Τύπο να αναφέρει ότι στα ζώα οι πρώτες γρήγορες εξετάσεις έδειξαν ότι πάσχουν από αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με την Ντιαλόγκ, την Κίπρις κι άλλα τ/κ ΜΜΕ, τα εννέα ζώα εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αχερίτου και κατασχέθηκαν από το «τμήμα πρόληψης εγκλημάτων» της «αστυνομίας» Αμμοχώστου.

Υποβλήθηκαν σε γρήγορο τεστ που έδειξε, όπως υποστηρίζεται, παρουσία αφθώδους πυρετού και γι’ αυτό δείγματα αίματος στάλθηκαν στην Τουρκία για περαιτέρω εξετάσεις. Η «αστυνομία» συνέλαβε τρία άτομα επί τόπου και τα οδήγησε χθες ενώπιον του δικαστηρίου.

Ένας εκ των τριών «συλληφθέντων», όπως αναφέρεται στα τ/κ δημοσιεύματα, είναι Ελληνοκύπριος.

Η «αστυνομική» επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, αναφέρθηκε στο «δικαστήριο» Αμμοχώστου από τον «αστυνομικό ανακριτή», που ζήτησε και πήρε το 4ημερο «διάταγμα προσωποκράτησης».