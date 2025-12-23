Αυξημένα μέτρα επιτήρησης στην πράσινη γραμμή με στόχο τον αποκλεισμό του ενδεχόμενου εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, λαμβάνει και η Αστυνομία.

Από την περασμένη εβδομάδα αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν μόλις υπήρξε πληροφόρηση για κρούσμα σε αγελάδες στο κατεχόμενο χωριό Λάπαθος της Αμμοχώστου. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες απέστειλαν επιστολή και στην Αστυνομία Κύπρου, όπως πληροφορούμαστε.

Η λειτουργός της υποδιεύθυνσης επικοινωνίας της Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, απαντώντας χθες σε σχετικό ερώτημα του «Φ», αρκέστηκε να αναφέρει τα ακόλουθα: «Έχουν δοθεί οδηγίες για αυξημένους ελέγχους σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Τελωνείων».

Να σημειωθεί ότι, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, είχε αποστείλει επιστολή στην ηγεσία της Αστυνομίας την περασμένη εβδομάδα.

Αφού πρώτα ενημέρωνε για την κατάσταση, έκανε έκκληση όπως διασφαλιστεί από την Αστυνομία η εντατικοποίηση των περιπολιών κατά μήκος της πράσινης γραμμής, «με σκοπό την αποτροπή παράνομων μετακινήσεων ζώων ή/και προϊόντων ζωικής προέλευσης,, καθώς και συγχρωτισμού/συνβόσκησης ζώων από τις κατεχόμενες περιοχές με ζώα από τις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας στους εν δυνάμει χώρους βοσκής που υπάρχουν κατά μήκος της γραμμής».

Ο κ. Πίπης, μάλιστα, καλούσε σε άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών «σε περίπτωση που εντοπίσετε τέτοια περιστατικά».