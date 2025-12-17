Συνεχίζεται στα κατεχόμενα η λήψη μέτρων για τον αφθώδη πυρετό, με τον Τύπο να αναδεικνύει τόσο τις ανησυχίες όσο και τα ίδια τα μέτρα και την έναρξη των εμβολιασμών.

Η «Ντιαλόγκ» με τίτλο «Προϋπόθεση ο κτηνιατρικός έλεγχος» γράφει ότι το «υπουργείο γεωργίας» και οι «δήμοι» λαμβάνουν μέτρα απολύμανσης και πρόληψης σε κτηνοτροφικές μονάδες και τσιφλίκια. Όσοι μπαίνουν και βγαίνουν σε αυτά, απολυμαίνονται, ενώ κάποιοι «δήμοι» έχουν θέσει σε εφαρμογή περιορισμό πως η μετακίνηση ζώων θα είναι μόνο προς σφαγεία.

Ειδικοί, γράφει η εφημερίδα, υποστηρίζουν ότι η κατάσταση αυτή φέρνει σε δύσκολη θέση τόσο τους κτηνοτρόφους – παραγωγούς, όσο και τος κρεοπώλες ενώ θεωρούν πως τα ζώα πρέπει να σφαγιάζονται μόνο μετά από κτηνιατρικό έλεγχο.

Η «Γκουνές» με τίτλο «Να μην ανησυχούν οι πολίτες μας» δημοσιεύει δηλώσεις του «υπουργού γεωργίας», Χουσείν Τσαβούς για τα μέτρα που λήφθηκαν και λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της νόσου. Ο κ. Τσαβούς είπε ότι με τον εντοπισμό των συμπτωμάτων η μονάδα και η περιοχή στη Λάπαθο Αμμοχώστου μπήκαν αμέσως σε καραντίνα, σταμάτησε η μετακίνηση ζώων, γίνονται απολυμάνσεις και κάλεσε κτηνοτρόφους και κοινό ν’ ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τις ανακοινώσεις. «Να μην υπάρχει ανησυχία για το κρέας και το γάλα», είπε.

Θα γίνουν, είπε, 500.000 εμβολιασμοί, θα εμβολιάζονται 13.000 ζώα την ημέρα και σε τρεις μήνες σκοπεύουν να έχουν εξαλείψει την ασθένεια.

Στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού αναφέρει σε δημοσίευμά της η Κίπρις ποστασί φέροντας ως παράδειγμα την περίπτωση με τον καταρροϊκό πυρετό, που εμφανίστηκε στα κατεχόμενα πριν μερικά χρόνια και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο σταμάτησε μετά από λίγο καιρό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα προγράμματα εμβολιασμού σταμάτησαν για την καταπολέμηση της νόσου του καταρροϊκού πυρετού, η οποία ήρθε στο προσκήνιο μεταξύ Νοεμβρίου και Σεπτεμβρίου 2024. Υπενθυμίζει ότι για τον έλεγχο της νόσου, το 2016 εκπονήθηκε ένα σχέδιο για τον εμβολιασμό όλων των αιγών και των βοοειδών κατά της νόσου του καταρροϊκού πυρετού.

Τώρα, αναφέρει η Κίπρις ποστασί, η ίδια κατάσταση έχει προκύψει για τον αφθώδη πυρετό. Εχουν δοθεί εντολές για εμβολιασμό, προστίθεται, αλλά ο εμβολιασμός είναι ένα συστηματικό πρόγραμμα και πως εάν δεν συνεχιστεί με συνέπεια, δεν θα επιτευχθούν αποτελέσματα.

Η ιστοσελίδα σημειώνει ότι έχει συσταθεί μια τεχνική επιτροπή από όλους τος αρμόδιους φορείς και πανεπιστημιακούς και από τις 14 Δεκεμβρίου λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα.

ΚΥΠΕ