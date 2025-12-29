Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαμηνύει πως για την κυβέρνησή του είναι σημαντικό τα οφέλη από την ανάπτυξη της οικονομίας να μετακυλίονται και στον κόσμο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο «Φ» επισημαίνει πως είναι πολύ σημαντική η επίτευξη του στόχου όπως και η υλοποίηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής. Toνίζει ότι η κυβέρνησή του τολμά, δεν κάνει πίσω, και δεν την ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος μπροστά στο γενικότερο όφελος που θα επιφέρουν οι μεταρρυθμίσεις στην χώρα και στους πολίτες. Υπογραμμίζει, γιατί έχει τη σημασία του: «κεντροδεξιά κυβέρνηση, κοινωνικός φιλελευθερισμός, πέντε συγκεκριμένες προτεραιότητες ως κυβέρνηση. Ισχυρή, ανθεκτική οικονομία. Ασφάλεια – και στην ασφάλεια περιλαμβάνεται η εξωτερική πολιτική, η άμυνα και το μεταναστευτικό. Μεταρρυθμίσεις. Διαφάνεια, λογοδοσία, καταπολέμηση της διαφθοράς. Και ο πέμπτος πυλώνας είναι η καθημερινότητα του πολίτη: υγεία, παιδεία, στεγαστικό και όλα όσα επηρεάζουν την καθημερινότητά του. Άρα είναι ξεκάθαρη η κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε τη χώρα».

– Καταφέρατε να εγκριθούν οι μεταρρυθμίσεις από τη Βουλή τώρα μένει να περάσουν και στην κοινή γνώμη…

– Ναι, ήταν μια πολύ καλή μέρα για την Κύπρο η τελευταία συνεδρία της Βουλής. Πέρασαν, μετά από 50 χρόνια, το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και μετά από 22 χρόνια, ο φορολογικός μετασχηματισμός. Εκείνο που κρατώ και έχει ιδιαίτερη σημασία, και το συνδέω και με την ψήφιση του προϋπολογισμού, είναι τις πλειοψηφίες με τις οποίες πέρασαν η φορολογική μεταρρύθμιση, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αλλά και ο προϋπολογισμός τα τρία τελευταία χρόνια. Είναι από τις πιο ισχυρές πλειοψηφίες που υπήρξαν στην Βουλή. Και είμαστε μια κυβέρνηση για την οποία κάποιοι έλεγαν ότι δεν θα περνούσε τίποτε από τη Βουλή. Άρα, για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.

Δεύτερον, το γεγονός ότι τολμούμε να προωθούμε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Γιατί δεν είναι εύκολο· είδατε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ήταν όλες εναντίον στο Σύστημα Αξιολόγησης. Εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος τους, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τολμούμε, δεν κάνουμε πίσω, δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος μπροστά στο γενικότερο όφελος που θα επιφέρουν οι μεταρρυθμίσεις στην χώρα και στους πολίτες. Στο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης προχωρήσαμε πολύ στοχευμένα για να αντιμετωπίσουμε εσωτερικές προκλήσεις. Βοηθούμε την οικογένεια, βοηθούμε τη μεσαία τάξη, βοηθούμε τους νέους. Δηλαδή, εκεί που θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε τομές για το καλό της χώρας, τολμoύμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε με τις μεταρρυθμίσεις.

Ο επόμενος μεγάλος μας στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο το 2026 την σημαντική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτός είναι ο στόχος που έχουμε θέσει και, από την εσωτερική προεργασία που κάνουμε, είναι ένας εφικτός στόχος και θα τον πετύχουμε.

– Αντέχει η οικονομία αύξηση των συντάξεων;

– Για εμάς είναι σημαντικό τα οφέλη από την ανάπτυξη της οικονομίας να μετακυλίονται και στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς η επίτευξη του εν λόγω στόχου, όπως επίσης και να μπορούμε να ασκούμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Αυξήσαμε τις κοινωνικές δαπάνες το 2024–2025 κατά 6%. Ερχόμαστε τώρα για το 2026 με ακόμη 6% αύξηση. Άρα, το γεγονός ότι η οικονομία μας ακολουθεί μια ανοδική πορεία μας δίνει την δυνατότητα να ενισχύουμε τις κοινωνικές πολιτικές.

Επενδύουμε στην Παιδεία αλλά και στην Υγεία. Στην Παιδεία, στόχος μας είναι μέχρι το 2028 να καταστήσουμε όλα τα δημοτικά σχολεία προαιρετικά ολοήμερα. Αντιλαμβάνεστε τα οφέλη από μια τέτοια εξέλιξη. Στην Υγεία μεταξύ άλλων ανακοινώσαμε και διαθέτουμε πέραν των 126 εκατομμυρίων ευρώ για υποδομές, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, και ως αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής.

Να σας θυμίσω για παράδειγμα ότι το 2024, τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης, το μεγάλο θέμα το καλοκαίρι ήταν τα πολλά προβλήματα στις Πρώτες Βοήθειες. Το 2025 έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και τα προβλήματα είναι σαφώς λιγότερα, επειδή προχωρήσαμε με σχεδιασμό, με τα κέντρα ταχείας διαλογής. Πήγα επιτόπου, άκουσα από τον ίδιο τον κόσμο τα προβλήματα, προωθήσαμε λύσεις και όταν επισκέφθηκα και πάλιν προσωπικά το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος με τις αλλαγές που προωθήσαμε.

– Δεν έχουν επιλυθεί πλήρως τα προβλήματα…

– Δεν έχουν επιλυθεί, αλλά υπάρχει σημαντική πρόοδος.

– Τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών είναι γάγγραινα…

– Ναι, αλλά τι γίνεται πλέον στις Πρώτες Βοήθειες; Πηγαίναμε στις Πρώτες Βοήθειες είτε ήταν θέμα ζωής και θανάτου είτε ήταν, για παράδειγμα, σπάσιμο ποδιού. Όμως δεν είναι έτσι που λειτουργούν οι Πρώτες Βοήθειες. Πλέον λειτουργούν τα ιατρεία ταχείας διαλογής και, εάν κριθείς ως σοβαρό περιστατικό κατηγορίας 1 ή 2 και κινδυνεύει η ζωή σου, μπαίνεις αμέσως για εξέταση στις Πρώτες Βοήθειες. Εάν δεν είσαι περιστατικό πρώτης διαλογής πας αλλού. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο. Οπως σας προανέφερα, πήγα και είδα πώς λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο. Μίλησα με τον κόσμο.

–Το μεγάλο πρόβλημα της στέγης;

-Γενικότερα λοιπόν ομιλούντες, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης, επενδύουμε ουσιαστικά στην Υγεία, την Παιδεία, την κοινωνική πολιτική και το στεγαστικό. Επενδύσαμε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της Στεγαστικής Πολιτικής μας, ανακοινώσαμε τώρα τα 70 εκατ. ευρώ και θα ανακοινώσουμε και άλλα για το στεγαστικό, γιατί είναι μια τεράστια πρόκληση.

Όλα αυτά, για να μπορούμε να τα κάνουμε, σημαίνει ότι έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα, σημαίνει ότι η Οικονομία πάει καλά, και στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού, του ιδεολογικο-πολιτικού μας πλαισίου, που καθορίζει τις πολιτικές μας, εφαρμόζουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα.

Τι είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός; Είμαστε υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, είμαστε εναντίον των ανεξέλεγκτων κρατικών παρεμβάσεων, αλλά την ίδια στιγμή το κράτος έχει ευθύνη, σε κάποιους τομείς, να επιστρέφει οφέλη προς την κοινωνία σε τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, το στεγαστικό και το κράτος πρόνοιας.

Για πρώτη φορά, για παράδειγμα, βάζουμε 106 εκατομμύρια για την τριετία στις πολιτικές στήριξης των ΑμεΑ. Δεν μπήκε ποτέ ξανά αυτό το ποσό. Ξεκινούμε με 26 εκατομμύρια φέτος και έχουμε σχεδιασμό για τη συνέχεια με αυξημένα ποσά για τα επόμενα χρόνια. Αντιμετωπίζουμε το θέμα των κουρεμένων καταθετών. Ποιος πίστευε ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θα μπορούσε να δώσει χρήματα πίσω στους κουρεμένους; Κανένας δεν πίστευε ότι θα γινόταν αυτό, αλλά εμείς ενεργοποιησαμε το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης και επιστρέψαμε χρήματα σε αυτούς που επηρεάστηκαν.

Όλα αυτά είναι εφικτά επειδή η οικονομική πολιτική μας είναι υπεύθυνη και επειδή είμαστε μια κυβέρνηση της οποίας οι αποφάσεις δεν επηρεάζονται από τις εκλογικές διαδικασίες. Δεν συμμετέχουμε στις δημοτικές εκλογές, δεν συμμετέχουμε στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό μας δίνει την ευχέρεια να είμαστε πιο ανθεκτικοί σε ενδεχόμενες, δικαιολογημένες, σε κάποιες των περιπτώσεων, απαιτήσεις και πιέσεις που υπάρχουν ειδικότερα σε προεκλογικές περιόδους.

– Στο μεταναστευτικό έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Από την μια είναι η ανάγκη για μείωση των μεταναστών και από την άλλη η ανάγκη για ξένο δυναμικό σε βασικούς τομείς της οικονομίας (εστίαση, ξενοδοχεία, οικοδομές κ.λπ.). Το χάσμα αυτό πώς μπορεί να καλυφθεί;

– Πρώτον, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το 2023, στην προεκλογική εκστρατεία, το μεταναστευτικό ήταν ένα από τα πιο βασικά θέματα, αν όχι το βασικότερο θέμα. Σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Και ο λόγος είναι ακριβώς η πολιτική που ακολουθήσαμε: μειώσαμε τις αφίξεις πάνω από 80% και αυξήσαμε τις επιστροφές πάνω από 60%. Υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας για μια ολιστική προσέγγιση και πλέον η Κύπρος δεν είναι ελκυστικός μεταναστευτικός προορισμός.

Πριν από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχουμε μια ομάδα κρατών, η «ομάδα ομονοούντων κρατών για τη μετανάστευση» και συζητούμε αποκλειστικά το μεταναστευτικό. Και χαίρομαι γιατί οι συνάδελφοί μου, ζητούν να υιοθετήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η Κύπρος το μεταναστευτικό, το «μοντέλο της Κύπρου».

Πρόσφατα ο Καγκελάριος της Γερμανίας μου είπε ότι, μετά από τέτοια αποτελέσματα που έχει η Κύπρος, θέλει να στείλει εδώ τον αρμόδιο υπουργό για το μεταναστευτικό, να δει τις πρακτικές που ακολουθούμε. Άρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Υπάρχουν ακόμη προκλήσεις, δεν λέω ότι τελειώσαμε, αλλά σίγουρα τα αποτελέσματα δείχνουν την ορθότητα της προσέγγισής μας.

Και βάζω ακόμη μία διάσταση: τη διασύνδεση της εξωτερικής με την εσωτερική πολιτική και το μεταναστευτικό. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα με επιτυχία ακριβώς γιατί και με την εξωτερική μας πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει ότι δεν είμαστε ένα μονοθεματικό κράτος, αλλά ένα Κράτος-Μέλος που έχει λόγο και ρόλο στις πολιτικές της ΕΕ. Όταν χρειαστήκαμε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, τηλεφώνησα στην Πρόεδρο της Επιτροπής και, μέσα σε δύο μέρες, ήταν στην Κύπρο. Πήγαμε στον Λίβανο μαζί και αντιμετωπίσαμε μια σημαντική πρόκληση. Άρα, επαναλαμβάνω, εσωτερική και εξωτερική πολιτική είναι άμεσα συνυφασμένες.

Υπάρχει, όμως, το πρόβλημα που λέτε, το οποίο έχει δύο πτυχές: η μία είναι το εργατικό δυναμικό στη βιομηχανία, στην τουριστική βιομηχανία, στη γεωργία κ.ο.κ. Η άλλη είναι το επιστημονικό προσωπικό. Γιατί θέλουμε να φέρουμε επιστημονικό προσωπικό και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι στα επίπεδα του 2008, με συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Και είναι ενδιαφέρον να συγκρίνετε και με μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες – Γερμανία, Γαλλία – να δείτε τον ρυθμό ανάπτυξης, την ανεργία, το δημόσιο χρέος.

Ήμουν στη Γαλλία και μιλούσαμε για την οικονομία. Το πρώτο που συζητήσαμε με τον Γάλλο Πρόεδρο, όταν αναφερθήκαμε στα θέματα οικονομίας ήταν το ποσοστό του δημόσιου χρέους επί του ΑΕΠ. Σας θυμίζω ότι έπρεπε να πάμε κάτω από 60% μέχρι το τέλος του 2026. Σήμερα είμαστε κάτω από 60% και στόχος είναι να κλείσουμε κοντά στο 50% το 2026. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα των υπεύθυνων και σοβαρών πολιτικών μας, στη βάση του ιδεολογικοπολιτικού μας προσανατολισμού.

Όσον αφορά το επιστημονικό προσωπικό, ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία «Minds in Cyprus», στο πλαίσιο του brain gain. Δώσαμε φορολογικά κίνητρα, κίνητρα για τα σχολεία. Μέχρι στιγμής 500 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσα από θέσεις εργασίας που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα – εταιρείες που θέλουν προσωπικό– και Κύπριους που θέλουν να επιστρέψουν από το εξωτερικό. Είναι επιτυχημένο αυτό το μοντέλο, έχει αποτελέσματα και θα συνεχίσουμε το 2026 τις παρουσιάσεις σε Θεσσαλονίκη, Μπέρμιγχαμ, Νέα Υόρκη, ΗΑΕ, για να φέρουμε Κύπριους πίσω.

Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, έχουμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο, που είναι πολύ σημαντική. Είναι μια χώρα που, όταν έρχονται στην Κύπρο να δουλέψουν, δεν έχουμε το φαινόμενο να γίνονται αιτητές ασύλου. Την ίδια στιγμή προχωρούμε στο να δώσουμε – θα το ανακοινώσουμε στις αρχές του χρόνου – στους φοιτητές από τρίτες χώρες που σπουδάζουν στην Κύπρο περισσότερες ώρες εργασίας. Και το κάνουμε πάντα σε διαβούλευση και με τις εργοδοτικές οργανώσεις και με τις συντεχνίες. Τους θεωρούμε και τους προσεγγίζουμε ως συνεργάτες.

Πρόσφατα αποφασίσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, να θέσουμε ειδικά κριτήρια ώστε κατά το πρότυπο των φοιτητικών εστιών, να κάνουμε το ίδιο και με τις μονάδες συλλογικής διαμονής, κυρίως για εργαζόμενους, ώστε η επιτυχία της οικονομίας και η ανάγκη για ξένο εργατικό δυναμικό στην Κύπρο, να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον Κύπριο σε σχέση με το στεγαστικό.

– Όμως οι εργαζόμενοι που έρχονται έχουν κόστος όσον αφορά τη μισθοδοσία. Πιέζουν τους μισθούς προς τα κάτω…

– Όχι, διότι μπαίνουν με τον κατώτατο μισθό, τον οποίο έχουμε αυξήσει ήδη δύο φορές επί δικής μας διακυβέρνησης, και εργάζονται εντός ενός πλαισίου ώστε να μην έχουν διαφορετικούς όρους εργασίας. Αυτό που λέτε έχει να κάνει με τους παράνομους ξένους εργάτες. Γι’ αυτό έπρεπε πρώτα να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό, να φύγουν οι παράνομοι, να σταματήσουμε να είμαστε ελκυστικός μεταναστευτικός προορισμός ώστε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα.

Εμείς, ως κυβέρνηση, έχουμε μπροστά μας κάποιες προκλήσεις και ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα πώς να τις αντιμετωπίσουμε. Πρώτη μεγάλη πρόκληση, το κόστος του ηλεκτρισμού, που επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και, κατ’ επέκταση, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Η μείωση του κόστους αποτελεί βασικό μας στόχο και θα τον αντιμετωπίσουμε με τη βοήθεια και τις συνεργασίες μας με κράτη της περιοχής.

Δεύτερη πρόκληση είναι το στεγαστικό. Γι’ αυτό επενδύουμε συνεχώς. Και με την δική μας επιμονή αναδείξαμε το στεγαστικό, που είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας, σε Ευρωπαϊκό ζήτημα. Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε πρόσφατα το σχέδιο για την προσιτή στέγαση και μέσα στο 2026 θα υπάρξει και χρηματοδοτικό εργαλείο από πλευράς ΕΕ για το στεγαστικό.

Η τρίτη μεγάλη πρόκληση είναι η ακρίβεια. Γνωρίζω τα δεδομένα, δεν είμαι αποκομμένος από την πραγματικότητα. Πολλές Κυριακές πηγαίνω με τη μικρή μου κόρη στην υπεραγορά και βλέπω τις τιμές, μιλώ με τον κόσμο. Υπήρξε πληθωρισμός πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης για εξωγενείς λόγους: το Covid, η Ουκρανία, κ.ο.κ. Είχαμε έναν πληθωρισμό, κατά μέσο όρο, 6%-7%. Σήμερα ο πληθωρισμός στην Κύπρο είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Οι τιμές όμως έμειναν σε υψηλά επίπεδα. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει να ενισχύσουμε την αγοραστική δύναμη των μισθών του κόσμου και να μειώσουμε το κόστος των αναγκαίων εξόδων. Στόχος να μειώσουμε την τιμή του ηλεκτρισμού, να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη με την ΑΤΑ και με άλλες παρεμβάσεις, όπως κάνουμε τώρα με την Φορολογική Μεταρρύθμιση και την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Δεν είναι τέλεια η συμφωνία για την ΑΤΑ. Αν ήταν αποκλειστικά δική μας απόφαση θα ήταν διαφορετική. Αλλά το γεγονός ότι προστέθηκαν 50.000-55.000 εργαζόμενοι ως δικαιούχοι στην ΑΤΑ είναι σημαντικό. Όσον αφορά τον Εθνικο Κατώτατο μισθό είναι η δεύτερη σημαντική αύξηση του, από την ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης. Επίσης, με τη Φορολογική Μεταρρύθμιση ενισχύουμε τη μεσαία τάξη, την οικογένεια, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα.

Επαναλαμβάνω: ενέργεια – μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού, στεγαστικό και αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτά τα τρία. Ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα ποια είναι τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο, την κοινωνία και έχουμε-όπως αποδεικνύουμε- τον σχεδιασμό και το πλάνο για την επίλυσή τους.

– ΑΤΑ και αύξηση κατώτατου μισθού, όμως, προκαλούν αντιδράσεις στον επιχειρηματικό κόσμο…

– Είναι λογικό να προκαλέσουν αντιδράσεις. Δεν φοβόμαστε τις αντιδράσεις. Γενικότερα και οι μεταρρυθμίσεις προκαλούν αντιδράσεις. Σεβόμαστε την άποψη του καθενός, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε με τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για το καλό της χώρας και της κοινωνίας.

Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση επίσης είναι πολύ σημαντική. Για εμάς είναι απαράδεκτο η χαμηλή σύνταξη να είναι περίπου στα 510 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι κάποιος δεν μπορεί να ζήσει με 510 ευρώ. Γι’ αυτό θα προχωρήσουμε με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για πρώτη από το 1980. Και έρχεται σε συνέχεια και της φορολογικής μεταρρύθμισης και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και άλλων σημαντικών μεταρρυθμίσεων που προωθήσαμε.

Πάω στη Νομική Υπηρεσία και στην Ελεγκτική Υπηρεσία: ποιος τόλμησε να αγγίξει αυτά τα θέματα; Εμείς το κάναμε. Προωθήσαμε το ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα. Αυτά τα ζητήματα δεν τα άγγιξαν ποτέ από το 1960. Εμείς τολμήσαμε και τα αγγίξαμε, γιατί ο εκσυγχρονισμός του κράτους του 1960 είναι προς όφελος της κοινωνίας.

Το λέω συνεχώς, γιατί έχει τη σημασία του: κεντροδεξιά κυβέρνηση, κοινωνικός φιλελευθερισμός, πέντε συγκεκριμένες προτεραιότητες ως κυβέρνηση. Ισχυρή, ανθεκτική οικονομία. Ασφάλεια – και στην ασφάλεια περιλαμβάνεται η εξωτερική πολιτική, η άμυνα και το μεταναστευτικό. Μεταρρυθμίσεις. Διαφάνεια, λογοδοσία, καταπολέμηση της διαφθοράς. Και ο πέμπτος πυλώνας είναι η καθημερινότητα του πολίτη: υγεία, παιδεία, στεγαστικό και όλα όσα επηρεάζουν την καθημερινότητά του. Άρα είναι ξεκάθαρη η κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε τη χώρα.

– Παραμένει το θέμα της ανασφάλειας των πολιτών λόγω του οργανωμένου εγκλήματος. Έγιναν τρεις αλλαγές προσώπων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης χωρίς να λυθεί το πρόβλημα. Οι Κεντρικές Φυλακές ελέγχονται από την “κυπριακή μαφία”. Πρακτικά μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, που είναι διαχρονική γάγγραινα;

– Δεν υπάρχει για εμάς ερώτημα αν «μπορεί να αντιμετωπιστεί». Είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίσουμε και θα το αντιμετωπίσουμε. Ναι, έγιναν αλλαγές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι υπουργείο στο οποίο διαχρονικά υπάρχουν οι περισσότερες αλλαγές υπουργών. Από εκεί και πέρα, υπάρχει συνέχεια στην υλοποίηση των πολιτικών μας. Για το θέμα των Φυλακών είναι σημαντικό να διοριστεί άμεσα διευθυντής και να υπάρχει μια μόνιμη κατάσταση πραγμάτων.

Και το άλλο που ζήτησα, και το βλέπουμε να γίνεται, είναι η παρουσία της Αστυνομίας έξω. Πρέπει η Αστυνομία να είναι ορατή στον κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε και είναι άδικο να μηδενίζουμε τη δουλειά της Αστυνομίας. Στο μεταναστευτικό για παράδειγμα, ο ρόλος της Αστυνομίας ήταν και είναι καθοριστικός στην αντιμετώπισή του. Επίσης ο ρόλος της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τον χουλιγκανισμό, είναι πολύ σημαντικός και αποδίδει.

Να σας πω ακόμα ένα παράδειγμα, για σημαντικά αποτελέσματα στην προσπάθεια για την πάταξη του εγκλήματος: Μετά που ήρθε το FBI στην Κύπρο και έγιναν συγκεκριμένες εισηγήσεις, πλέον έχουμε ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν η ΜΟΚΑΣ, ο Έφορος Φορολογίας, το Τελωνείο, η Αστυνομία, η Νομική Υπηρεσία. Και λειτουργούν μαζί, συλλογικά στη διερεύνηση υποθέσεων. Είναι πολύ σημαντικό πλέον ότι διερευνώνται συνεχώς περιπτώσεις εγκλήματος- γιατί και αυτό είναι έγκλημα- όπου για παράδειγμα κάποιος έχει ακριβό αυτοκίνητο αλλά την ίδια στιγμή είναι λήπτης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Πρώτη φορά διερευνώνται αυτά τα θέματα και προχωρούν υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης.