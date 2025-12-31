Εξωστρεφής εξωτερική πολιτική με ισχυρή άμυνα, ανθεκτική οικονομία, εκσυγχρονισμός του κράτους μέσω μεταρρυθμίσεων, καταπολέμηση της διαφθοράς και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Πέντε άξονες θεμελιωμένοι στον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Αυτές είναι οι πέντε προτεραιότητες της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τις καθόρισε μέσα από το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του προς τον κυπριακό λαό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως, πλησιάζοντας στη συμπλήρωση του τρίτου έτους διακυβέρνησης, η Κυβέρνηση συνεχίζει με αποφασιστικότητα και ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό, αλλά και με ισχυρή πολιτική βούληση για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο, όπως σημείωσε, είναι θεμελιωμένο στον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό. Έναν φιλελευθερισμό που θέλει το κράτος κοινωνικά ευαίσθητο, να υπηρετεί τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και, την ίδια στιγμή, να δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για το επιχειρείν, τις επενδύσεις και όλους τους μοχλούς οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής ανάπτυξης.

«Εφαρμόζουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης, στη βάση του οποίου όλες οι πολιτικές μας αποφάσεις και δράσεις εξυπηρετούν τις πέντε βασικές προτεραιότητές μας:

– την εξωστρεφή εξωτερική πολιτική, με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, με ισχυρή άμυνα και ασφάλεια,

– την ανθεκτική και ισχυρή οικονομία,

– τον εκσυγχρονισμό του κράτους με συνεχείς μεταρρυθμίσεις,

– τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, και

– τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Παράλληλα, δήλωσε τη χαρά του για το γεγονός ότι η αποτίμηση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων επιβεβαιώνει, όπως είπε, τη συνέπεια λόγων και έργων στην υλοποίηση όσων είχαν υποσχεθεί προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά, χαρακτηρίζοντάς τα ως Κοινωνικό Συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό.

«Με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε και το 2026, ενδυναμώνοντας όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Στο εσωτερικό, αντιμετωπίζοντας τη μεγάλη πρόκληση του μεταναστευτικού, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδας μας, θεμελιώνοντας ένα κράτος δικαίου, απλοποιώντας και καταργώντας διαδικασίες, υπηρετώντας πιστά την αδιαπραγμάτευτη βούλησή μας για διαφάνεια, λογοδοσία και καταπολέμηση της διαφθοράς», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμα ότι ο ερχομός του 2026 βρίσκει την Κυπριακή Δημοκρατία, ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, να πορεύεται με αυτοπεποίθηση και περηφάνια στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης, σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με μηδενικό πληθωρισμό, με σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους και με συνεχείς αναβαθμίσεις από όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

«Και όλα αυτά, μεταφράζονται σε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, το κράτος, τη χώρα μας», δήλωσε. Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε., υποδεικνύοντας πως σε λίγες ώρες η σημαία της χώρας μας θα κυματίζει περήφανα στον κοφυφαίο ιστό της Ευρώπης.

Ο δυτικός προσανατολισμός

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στο διάγγελμά του, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική πολιτική του κράτους, τονίζοντας πως, σε διεθνές επίπεδο και με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, «θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο της ευθύνης, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής».

«Θα συνεχίσουμε, με πρωτοβουλίες και δράσεις, να αναβαθμίζουμε τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αναδεικνύουμε την προστιθέμενη αξία της στην αντιμετώπιση περιφερειακών, ευρωπαϊκών και διεθνών προκλήσεων. Πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος», δήλωσε.

Ακολουθεί αυτούσιο το μήνυμα του Προέδρου

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,

Το τέλος της χρονιάς και η έλευση του Νέου Έτους, προσφέρεται για Αναστοχασμό, Απολογισμό, αλλά και Εφαλτήριο για επίτευξη περαιτέρω προόδου στη μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε τη χώρα μας.

Το 2026 ξεκινά με μια στιγμή ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού από αύριο και για έξι μήνες, η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια στιγμή υπερηφάνειας, για μια εθνική αποστολή, για μια τεράστια ευθύνη στην οποία είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθούμε με επιτυχία, εργαζόμενοι για μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο.

Κυρίες και Κύριοι,

Ο ερχομός του 2026 βρίσκει την Κυπριακή Δημοκρατία, ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, να πορεύεται με αυτοπεποίθηση και περηφάνεια στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης, σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με μηδενικό πληθωρισμό, με σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους και με συνεχείς αναβαθμίσεις από όλους τους διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης.

Και όλα αυτά μεταφράζονται σε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα για τους Πολίτες, για το Κράτος, για τη Χώρα μας. Πρωτίστως, μας επιτρέπουν τη στοχευμένη κοινωνική πολιτική, μας επιτρέπουν να επενδύουμε ουσιαστικά στην Παιδεία, στην Υγεία, στο Στεγαστικό, στο Κράτος Πρόνοιας, σε όλα αυτά που βελτιώνουν την καθημερινότητα του Πολίτη.

Την ίδια ώρα συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια για ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό του Κράτους του 1960, μέσα από συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη Διαφάνεια, τη Λογοδοσία και βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών, την επαφή τους με το δημόσιο, το επίπεδο ζωής, δημιουργώντας την ίδια στιγμή ελπίδα και προοπτική στη Νέα Γενιά της χώρα μας.

Και ακριβώς μέσα από αυτή τη συλλογιστική, προωθήσαμε εμβληματικές μεταρρυθμίσεις, όπως τον Φορολογικό Μετασχηματισμό της χώρας που τίθεται σε ισχύ από αύριο και που αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανταγωνιστικότητας, αφού το όφελος επιστρέφει απευθείας στα Νοικοκυριά, τη Μεσαία Τάξη, τις Οικογένειες και τις Επιχειρήσεις.

Ήταν μέσα στο ίδιο πλαίσιο που προωθήσαμε και τη Μεταρρύθμιση για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού, τον εκσυγχρονισμό της Νομικής και Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Κράτους, την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, το δικαίωμα ψήφου από τα 17 έτη και πολλές άλλες πολιτικές, πάντα προς όφελος των πολιτών. Και ακριβώς, με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε και το 2026, με το Συνταξιοδοτικό και την ουσιαστική αύξηση των συντάξεων να αποτελεί εμβληματική μας Μεταρρύθμιση.

Φίλοι και Φίλες,

Πλησιάζοντας στη συμπλήρωση του τρίτου έτους διακυβέρνησης, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, με ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό και με ισχυρή πολιτική βούληση, την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησής μας, το οποίο είναι θεμελιωμένο στον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό που θέλει το κράτος να είναι Κοινωνικά Ευαίσθητο, να υπηρετεί τις αρχές της Ισότητας και της Αλληλεγγύης, και την ίδια στιγμή να δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για το Επιχειρείν, τις Επενδύσεις και όλους τους μοχλούς οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής ανάπτυξης.

Εργαζόμαστε για να εφαρμόσουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης, στη βάση του οποίου όλες οι πολιτικές μας αποφάσεις και δράσεις εξυπηρετούν τις πέντε βασικές προτεραιότητές μας:

– Την εξωστρεφή εξωτερική πολιτική, με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, με ισχυρή Άμυνα και Ασφάλεια,

– Την ανθεκτική και ισχυρή Οικονομία,

– Τον εκσυγχρονισμό του Κράτους με συνεχείς Μεταρρυθμίσεις,

– Τη Διαφάνεια, τη Λογοδοσία και την αντιμετώπιση της Διαφθοράς, και,

– Τη βελτίωση της καθημερινότητας των Πολιτών.

Και, πραγματικά, χαίρομαι, γιατί μια αποτίμηση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων, επιβεβαιώνει τη συνέπεια λόγων και έργων στην υλοποίηση των όσων έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά, που αποτελούν και το Κοινωνικό μας Συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό.

Και ακριβώς, με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα, θα συνεχίσουμε και το 2026, ενδυναμώνοντας όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Στο εσωτερικό, αντιμετωπίζοντας τη μεγάλη πρόκληση του μεταναστευτικού, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδας μας, θεμελιώνοντας ένα Κράτος Δικαίου, απλοποιώντας και καταργώντας διαδικασίες, υπηρετώντας πιστά την αδιαπραγμάτευτη μας βούληση για Διαφάνεια, για Λογοδοσία και για καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Σε διεθνές επίπεδο, έχοντας ξεκάθαρο ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο της ευθύνης, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Θα συνεχίσουμε με πρωτοβουλίες και δράσεις να αναβαθμίζουμε τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αναδεικνύουμε την προστιθέμενή της αξία στην αντιμετώπιση περιφερειακών, ευρωπαϊκών και διεθνών προκλήσεων. Πάντα, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος.

Κυρίες και Κύριοι,

Όλα όσα προανέφερα ενισχύουν καταλυτικά τη μεγάλη μας προσπάθεια για την επίτευξη της ύψιστης μας προτεραιότητας, που δεν είναι άλλη από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας, πάντα στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, των συγκλίσεων που επιτευχθήκαν και, φυσικά, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινοτικού κεκτημένου.

Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου εργαζόμαστε στη βάση συγκεκριμένου πλάνου, έτσι ώστε

να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν το 2017. Και πραγματικά χαίρομαι γιατί ήταν οι δικές μας προσπάθειες που οδήγησαν στην ουσιαστική επανεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας με τον διορισμό της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τις Τριμερείς και Πολυμερείς Διασκέψεις, τον διορισμό, για πρώτη φορά, Προσωπικού Απεσταλμένου της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη σαφή και ουσιαστική διασύνδεση των Ευρωτουρκικών με το Κυπριακό. Και αυτή τη μεγάλη προσπάθεια θα συνεχίσουμε, χωρίς να παραβλέπω τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, με μοναδικό στόχο την επανένωση της πατρίδας μας μέσα από μια λειτουργική και βιώσιμη λύση.

Αυτή είναι η υπόσχεση, αλλά και η υποχρέωσή μου. Και είμαι πανέτοιμος να αναλάβω την ευθύνη έναντι του κυπριακού λαού, των προσφύγων και εγκλωβισμένων μας, των συγγενών των αγνοουμένων. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος και η πολιτική μας βούληση ισχυρή και αδιαμφισβήτητη. Αυτό είναι και το σαφές μήνυμά μου προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας και την Τουρκία.

Φίλες και Φίλοι,

Σε λίγες ώρες υποδεχόμαστε το 2026, με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας να κυματίζει περήφανα στον κορυφαίο ιστό της Ευρώπης, και με τη βεβαιότητα ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει να πορεύεται με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους.

Μαζί, αλλάζουμε την Κύπρο, με Όραμα, Στρατηγικό Σχεδιασμό και Ξεκάθαρο Πλάνο