Η Ουκρανία είναι το κορυφαίο θέμα στην ατζέντα μας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Άντριι Σίμπιχα.

We start the 🇨🇾 Presidency of the Council of the EU with planning, dedication and the aim to help in delivering an autonomous Union, open to the world.



It was a pleasure to have witnessed first hand the enthusiasm, expertise and dedication of our dynamic team at the Permanent… pic.twitter.com/lXeqZt1I4w January 1, 2026

“Είχα μια εποικοδομητική τηλεφωνική επικοινωνία με τον @andrii_sybiha στο πλαίσιο της @CY2026EU (Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ). Ενημερώθηκα για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία”, έγραψε ο κ. Κόμπος στο ‘X’.

Παραμένουμε, πρόσθεσε, “σταθεροί στην υποστήριξη της Ουκρανίας και η αλληλεγγύη μας παραμένει ακλόνητη”.

Είπε ότι συζήτησαν επίσης για τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, καθώς και για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

“Η Ουκρανία είναι το κορυφαίο θέμα στην ατζέντα μας”, κατέληξε ο κ. Κόμπος.

ΚΥΠΕ