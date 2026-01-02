Να αποσύρουν τις αποφάσεις για το ωράριο των αστυνομικών, καλεί το ΑΚΕΛ Κυβέρνηση και ηγεσία της Αστυνομίας. Ασκεί έντονη κριτική λέγοντας πως με τις προωθούμενες αλλαγές υπονομεύουν ευθέως τα εργασιακά θέσμια, ενώ χαρακτηρίζει προκλητικό το γεγονός ότι επικαλούνται εξοικονόμηση πόρων, την ίδια στιγμή που «η κυβέρνηση αποφάσισε να χαρίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με φοροελαφρύνσεις, σε μεγαλοεπιχειρηματίες και τράπεζες».

Σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ αναφέρει πως «οι εξαγγελίες του Αρχηγού Αστυνομίας για αλλαγές στο ωράριο των αστυνομικών πλήττουν τις απολαβές και τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών ενώ η μονομερής και χωρίς διαβούλευση τροποποίηση των όρων εργασίας υπονομεύει ευθέως τα εργασιακά θέσμια. Περαιτέρω δε, δεν τεκμηριώνεται πώς θα προκύψει αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του σώματος από αυτές τις αλλαγές».

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι η κυβέρνηση και η ηγεσία της Αστυνομίας αντί να ασχοληθούν με τα πραγματικά ζητούμενα -την αναδιοργάνωση και την αξιοκρατία στην Αστυνομία- εξαντλούν την αυστηρότητά τους στους όρους εργασίας και στις απολαβές των μελών της Αστυνομίας. Προσθέτει πως είναι μάλιστα προκλητικό, να παρουσιάζεται ως εξοικονόμηση κρατικών πόρων η μείωση των απολαβών χιλιάδων χαμηλόμισθων εργαζομένων, όπως είναι οι πλείστοι απλοί αστυνομικοί, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αποφάσισε να χαρίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με φοροελαφρύνσεις, σε μεγαλοεπιχειρηματίες και τράπεζες.

Η κυβέρνηση, τονίζει, «έχει την ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις και το κλίμα που δημιουργείται στο αστυνομικό σώμα». Το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση και την ηγεσία της Αστυνομίας να αποσύρει αυτές τις αποφάσεις και να μπει σε διάλογο με τα μέλη της Αστυνομίας και τα συνδικαλιστικά τους όργανα.