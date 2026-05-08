Θετικά εξελίσσονται οι συνομιλίες μεταξύ Σουηδίας και Ουκρανίας για την επίτευξη συμφωνίας για τα μαχητικά αεροσκάφη Gripen που κατασκευάζονται από την εταιρεία Saab, όπως δήλωσε σήμερα ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν πέρυσι επιστολή προθέσεων η οποία θα μπορούσε να καταλήξει στην προμήθεια έως και 150 σουηδικών μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην Ουκρανία.

«Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη και προχωρούν καλά» δήλωσε ο Γιόνσον κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό ομόλογο του Μιχαήλο Φιόντοροφ στην Στοκχόλμη.

Ο Γιόνσον δήλωσε στο Reuters ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της επίτευξης συμφωνίας φέτος.

Τα αεροσκάφη θεωρούνται προτεραιότητα για τον στόλο της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, αλλά εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα σχετικά με την χρηματοδότηση της αγοράς τους.

Ο Φιόντοροφ είπε ότι η Ουκρανία έχει σχέδιο για τον τρόπο χρηματοδότησης της συμφωνίας και ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να ανακοινώσει σύντομα την συμφωνία «ενδεχομένως σε λίγους μήνες».

Ο διευθύνων σύμβουλoς του ομίλου αμυντικής βιομηχανίας της Saab είχε δηλώσει τον Μάιο σε σουηδικά μέσα ενημέρωσης, ότι ελπίζει πως η συμφωνία θα υπογραφεί εφέτος, αφότου η Ουγγαρία ήρε το βέτο προς την Ευρωπαϊκή Ένωσης για την χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

