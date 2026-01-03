Τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα παρακολουθεί στενά η Κυπριακή Δημοκρατία, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς εταίρους, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Κόμπος αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση, αυτοσυγκράτηση και εξεύρεση λύσης που να σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η πάγια ταξιδιωτική οδηγία της Κύπρου για αποφυγή όλων των ταξιδιών προς τη Βενεζουέλα παραμένει σε ισχύ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να παράσχει προξενική συνδρομή σε Κύπριους πολίτες, εφόσον παραστεί ανάγκη, σε συνεργασία με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.