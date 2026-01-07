Αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση Νίκου Σύκα. Η συνεδρία ήταν προγραμματισμένη για απόψε στις 19:30.

Η συνεδρίαση ορίστηκε για την ερχόμενη εβδομάδα, στις 12 Ιανουαρίου στις 19:30, όταν και εφόσον το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει το αίτημα για άρση της ασυλίας του βουλευτή.

Ανακοίνωση του ΔΗΣΥ αναφέρει σχετικά : “Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού συνήλθε για αξιολόγηση των σημερινών εξελίξεων (απόσυρση καταγγελίας, αίτημα άρσης της ασυλίας) σχετικά με την υπόθεση του Βουλευτή Νίκου Σύκα.

Με σκοπό να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου για αξιολόγηση όλων των δεδομένων, η σημερινή συνεδρία αναβάλλεται για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ώρα 7:30μμ, κατά την οποία θα τεθεί η υφιστάμενη εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου”.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η παραπονούμενη απέσυρε την καταγγελία εναντίον του βουλευτή του ΔΗΣΥ για ξυλοδαρμό, δηλώνοντας πως «δεν έχει παράπονο». Λίγο αργότερα, η Νομική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι κατέθεσε ήδη το αίτημα για άρση της ασυλίας του Νίκου Σύκα, το οποίο θα εξεταστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 12 Ιανουαρίου.