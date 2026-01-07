Αιφνιδιαστική τροπή στην υπόθεση με την καταγγελία κατά του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα. Η καταγγέλλουσα φέρεται να προτίθεται να αποσύρει την καταγγελία της εναντίον του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τις οποίες μεταφέρουμε με επιφύλαξη, η σύντροφος του βουλευτή η οποία είχε προβεί στις 4 Ιανουαρίου σε καταγγελία κατά του βουλευτή για βιαιοπραγία εναντίον της ενώ βρίσκονταν στην Αθήνα για τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς, φέρεται να έκανε δεύτερες σκέψεις και εκδήλωσε την πρόθεσή της να αποσύρει την καταγγελία.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για την πρόθεσή της ενημέρωσε η δικηγόρος της προφορικά τις ανακριτικές Αρχές και αναμένεται να σταλεί και επιστολή επί τούτου στην Αστυνομία με την οποία να εξηγεί και τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφασή της.

Κι’ όλα αυτά την ώρα που η Νομική Υπηρεσία ετοίμαζε το αίτημα προς το Ανώτατο Δικαστήριο για άρση της ασυλίας του βουλευτή. Προς τούτο, όπως έγραψε το philenews, είχαν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες προς την Αστυνομία για λήψη πρόσθετων καταθέσεων που να ενισχύουν την κατάθεση της γυναίκας. Η Αστυνομία προχώρησε στη λήψη καταθέσεων από πρόσωπα στην Κύπρο που ενημερώθηκαν από την ίδια για το περιστατικό, ενώ διαβιβάστηκε και αίτημα στις ελληνικές Αρχές για λήψη καταθέσεων από πρόσωπα που φέρονται να ήταν ενήμερα για τα όσα συνέβησαν.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο γιατρός που εξέτασε στην Αθήνα τη σύντροφο του βουλευτή καθώς και άλλα πρόσωπα, όπως και έναν οδηγό ταξί που την μετέφερε στην κλινική.

Στην περίπτωση που αλλάξει στάση η παραπονούμενη, τότε ο φάκελος με τις μαρτυρίες που έχουν συλλεγεί θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία και θεωρείται σίγουρο ότι οι οδηγίες θα είναι να ολοκληρωθούν οι έρευνες ανεξαρτήτως της πρόθεσης της παραπονούμενης. Μάλιστα, σε τέτοιες περιπτώσεις, αν κριθεί ότι υπάρχουν στοιχεία, μπορεί η υπόθεση να προχωρήσει με καταχώρηση στο Δικαστήριο και στη συνέχεια να κληθεί να καταθέσει η παραπονούμενη. Αν αρνηθεί να το πράξει, τότε θα αποφασιστεί σε εκείνο το στάδιο τι μέλλει γενέσθαι.

Το θέμα ωστόσο περιπλέκεται λόγω του ότι εδώ ο καταγγελλόμενος είναι βουλευτής και καλύπτεται από ασυλία. Αν η καταγγέλλουσα αποσύρει την καταγγελία της τότε η Νομική Υπηρεσία αναμένεται να σταθμίσει όλα τα δεδομένα και ανάλογα να αποφασίσει.