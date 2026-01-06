Μαρτυρία και από την Αθήνα θα συλλέξει η Αστυνομία σε σχέση με τη σοβαρή υπόθεση που εξετάζει, με εμπλεκόμενο τον βουλευτή Νίκο Σύκα, ύστερα από καταγγελία της συντρόφου του ότι της επιτέθηκε και την χτύπησε.

Ο φάκελος της υπόθεσης με τις μαρτυρίες που συνέλεξαν ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού από την Κυριακή 2 Ιανουαρίου και μετά, παρουσιάστηκε χθες στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες, νοουμένου ότι βάσει της νομοθεσίας δεν επιτρέπεται ανάκριση, σύλληψη ή παρουσία σε δίκη μέλους της Βουλής χωρίς προηγουμένως να αρθεί η ασυλία του.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», δόθηκαν οδηγίες στους ανακριτές να συλλέξουν περαιτέρω μαρτυρία που να ενδυναμώνει τα όσα κατάγγειλε η γυναίκα. Γι’ αυτό και κρίνεται ως επιβεβλημένο να ζητηθεί η δικαστική συνδρομή των ελληνικών Αρχών γύρω από την υπόθεση. Νοουμένου ότι το περιστατικό της επίθεσης και τα όσα επακολούθησαν, έλαβαν χώρα στην Αθήνα, κρίνεται απαραίτητο να προσκομιστεί μαρτυρία από άτομα που είχαν άμεση ή έμμεση εμπλοκή. Όπως για παράδειγμα ο γιατρός, τον οποίον είδε η σύντροφος του βουλευτή μετά το περιστατικό και στον οποίον ανέφερε σε σχέση με την κατάστασή της, ότι είχε χτυπηθεί. Η μαρτυρία του θεωρείται ως άμεσα συνδεδεμένη με το όλο επεισόδιο και είναι ενισχυτική των όσων καταγγέλλει.

Παράλληλα, κάποια πρόσωπα που σύμφωνα με την κατάθεση της παραπονούμενης ενημερώθηκαν από την ίδια τηλεφωνικά για το συμβάν, κρίθηκε πως έπρεπε να τους ληφθεί κατάθεση τώρα, ώστε να υποστηριχθεί το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας του κ. Σύκα. Ήδη, έγιναν τα απαραίτητα διαβήματα ώστε να ληφθεί κατάθεση από συγκεκριμένα πρόσωπα στην Αθήνα και αν χρειαστεί ανακριτές να μεταβούν στην ελληνική πρωτεύουσα για συντονισμό.

Στο μεταξύ, χθες, ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, που μελέτησε τις μαρτυρίες που υπήρχαν στον φάκελο της Αστυνομίας από τη μέχρι τώρα διερεύνηση, έδωσε οδηγίες σε δυο κατευθύνσεις σε σχέση με την καταγγελία κατά του βουλευτή.

>> Πρώτον, να γίνει άμεσα αξιολόγηση του φακέλου από νομικούς της Υπηρεσίας με τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί προκειμένου να κατατεθεί το συντομότερο αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο για την άρση της ασυλίας του βουλευτή.

>> Δεύτερον, να γίνει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ώστε το αίτημα για άρση της ασυλίας να αιτιολογηθεί επαρκώς.

Σημειώνεται ότι η άρση ασυλίας του κ. Σύκα θεωρείται πλέον μονόδρομος, αφού για να ανακριθεί χρειάζεται να προηγηθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι αυτός δεν καλύπτεται από τη βουλευτική του ασυλία. Ο ίδιος αν και εξέφρασε την πρόθεση να καταθέσει στις Αρχές, εντούτοις, αυτό δεν είναι αρκετό, αφού, βάσει της νομοθεσίας, απαιτείται η άρση της ασυλίας του πριν κληθεί για ανάκριση. Επίσης, το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ένας βουλευτής θα κατηγορηθεί στο Δικαστήριο. Δεν μπορεί, δηλαδή, να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον κάποιου χωρίς προηγουμένως να αρθεί η ασυλία του.

Σύμφωνα με νομικούς, στην περίπτωση που ο κ. Σύκας δεν φέρει ένσταση στο αίτημα για άρση της ασυλίας του, τότε θα διευκολυνθούν τα πράγματα, ώστε η απόφαση να ληφθεί άμεσα. Πάντως, το αίτημα στο Ανώτατο αναμένεται να υποβληθεί άμεσα ίσως και εντός αυτής της εβδομάδας ή το αργότερο αρχές της επόμενης.

Εναντίον του βουλευτή του ΔΗΣΥ το Κλιμάκιο Βίας του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και της άσκησης ψυχολογικής βίας. Δεν αποκλείεται όμως αν η υπόθεση αχθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, τα αδικήματα να διαφοροποιηθούν ανάλογα και με τις μαρτυρίες και τα ευρήματα που θα προκύψουν.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία γυναίκας, η οποία προσήλθε την Κυριακή (4/1) στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και ανέφερε ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό και σωματική βία από τον εν λόγω βουλευτή πριν από μερικές ημέρες, ενώ και οι δύο βρίσκονταν στο εξωτερικό. Μετά την επιστροφή της στην Κύπρο, η παραπονούμενη υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια προχώρησε σε επίσημη καταγγελία. Η κατ’ ισχυρισμόν επίθεση φέρεται να διαπράχθηκε στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ποινικού Κώδικα, αδίκημα που διαπράττεται σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί και να εκδικαστεί στην Κύπρο, εφόσον τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα δύο έτη και η πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα και βάσει της νομοθεσίας της χώρας όπου τελέστηκε.

Αρνείται και περιμένει να καταθέσει

Ο ίδιος ο βουλευτής, Νίκος Σύκας, μετά την παρέμβαση της προέδρου της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, τοποθετήθηκε προχθές δημόσια, αρνούμενος τα όσα του καταλογίζει η σύντροφός του. Ο βουλευτής αρνείται κατηγορηματικά την καταγγελία και δηλώνει σοκαρισμένος από τη διαρροή της υπόθεσης στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά ταύτα, όπως ανέφερε, σέβεται απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και δηλώνει έτοιμος να καταθέσει τα «πραγματικά γεγονότα».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μας, μετά το περιστατικό οι δύο τους είχαν μεταβεί σε νυχτερινό κέντρο, ακολούθησαν κάποια άλλα γεγονότα και αφού είχε προηγηθεί η επίσκεψή της σε ιατρό στην Αθήνα όπου και ανέφερε για την επίθεση που δέχθηκε και ακολούθως επέστρεψε στην Κύπρο, όπου και προχώρησε στην καταγγελία της.