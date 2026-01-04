Η Αννίτα Δημητρίου τοποθετείται για την καταγγελία εναντίον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού για ξυλοδαρμό της συντρόφου του. Σε ανάρτηση της η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, χωρίς να τον κατονομάζει, αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας και πως θεωρεί απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας του.

Ο βουλευτής εναντίον του οποίου έγινε η καταγγελία είναι ο Νίκος Σύκας.

Η ανάρτηση της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού:

«Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας. Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας. Παράλληλα, ο Βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες.»

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο φάκελος θα αποσταλεί αύριο, Δευτέρα, στη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού για ενδεχόμενη άρση της βουλευτικής ασυλίας, ώστε να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης και να ληφθεί ανακριτική κατάθεση απο τον βουλευτή.

Βάσει της νομοθεσίας, για την άρση της ασυλίας βουλευτή απαιτείται σχετικό αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα προς το Ανώτατο Δικαστήριο. Χωρίς την άδεια του Ανωτάτου, βουλευτής δεν μπορεί να διωχθεί, να συλληφθεί ή να φυλακιστεί, όσο διαρκεί η θητεία του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία γυναίκας, η οποία προσήλθε σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και ανέφερε ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό και σωματική βία από τον εν λόγω βουλευτή και σύντροφό της, πριν από μερικές ημέρες, ενώ οι δύο βρίσκονταν στο εξωτερικό για διακοπές.

Μετά την επιστροφή της στην Κύπρο, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Σημειώνεται ότι το φερόμενο αδίκημα διαπράχθηκε στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ποινικού Κώδικα, αδίκημα που διαπράττεται σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί και να εκδικαστεί στην Κύπρο, εφόσον τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα δύο έτη και η πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα και βάσει της νομοθεσίας της χώρας όπου τελέστηκε.

