Για μελέτη στη Νομική Υπηρεσία θα διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά καταγγελία γυναίκας εναντίον βουλευτή της επαρχίας Λεμεσού, για κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο φάκελος θα αποσταλεί αύριο, Δευτέρα, στη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού για ενδεχόμενη άρση της βουλευτικής ασυλίας, ώστε να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης και να ληφθεί ανακριτική κατάθεση απο τον βουλευτή.

Βάσει της νομοθεσίας, για την άρση της ασυλίας βουλευτή απαιτείται σχετικό αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα προς το Ανώτατο Δικαστήριο. Χωρίς την άδεια του Ανωτάτου, βουλευτής δεν μπορεί να διωχθεί, να συλληφθεί ή να φυλακιστεί, όσο διαρκεί η θητεία του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία γυναίκας, η οποία προσήλθε σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και ανέφερε ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό και σωματική βία από τον εν λόγω βουλευτή και σύντροφό της, πριν από μερικές ημέρες, ενώ οι δύο βρίσκονταν στο εξωτερικό για διακοπές.

Μετά την επιστροφή της στην Κύπρο, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Σημειώνεται ότι το φερόμενο αδίκημα διαπράχθηκε στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ποινικού Κώδικα, αδίκημα που διαπράττεται σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί και να εκδικαστεί στην Κύπρο, εφόσον τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα δύο έτη και η πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα και βάσει της νομοθεσίας της χώρας όπου τελέστηκε.