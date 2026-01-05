Στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες διαβιβάστηκε από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά καταγγελία γυναίκας εναντίον του βουλευτή του ΔΗΣΥ Λεμεσού, Νίκου Σύκα, για κατ’ ισχυρισμόν ξυλοδαρμό και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος της.

Όπως πληροφορείται το philenews, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συμπεριέλαβαν στο φάκελο την κατάθεση της παραπονούμενης, καθώς και τα ιατρικά έγγραφα που προσκόμισε μετά την εξέτασή της.

Στο κατηγορητήριο που έχει ετοιμαστεί από το Κλιμάκιο Βίας του ΤΑΕ Λεμεσού περιλαμβάνονται τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και της άσκησης ψυχολογικής βίας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η υπόθεση προχωρήσει, το τελικό κατηγορητήριο θα διαμορφωθεί από τη Νομική Υπηρεσία.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε αναμονή προκειμένου να λάβουν το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης και να ληφθεί ανακριτική κατάθεση από τον καταγγελλόμενο. Για να καταστεί αυτό εφικτό, πρέπει πρώτα να αρθεί η βουλευτική του ασυλία.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της νομοθεσίας, για την άρση της ασυλίας βουλευτή απαιτείται σχετικό αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα προς το Ανώτατο Δικαστήριο. Χωρίς την άδεια του Ανωτάτου, βουλευτής δεν μπορεί να διωχθεί, να συλληφθεί ή να φυλακιστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία γυναίκας, η οποία προσήλθε χθες Κυριακή (4/1) στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και ανέφερε ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό και σωματική βία από τον εν λόγω βουλευτή πριν από μερικές ημέρες, ενώ και οι δύο βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Μετά την επιστροφή της στην Κύπρο, η παραπονούμενη υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Σημειώνεται ότι το φερόμενο αδίκημα φέρεται να διαπράχθηκε στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ποινικού Κώδικα, αδίκημα που διαπράττεται σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί και να εκδικαστεί στην Κύπρο, εφόσον τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα δύο έτη και η πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα και βάσει της νομοθεσίας της χώρας όπου τελέστηκε.

Υπενθυμίζεται ότι, σε ανάρτησή του, ο βουλευτής Νίκος Σύκας, μετά τη δημόσια παρέμβαση της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, τοποθετήθηκε δημόσια αρνούμενος τα όσα του καταλογίζει η σύντροφός του. Ο βουλευτής Λεμεσού του ΔΗΣΥ αρνείται κατηγορηματικά την καταγγελία και δηλώνει σοκαρισμένος από τη διαρροή της υπόθεσης στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά ταύτα, όπως αναφέρει, σέβεται απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και δηλώνει έτοιμος να καταθέσει τα «πραγματικά γεγονότα».

Αποφασίζει την Τετάρτη ο ΔΗΣΥ

Πάντως, το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, συνεδρίασε εκτάκτως στις 8:30 σήμερα το πρωί και αποφάσισε να συγκαλέσει Πολιτικό Γραφείο την Τετάρτη, στις 7:30 μ.μ, προκειμένου να παρθούν οι τελικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, το Πολιτικό Γραφείο θα αποφασίσει εάν ο Νίκος Σύκας θα τεθεί εκτός ψηφοδελτίου, ενώ δεν αποκλείεται μάλιστα να τεθεί και θέμα κομματικής διαγραφής του και άρα να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ΔΗΣΥ.

Υπενθυμίζεται πως η Αννίτα Δημητρίου κάλεσε τον βουλευτή να αποποιηθεί οικειοθελώς την ασυλία του.

Η ανάρτηση της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού:

«Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας. Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας. Παράλληλα, ο Βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες.»