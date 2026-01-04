Μετά την δημόσια παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου, ο Νίκος Σύκας σπάει τη σιωπή του για την καταγγελία της συντρόφου του εναντίον του για ξυλοδαρμό. Ο βουλέυτής Λεμεσού του ΔΗΣΥ αρνείται κατηγορηματικά την καταγγελία και δηλώνει πως νιώθει σοκαρισμένος από την διαρροή της στα μέσα ενημέρωσης και τα social media.

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει, σέβεται απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και είναι έτοιμος να καταθέσει τα «πραγματικά γεγονότα».

Η ανάρτηση του:

«Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:

* Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

* Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα.

* Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα.

Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα.»