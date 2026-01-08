Την απομάκρυνση του από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό, σχολίασε ο τέως Υπουργός, Γιάννης Παναγιώτου λέγοντας ότι «όποιος αναλαμβάνει αξίωμα στην εκτελεστική εξουσία γνωρίζει ότι ο διορισμός του είναι ένα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο και η απομάκρυνσή του επίσης ένα τηλεφώνημα μακριά», τονίζοντας ότι όλοι οι υπουργοί οφείλουν να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι «όπως ήρθαν, έτσι και να αποχωρήσουν».

Ο κ. Παναγιώτου φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» στο Σίγμα και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο έργο του αλλά και τις πολιτικές που εφάρμοσε, οι οποίες όπως είπε προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε ορισμένους κύκλους.

Σε σχόλιο αν η απομάκρυνσή του ισοδυναμούσε με πολιτικό «αποκεφαλισμό», ξεκαθάρισε ότι ο συνειρμός αυτός δεν είναι δικός του, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν είχε λάβει προειδοποιήσεις ή «καμπανάκια» από τον Πρόεδρο και πως η αλλαγή δεν ήταν κάτι που ανέμενε. Είπε ωστόσο ότι το Σύνταγμα δεν προβλέπει προθεσμίες ή προειδοποιήσεις για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και πως οι αξιωματούχοι «δεν είμαστε εργαζόμενοι με εργασιακά δικαιώματα, είμαστε πολιτικά πρόσωπα που υπηρετούμε τη χώρα».

Ερωτηθείς αν ο λόγος απομάκρυνσης του, ήταν η σύγκρουση με ορισμένους κύκλους όπως οι εργοδότες και τα ποδοσφαιρικά σωματεία, ο Γιάννης Παναγιώτου αναγνώρισε ότι οι πολιτικές που εφάρμοσε προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε αυτούς τους κύκλους, «ιδίως σε όσους καλούνται να καταβάλουν οφειλές ή να αυξήσουν μισθούς», είπε. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η αντίδραση τους ήταν αναμενόμενη. «Γι’ αυτό έχουμε Κυβέρνηση, γι’ αυτό έχουμε Υπουργείο Εργασίας» είπε, για να συμπληρώσει ότι «έχω ηρεμία συνείδησης».

Σημείωσε τέλος ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας «δεν έχει υποχρέωση σε κανένα απολύτως, μόνο στους πολίτες, στους πολίτες που τον ψήφισαν».