Η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο θα συνεχίσει αλλά και θα ενισχύσει ουσιαστικά τις προσπάθειές της για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής. Αυτό αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θα το πράξουμε αξιοποιώντας τη γεωγραφική μας θέση, την πολιτική μας αξιοπιστία και τη διαχρονική μας γνώση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής. Στοιχεία που συνιστούν πλεονεκτήματα ευθύνης και προστιθέμενης αξίας, τόσο για την ίδια την Ευρώπη όσο και για την περιοχή», προσθέτει.

Σημειώνει ότι «συμβολική αλλά και ουσιαστική επιβεβαίωση αυτής της βούλησης αποτέλεσε η ταυτόχρονη παρουσία στη χθεσινή τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με σημαντικό αριθμό ηγετών και εκπροσώπων χωρών της περιοχής, αποτυπώνοντας στην πράξη τον ρόλο της Κύπρου ως σημείου αναφοράς και διαλόγου μεταξύ Ευρώπης και ευρύτερης περιοχής».

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, «χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πραγματοποίηση της πρώτης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, σήμερα στο Αμμάν, η οποία έρχεται να προστεθεί ως συνέχεια της πρώτης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον περασμένο Οκτώβριο. Οι εν λόγω Σύνοδοι επιβεβαιώνουν τη σταδιακή αλλά ουσιαστική αναβάθμιση της ευρωπεριφερειακής συνεργασίας, για την οποία ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε εργαστεί με συνέπεια και προσήλωση».

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος τονίζει ότι «ιδιαίτερη σημασία αποδίδω επίσης στην πρώτη κοινή επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιορδανία, τη Συρία και τον Λίβανο. Την προώθηση αυτής της δομημένης σχέσης θα επιδιώξουμε και κατά το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο με απτές και συγκεκριμένες δράσεις από πλευράς ΕΕ».

«Η Κύπρος θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στην προώθηση αυτών των προσπαθειών, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της άσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας τη θεσμική της θέση και την πολιτική της αξιοπιστία. Με συνέπεια και προσήλωση, η χώρα μας συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας, με στόχο τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πρόοδο, προς όφελος τόσο της Ευρώπης όσο και της ευρύτερης περιοχής».