Κόντρα έχει ξεσπάσει στον Δήμο Στροβόλου σχετικά με τις οφειλές εκατομμυρίων από επιχειρηματία προς τον Δήμο, αλλά και τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από τον τέως Δήμαρχο, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, με τον νυν Δήμαρχο να τονίζει το γεγονός ότι κληρονόμησε τεράστια ποσά ανείσπρακτων οφειλών.

Ο πρώην Δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ισχυρίζεται ότι όλα τα στοιχεία υπάρχουν και αποδεικνύεται ότι η εν λόγω επιταγή με τις 200.000 ευρώ κατατέθηκε στην τράπεζα, ενώ σημείωσε πως εδώ και αρκετούς μήνες διαρρέει από τον Δήμο Στροβόλου ότι απουσιάζουν χρήματα από τον Δήμο λόγω της δικής του θητείας στο Δημαρχείο.

Από την άλλη, ο νυν Δήμαρχος, Σταύρος Σταυρινίδης, μίλησε για το γεγονός ότι κληρονόμησε από τον τέως Δήμαρχο Στροβόλου, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους οφειλές 28 εκατ. ευρώ, ενώ για τις οφειλές του συγκεκριμένου επιχειρηματία, ανέφερε ότι το ποσό αυξήθηκε στα 2,3 εκατ. ευρώ αντί να μειωθεί.

Παπαχαραλάμπους: «Τα χρήματα εδώ και έξι χρόνια είναι στα Ταμεία του Δήμου»

Ο πρώην Δήμαρχος Στροβόλου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε ότι όλα τα στοιχεία υπάρχουν και αποδεικνύεται ότι η εν λόγω επιταγή με τις 200.000 ευρώ κατατέθηκε στην τράπεζα.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους έκανε λόγο για ψέματα και υπόνοιες που αφήνονται να αιωρούνται, ενώ σημείωσε πως εδώ και αρκετούς μήνες διαρρέει από τον Δήμο Στροβόλου ότι απουσιάζουν χρήματα από τον Δήμο λόγω της δικής του θητείας στο Δημαρχείο.

Αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Αλήθεια», ο κ. Παπαχαραλάμπους ανέφερε ότι τα όσα γράφονται είναι αναληθή, ενώ τόνισε ότι δεν είναι σωστό να δίνονται έγγραφα σε μια εφημερίδα, θίγοντας την υπόληψη του ιδίου και του Δήμου.

Σχολιάζοντας τη στάση του κ. Σταύρου Σταυρινίδη, είπε πως «ο Δήμαρχος Στροβόλου έχει υποπέσει σε ένα τεράστιο λάθος. Μπορούσε να το χειριστεί διαφορετικά».

Σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα με τις οφειλές που είχε η εταιρεία στον Δήμο, ο πρώην Δήμαρχος τόνισε ότι έλαβε μια πολύ καλή απόφαση, η οποία εξασφάλισε τη λειτουργία της εταιρείας, ενώ στο ταμείο του Δήμου μπήκαν 200.000 ευρώ. Μάλιστα, σημείωσε ότι όλα έγιναν στο φως της ημέρας, με διαφανείς διαδικασίες.

Εκεί που εστιάζω, ανέφερε ο κ. Παπαχαραλάμπους, είναι το ότι θίγεται η προσωπικότητά και υπόληψή μου. Τα χρήματα εδώ και έξι χρόνια είναι στα Ταμεία του Δήμου.

Σ. Σταυρινίδης: Κληρονόμησα οφειλές 28 εκατομμύρια ευρώ

Για το γεγονός ότι κληρονόμησε από τον τέως Δήμαρχο Στροβόλου, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους οφειλές 28 εκατ. ευρώ, μίλησε στο Μεσημέρι και Κάτι, ο νυν δήμαρχος, Σταύρος Σταυρινίδης, σημειώνοντας ότι πριν ένα μήνα εισέπραξε ποσό 10,5 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις οφειλές από επιχειρηματία προς τον Δήμο, ο κ. Σταυρινίδης τόνισε ότι αγγίζουν το ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι το χρέος αυξήθηκε αντί να μειωθεί.

«Ο τέως Δήμαρχος προσωπικά είχε προβεί σε διαπραγματεύσεις εντελώς μόνος του, χωρίς έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου», ανέφερε ο κ. Σταυρινίδης, τονίζοντας ότι από την δική του την πλευρά, όλα τα ζητήματα τα θέτει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μάλιστα, ο Δήμαρχος Στροβόλου, απέρριψε κατηγορηματικά ότι ειπώθηκε από τον ίδιο πως χάθηκαν οι 200.000 ευρώ.

Ο κ. Σταυρινίδης, τόνισε ότι θα επιδείξει μηδενική ανοχή στις οφειλές, τονίζοντας τη σημασία του να εισπραχθεί το δημόσιο χρήμα για το καλό του Δήμου και των δημοτών.