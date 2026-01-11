«Η παραίτηση της Πρώτης Κυρίας από τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ήταν ένα αναγκαίο, αυτονόητο, αλλά απολύτως ανεπαρκές βήμα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο.

Το Άλμα σημειώνει ότι «αντί για ανάληψη ευθύνης, η ίδια και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιλέγουν να εμφανίζονται ως «θύματα επίθεσης», επιχειρώντας να μετατρέψουν ένα μείζον σκάνδαλο σε ζήτημα δήθεν πολιτικής στοχοποίησης».

Παράλληλα, το Κίνημα αναφέρει ότι «η οικογένεια Χριστοδουλίδη μετέτρεψε το Προεδρικό σε οικογενειακή επιχείρηση, όπου συγγενείς και φίλοι λειτουργούν ως άτυποι μεσάζοντες επενδυτών, χωρίς καμία θεσμική αρμοδιότητα, με αναφορές σε πολιτικά ανταλλάγματα και με επίκεντρο έργα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα».

Αναλυτικά

Η παραίτηση της Πρώτης Κυρίας από τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ήταν ένα αναγκαίο, αυτονόητο, αλλά απολύτως ανεπαρκές βήμα.

Αντί για ανάληψη ευθύνης, η ίδια και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιλέγουν να εμφανίζονται ως «θύματα επίθεσης», επιχειρώντας να μετατρέψουν ένα μείζον σκάνδαλο σε ζήτημα δήθεν πολιτικής στοχοποίησης.

Τα γεγονότα, όμως, δείχνουν κάτι πολύ πιο σοβαρό:

Η οικογένεια Χριστοδουλίδη μετέτρεψε το Προεδρικό σε οικογενειακή επιχείρηση, όπου συγγενείς και φίλοι λειτουργούν ως άτυποι μεσάζοντες επενδυτών, χωρίς καμία θεσμική αρμοδιότητα, με αναφορές σε πολιτικά ανταλλάγματα και με επίκεντρο έργα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι ο κ. Γιώργος Λακκοτρύπης παραδέχθηκε τώρα πως ενεργούσε επί πληρωμή ως μεσάζων επίδοξων επενδυτών, την ίδια ώρα που, σύμφωνα με το βίντεο της ντροπής, προβαλλόταν από το Προεδρικό ως το πρόσωπο που μπορεί να βοηθήσει επενδυτές.

Το ίδιο πρόσωπο συνδέεται άμεσα με κρίσιμες αποφάσεις για τα έργα φυσικού αερίου στο Βασιλικό και για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης, ενώ επαγγελματικές σχέσεις του αδελφού του αφορούν εταιρεία που βρέθηκε στο επίκεντρο προσπαθειών της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για απευθείας ανάθεση στο έργο του Βασιλικού, οι οποίες τελικά κρίθηκαν παράνομες και εγκαταλείφθηκαν. Όλα αυτά τελούν υπό το μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό το πρόσωπο προωθείτο από το Προεδρικό στους επενδυτές ως ο ισχυρός μεσάζων. «Οι δύο βασικές επαφές εδώ, στο Μέγαρο, δίπλα στον Πρόεδρο», λέει στο βίντεο για τον εαυτό του και τον Γιώργο Λακκοτρύπη, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, σύγαμπρος του Προέδρου και Διευθυντής του Γραφείου του.

Την ίδια στιγμή, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα και για τις σχέσεις του Προέδρου με τον κ. Γιώργο Χρυσοχό, επικεφαλής της Cyfield. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου ότι δεν είχε επαφές μαζί του από το 2023, σημερινό δημοσίευμα τον δείχνει σε συνάντηση με τον Πρόεδρο στο Προεδρικό.

Υπενθυμίζουμε ότι, σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Φεβρουάριος 2025) για το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μαρί (Cyfield), καταγράφονται σοβαρές παραλείψεις, αδράνεια των αρμόδιων αρχών και προσπάθειες εκ των υστέρων νομιμοποίησης παράνομων κατασκευών. Έντεκα μήνες μετά, παραμένει αναπάντητο αν η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην Αρχή κατά της Διαφθοράς και ποια είναι τα αποτελέσματα. Τώρα αποκαλύπτεται ότι, αντί για αναζήτηση ευθυνών για το συγκεκριμένο έργο, ο σύγαμπρος του Προέδρου γύρευε επενδυτές και συνεταίρους της Cyfield για το έργο αυτό.

Ο κ. Χρυσοχός είναι επίσης το πρόσωπο που στηρίζει δημόσια το σκανδαλώδες στεγαστικό σχέδιο της Κυβέρνησης με δωρεάν παραχώρηση συντελεστή δόμησης στους ντιβέλοπερ, σχέδιο από το οποίο ο ίδιος επωφελείται. Την ίδια στιγμή, παραδέχεται ότι έχει κάνει εισφορά €10.000 στο ταμείο της Πρώτης Κυρίας και ότι έχει κάνει εισφορά ύψους €250.000, άγνωστο που.

Με βάση όλα τα πιο πάνω, επαναλαμβάνουμε τα αιτήματά μας:

Οριστική κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ή μεταφορά του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Παραίτηση του κ. Χαραλάμπους από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πλήρης διερεύνηση του σκανδάλου από την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Παρέμβαση και διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των θεμάτων που αφορούν τα έργα στο τομέα της ενέργειας, που ήδη διερευνώνται, και τα θέματα που αφορούν κυρώσεις σε Ρώσο ολιγάρχη.

Καθαρές, τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για τις σχέσεις Προεδρικού, συγγενών, φίλων και μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, τα οποία θέσαμε στις 9/1/2026.

Η παραίτηση της Πρώτης Κυρίας δεν κλείνει την υπόθεση.

Αντιθέτως, επιβεβαιώνει ότι το ζήτημα είναι βαθύ, θεσμικό και αφορά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι πολίτες δικαιούνται την πλήρη αλήθεια και την απόδοση ευθυνών.