Την άμεση συζήτηση της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 4/11/2025, που αφορά τον Ανεξάρτητο Φορέα, ζητούν οι βουλευτές του ΑΚΕΛ που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου, μετά και τον σάλο που ξέσπασε με το επίμαχο βίντεο.

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, Ζαχαρία Κουλία, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, ζητεί όπως η εν λόγω Έκθεση τεθεί άμεσα προς συζήτηση στην Επιτροπή, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Την ίδια ώρα, απευθύνει έκκληση προς όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου όπως στηρίξουν το αίτημα αυτό, «αναγνωρίζοντας τη σημασία του για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος».

Αυτούσια η επιστολή

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε στο αίτημα που σας απευθύναμε με επιστολή ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου, αναφορικά με την ανάγκη άμεσης συζήτησης, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 4/11/2025, που αφορά τον Ανεξάρτητο Φορέα.

Εκ μέρους των βουλευτών και βουλευτριών της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου, ζητούμε εκ νέου όπως η εν λόγω Έκθεση τεθεί άμεσα προς συζήτηση στην Επιτροπή, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Παράλληλα, απευθύνουμε έκκληση προς όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου όπως στηρίξουν το αίτημα αυτό, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Ιδιαίτερα υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων που προέκυψαν μέσα από το περιβόητο βίντεο, θεωρούμε ότι η περαιτέρω παρακώλυση ή αναβολή της συζήτησης της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πλήττει το δημόσιο συμφέρον και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη θεσμική λειτουργία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, σας καλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε το θέμα να τεθεί ΑΜΕΣΩΣ στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Ελέγχου, στο πλαίσιο της αποστολής της Επιτροπής και των ευθυνών της απέναντι στην κοινωνία.