Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού συνέρχεται απόψε για να συζητήσει και να λάβει απόφαση σε σχέση με τον βουλευτή Λεμεσού και υποψήφιο για επανεκλογή, Νίκο Σύκα. Το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα το πρωί, προκειμένου να συζητήσει εκ νέου το θέμα και τους χειρισμούς ενόψει της αποψινής συνεδρίας, μετά και τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την προηγούμενη απόφαση για εισήγηση αφαίρεσης του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έγιναν διάφορες προσπάθειες από διάφορους προς τον βουλευτή Λεμεσού, ούτως ώστε να προχωρήσει από μόνος του σε ανακοίνωση απόσυρσης της υποψηφιότητάς του, προκειμένου να βγάλει από τη δύσκολη θέση το κόμμα. Δεν διαφαίνεται, ωστόσο, τέτοια πρόθεση από μέρους του βουλευτή Λεμεσού.

Η γενικότερη πεποίθηση που επικρατεί ανάμεσα στα στελέχη της ηγεσίας του κόμματος, αλλά και στην πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του, είναι ότι το θέμα πρέπει να λήξει απόψε και ότι η απόφαση για υιοθέτηση της αρχικής εισήγησης, που αφορούσε την αφαίρεση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού, είναι μονόδρομος. Σημειώνεται, μάλιστα, πως σωστά ενήργησε η ηγεσία και το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος από την πρώτη στιγμή της καταγγελίας, ως ένδειξη σωστών πολιτικών αντανακλαστικών.

Υποδεικνύεται, επίσης, πως δεν τίθεται σε καμία περίπτωση ζήτημα παραγνώρισης του τεκμηρίου της αθωότητας. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κομματικές πηγές, από τη στιγμή που υπάρχει εις βάρος του αστυνομική έρευνα που αφορά σοβαρή υπόθεση, όπως είναι αυτές που σχετίζονται με ζητήματα κακοποίησης, δεν μπορεί να παραμένει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Όπως, άλλωστε, γίνεται και στην περίπτωση παραίτησης αξιωματούχων ή της διαθεσιμότητας δημόσιων υπαλλήλων, ενόσω εκκρεμεί εναντίον τους υπόθεση. Επισημαίνεται, μάλιστα, πως δεν μπορεί το κόμμα να περιμένει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ερευνών και της εκδίκασης της υπόθεσης, καθώς ενδέχεται να διαρκέσει σε βάθος χρόνου.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί, επίσης, η πληροφορία για προθέσεις απόσυρσης υποψηφιοτήτων από το ψηφοδέλτιο του κόμματος, και όχι μόνο της επαρχίας Λεμεσού, σε περίπτωση που η απόφαση απόψε του Πολιτικού Γραφείου είναι διαφορετική από την αρχική εισήγηση για αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως σε κάθε περίπτωση δεν τίθεται θέμα, στην παρούσα φάση, διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα ή από το κόμμα.

Υπάρχει, ωστόσο, και η αντίθετη άποψη. Αυτό που αναφέρουν οι πληροφορίες είναι ότι υπάρχει η θέση, ανάμεσα σε στελέχη του Πολιτικού Γραφείου, πως δεν θα πρέπει να βιαστεί το συλλογικό όργανο να λάβει απόφαση για το θέμα, ενώ επικρίνεται η ηγεσία του κόμματος ότι έσπευσε να προδιαγράψει την αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο με την εισήγησή της, την ίδια ημέρα της καταγγελίας.

Ακούγονται, επίσης, επικρίσεις για δημόσιες δηλώσεις που έγιναν γύρω από την υπόθεση την επομένη της γνωστοποίησής της. Παρότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη προθέσεων από μέρους του βουλευτή, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το σενάριο προσφυγής του στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση αφαίρεσής του από το ψηφοδέλτιο, καθότι η υπόθεση τελεί ακόμη υπό διερεύνηση και με την παραπονούμενη να έχει αποσύρει το παράπονό της.

Είναι πολύ πιθανόν σήμερα να υπάρξει έντονη συζήτηση επί του θέματος και δεν αποκλείεται ακόμη και να στηθούν κάλπες για ψηφοφορία ως προς το ποια θα είναι τελικά η απόφαση. Κομματικά στελέχη σημειώνουν πως τυχόν αλλαγή στάσης από μέρους της ηγεσίας ή καταψήφιση της εισήγησής της θα αποτελέσει μεγάλη ήττα για την ίδια.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε την άρση της ασυλίας του βουλευτή, μετά από αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας, για διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά καταγγελία για ξυλοδαρμό από μέρους του Νίκου Σύκα της συντρόφου του. Η καταγγελία έγινε στις 4 Ιανουαρίου από τη σύντροφό του, η οποία στις 7 Ιανουαρίου δήλωσε πως δεν θα ήθελε να προχωρήσει η υπόθεση.

Σε περίπτωση αφαίρεσης του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο, αναμένεται ότι το Πολιτικό Γραφείο, είτε απόψε είτε σε άλλη συνεδρίασή του, θα αποφασίσει την αναπλήρωσή του από τον πρώτο επιλαχόντα της εσωκομματικής αναμέτρησης για το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού, που ήταν ο Ανδρέας Μιχαηλίδης.