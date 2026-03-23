Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ζητά την εκπόνηση ενός έκτακτου και ολιστικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι απαιτούνται μέτρα στήριξης της οικονομίας που να καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών, των ευάλωτων ομάδων, του τουρισμού, των επενδύσεων και του πρωτογενούς τομέα.

Όπως σημειώνει, οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις της κρίσης μπορεί να προκαλέσουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, γι’ αυτό και, κατά την άποψή του, χρειάζεται άμεση και συντονισμένη αντίδραση.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ακόμη ότι παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και αναλύει κάθε πιθανό σενάριο, προσθέτοντας ότι έχει ήδη καταθέσει προτάσεις και είναι έτοιμος να συμβάλει εποικοδομητικά στη διαχείριση της κατάστασης.

Παράλληλα, τονίζει ότι, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί, είναι αναγκαία η διατήρηση δημοσιονομικού περιθωρίου που να διασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα και να επιτρέπει στην πολιτεία να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις πιέσεις.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΔΗΣΥ απευθύνει έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν σύνεση και σοβαρότητα, ζητώντας να παραμεριστούν λαϊκίστικες πολιτικές με φόντο τις εκλογές.

Κατά τον Δημοκρατικό Συναγερμό, η διαχείριση της κρίσης απαιτεί θεσμική υπευθυνότητα και ψυχραιμία, ώστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν να υπηρετούν τη σταθερότητα της οικονομίας και όχι πρόσκαιρες