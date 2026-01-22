Η απουσία της κ. Φιλίππας Καρσερά από τη συνεδρία της της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου η οποία εξετάζει την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης για επαγγελματικούς λόγους προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαχαρίας Κουλίας ενημέρωσε τους βουλευτές ότι έλαβε επιστολή από την κ. Καρσερά ότι δεν μπορούσε να παρευρεθεί επειδή προεδρεύει Επιτροπής στο πλαίσιο της προεδρίας της ΕΕ. Στην επιστολή αναφέρει ότι αποστέλλει τις βασικές της θέσης επί του θέματος προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και εκφράζει ετοιμότητα να παραστεί σε μελλοντική συνεδρία της Βουλής αν χρειαστεί.

Ο κ. Κουλίας δικαιολόγησε την κ. Καρσερά αναφέροντας πως δεν μπορούσε να απουσιάζει από την Επιτροπή της ΕΕ.

Στο σημείο αυτό αντέδρασε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Χρίστος Χριστοφίδης υποδεικνύοντας πως η κ. Καρσερά έπρεπε να ήταν παρούσα στη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, με δεδομένο ότι προήδρευε του Φορέα. Είπε επίσης πως η Βουλή εξετάζει έκθεση στην οποία υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις εισφορών οι οποίες ελέγχονται, ειδικά μετά το γνωστό βίντεο στο οποίο εμφανίζονται συνεργάτες του προέδρου να μεσολαβούν προς εταιρείες για εισφορές προς το ταμείο του Φορέα.

Ανάμεσα σε άλλα, στην έκθεση του ο Γενικός Ελεγκτής διαπιστώνει, ότι εταιρείες οι οποίες διαβουλεύονταν με το κράτος με σκοπό να αναλάβουν συμβόλαια έργων, την ίδια περίοδο κατέβαλαν και εισφορά στον Φορέα και μάλιστα, όπως αναφέρεται, μία από τις εταιρείες αυτές ενώ διαβουλευόταν με το κράτος για συμβόλαιο πέραν των €10 εκατ., την ίδια περίοδο κατέβαλε εισφορά.

Αναφέρεται επίσης, πως φυσικό πρόσωπο, στην εταιρεία του οποίου παραχωρήθηκε άδεια κατασκευής υποστατικού για εμπορική χρήση, διενέργησε εισφορά στον Φορέα, για τα έτη 2023 και 2024, €200.000 για κάθε έτος, δηλαδή €400.000.

Ο Γενικός Ελεγκτής υποδεικνύει, πως «η καταβολή εισφορών προς το συγκεκριμένο Ειδικό Ταμείο, δημιουργεί συνθήκες ιδιάζουσας σχέσης, εφόσον τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεισφέρουν στο ταμείο έχουν, πολύ πιθανόν, νόμιμες συναλλαγές με το κράτος, τα συμφέροντα τους επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από πολιτικές αποφάσεις, νομοσχέδια ή ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας».

Από την πλευρά του ο Φορέας απαντώντας στα ευρήματα της Έκθεσης, εξαπέλυσε επίθεση αποδίδοντας βαρύτατες καταγγελίες για πολιτικές σκοπιμότητες και εργαλειοποίση του ελέγχου.

Συγκεκριμένα, στην απάντηση του Φορέα την οποίαν υπέγραφε ο ταμίας του και γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, αναφέρονταν και τα ακόλουθα:

«Η προσέγγιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας λαμβάνει πολιτική διάσταση, καθώς γίνεται προσπάθεια εργαλειοποίησης του ελέγχου για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων, γεγονός που δεν συνάδει με τον σκοπό του ελέγχου συμμόρφωσης. Η τοποθέτηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη σύνδεση της προεδρίας του Φορέα με τη σύζυγο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ προβλέπεται από τον νόμο, παρουσιάζεται με τρόπο που δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις για κατάχρηση εξουσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο».